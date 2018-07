Vrienden in Manchester, vijanden in Sint-Petersburg

Romelu Lukaku (links) en Paul Pogba Foto Getty. Montage de Volkskrant

Ze spelen voor één club, als spits en middenvelder. Ze lachen en rappen samen, ze gaan soms samen op vakantie, ze wonen bij elkaar in de buurt in Manchester. Ze zijn groot en sterk, hun vaders komen uit Guinee en Congo. Dinsdag voetballen ze in Sint-Petersburg tegen elkaar, in de halve finale van het WK.

Paul Pogba (25 jaar, 1,91 meter) van Frankrijk en Romelu Lukaku (25, 1,90) van België, met Manchester United als broodheer, zijn smaakmakers op het WK en hartsvrienden. Showmannen. Maar gelukkig is vriendschap in de sport meestal niet zo breekbaar als kameraadschap in de liefde. Dan zou het veld van sportieve eer een emotioneel slagveld zijn. Het voetbal is overgoten met internationalisme, met lijntjes die door club- en landsgrenzen lopen.

De Belg Hazard geeft normaliter bij Chelsea voorzetten aan de Fransman Giroud. De Franse doelman Lloris komt Vertonghen en Alderweireld tegen, met wie hij een deel van de defensie van Tottenham vormt. ‘Ik kan goed met ze opschieten’, zei Lloris maandag, ‘maar dat telt nu niet. Wij willen per se naar de finale.’

De Franse bondscoach Didier Deschamps kan het uitstekend vinden met de assistent-trainer van België, Thierry Henry. Ze wonnen de wereld- en Europese titel samen. Deschamps: ‘Ik ben blij voor Henry, want hij is op de goede trein gesprongen. Natuurlijk is het een vreemde situatie, want hij hoort dinsdag bij de vijand.’

De zaak met Henry ligt best gevoelig, zeker gezien de uitspraak van de Belgische bondscoach Martinez over diens speciale waarde voor België. ‘Henry bracht wat wij niet hadden in onze staf, internationale knowhow op het hoogste niveau. Wat heb je nodig om wereldkampioen te worden? Hij heeft dat meegemaakt. Thierry was de perfecte aanvulling voor ons.’

Pogba en Lukaku zijn hartsvrienden. Rechtshalf Pogba en spits Lukaku, al was Lukaku tegen Brazilië meer rechtsbuiten dan centrale aanvaller. Pogba krijgt als bijna altijd kritiek van de media, omdat hij een eigengereide speler is met een soms al te zelfbewuste stijl. Beetje laconiek, onvoorspelbaar, met flair en vreemde soli, corrigerend met uitschuifbare benen. Maar hij wint duels en hij oogt imposant. Hij hielp Frankrijk langs Australië en heerst met alleskunner Kanté op het middenveld. Ook was hij met een fraaie onderschepping en een vastbesloten demarrage nauw betrokken bij de beslissende 2-0 tegen Uruguay, in de kwartfinales.

Romelu Lukaku is een van de beste aanvallers van het WK. Vier doelpunten in de groep, plus het schitterende overstapje tegen Japan voor de 3-2 van Chadli, alsmede de dribbel met pass op De Bruyne voor de 2-0 tegen Brazilië. Ook hij is groot en sterk. Zo leerden ze elkaar ook kennen, mede door hun uiterlijk. In een reportage van de Amerikaanse sportzender ESPN vertellen ze dat ze elkaar al volgden, als doorbrekende voetballers van een jaar of zestien. Ze zochten naar beelden van elkaar op Youtube, omdat ze nieuwsgierig waren en genoten van beider wilskracht en ambitie. Pogba, in de minidocu: ‘Romelu’s kracht is ongelooflijk. Ik hoorde dat hij als 2-jarige al een BigMac at.’ Later ontstond vriendschap, als adolescenten in Engeland.

Ze waren al bijna buren, toen Lukaku nog spits was van Everton en Pogba voor een recordbedrag van 105 miljoen euro terugkeerde bij Manchester United, van Juventus. ‘We hebben elke dag contact’, zei Lukaku eens in de Engelse pers. ‘Paul vertelde me veel over United en dat prikkelde mij.’ Ze waren vorig jaar samen op vakantie in Los Angeles, toen de transfer van Lukaku naar United rond kwam, voor ongeveer 85 miljoen euro. Net als de zaakwaarnemer van beiden, Mino Raiola, speelde Pogba een stimulerende rol, hoewel de stem van trainer José Mourinho beslissend was.

Ze zijn ook een keer gefilmd in Amerika toen ze tegen elkaar basketbalden, er bestaan beelden van twee rappende mannen en ze voelen hechte verwantschap met NBA-sterren. In het ESPN-interview vergelijken ze hun speelstijl. Dan is Pogba Kevin Durant, een beweeglijke, technische speler. Lukaku: ‘Ik wilde dat ik de visie van Paul had, de techniek.’ Lukaku laat zich meten met LeBron James, mede om zijn kracht. Ze praten ook een beetje als basketballers.

Pogba was blij dat Lukaku eindelijk naar Manchester United kwam. ‘We hebben dat altijd gewild, samen voetballen.’ Dinsdag staat de vriendschap op het tweede plan. Of, zoals Lloris zegt: ‘Zonder greintje terughoudendheid gaan we de strijd aan.’ Deschamps: ‘Hoe lang de wedstrijd ook duurt, iedereen doet alles om de finale te bereiken.’

De Franse spits Antoine Griezmann voetbalde vorige week tegen Diego Godin van Uruguay, de peetvader van zijn dochter. Griezmann gaf een assist en maakte een doelpunt. Pas daarna keerde de vriendschap terug. Of, zoals de Zweedse verdediger Victor Lindelöf van Manchester United zei, na de verloren kwartfinale tegen Engeland: ‘Nu ga ik juichen voor de Engelsen. Zij zijn mijn vrienden.’ En Kevin De Bruyne van België, maandag: ‘Ik kan me best voorstellen dat Henry bij de volksliederen de Marseillaise meezingt.’