Vriend Abdi helpt Abdi Nageeye aan zege en Nederlands record in Rotterdam Marathon

Abdi Nageeye naast de latere nummer twee Leul Gebresilase op de Erasmusbrug. Achter hem met nummer 1 de Belg Bashir Abdi. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Vriendschap bestaat in de topsport. Als Abdi Nageeye met nog 9 kilometer te gaan op de marathon van Rotterdam een gaatje moet laten twee Oost-Afrikaanse rivalen, komt Bashir Abdi hem te hulp. Kom mee, gebaart de Belg naar de Nederlander. De winnaar van vorig jaar, en Europees recordhouder, spoort Nageeye aan de oversteek naar de kopgroep zo rustig mogelijk te maken.

Dankzij Abdi’s aanwijzingen spaart Nageeye zijn krachten. Dat komt van pas in de laatste kilometer. Hij is dan nog alleen over met de Ethiopiër Leul Gebresilase. ‘Ik had me nog nooit zo lekker gevoeld.’ Hij loopt schouder aan schouder met zijn enige overgebleven rivaal en praat tegen hem. Hij wil hem laten merken hoe fris hij nog is. ‘Intimideren’ volgens 33-jarige Nederlander, die vorig jaar olympisch zilver veroverde.

Met dezelfde bluf blijft Nageeye een halve pas voor zijn tegenstander lopen bij het opdraaien van de Coolsingel. Hij kijkt niet meer achterom, niet eens opzij, hij richt zich volledig op de schaduw van Gebresilase. Komt diens silhouet op het asfalt dichterbij, dan versnelt Nageeye, die met zijn 1 meter 65 een van de kleinere toplopers is.

Geen moment voelt hij zich onder druk gezet door Gebresilase. Hij weet dat hij in de laatste meters nog kan versnellen, barst van het zelfvertrouwen. Zo sprint hij, surfend op een golf van duizenden toejuichingen, als eerste Nederlandse man naar de zege in de marathon van Rotterdam. Als bonus scherpt hij zijn eigen nationaal record van 2.06.18 met dik een minuut aan tot 2.04.56. Gebresilase eindigt in zijn schaduw als tweede, de Keniaan Kipyego wordt derde.

En dan, een kleine halve minuut later, komt Bashir Abdi binnen (2.05.23). Hij steekt twee handen juichend in de lucht als Nageeye hem opvangt en vertelt dat hij gewonnen heeft. De twee geboren Somaliërs vallen elkaar in de armen.

De Nederlander is een kampioenschapsloper, bewees hij met de zilveren medaille op de Olympische Spelen van afgelopen zomer (voor Adbi, die derde werd). Bij kampioenschappen wordt er, anders dan bij veel stadsmarathons, geen gebruik gemaakt van hazen. Dat zijn tempomakers die zich wegcijferen voor de toplopers. Zonder die mannen komt het aan op tactiek en durf en is Nageeye op zijn best.

In Rotterdam overleeft hij de schifting van de tempomakers, die op pad zijn gestuurd voor een verbetering van parcoursrecord dat zijn Belgische vriend vorig jaar op 2.03.36 zette. Na 30 kilometer zijn de hazen opgebrand en verandert de race van karakter. De kopgroep van zes moet het onderling uitmaken, het tempo zakt wat. Het parcoursrecord verdwijnt buiten bereik. Dat is in het voordeel van Nageeye.

Het is nieuw voor hem. ‘Ik heb nog nooit zo lang in een kopgroep een marathon als deze gelopen.’ De eveneens 33-jarige Abdi daarentegen deed dat wel en helpt de Nederlander onderweg. ‘Hij was mijn coach en ik de leerling’, legt Nageeye later uit. Daar doet de uitslag niets aan af.

Ze zijn een koppeltje: Abdi en Abdi. Ze delen een verleden, zijn allebei als kind Somalië ontvlucht. Maar vooral zijn ze vrienden en trainingsmakkers. Met hun prestaties van de afgelopen jaren zijn ze als Nederlands-Belgische kongsi uitgegroeid tot geduchte concurrenten van Ethiopië en Kenia, grootmachten op de marathon. ‘De Kenianen hebben altijd gedomineerd en het is raar voor ze dat andere jongens het ze moeilijk maken.’

De twee zijn veel in Ethiopië, waar het heerlijk trainen is voor langeafstandslopers. Hun aanwezigheid blijft daar niet onopgemerkt. ‘Het is nu zo ver dat de Ethiopiërs bij onze trainingen komen kijken. Ze zijn met ons bezig.’

Onderweg blijkt Abdi meer dan een meelopende coach. Hij ontpopt zich ook tot wat in het wielrennen een knecht heet. Als Gebresilase en Kipyego vertrekken, dicht Abdi het gat en zet zich vervolgens op kop van het trio. Daar haalt hij heel voorzichtig de vaart eruit, ‘afstoppen’ in fietsjargon. Abdi: ‘Ik was blij dat de mannen niet door hadden dat ik vertraagde.’ Nageeye die nog op een gaatje zat, kan weer aansluiten.

Zonder het afstopwerk was hij er ook wel in geslaagd om over te steken, zegt Nageeye. Maar dan zou hij wel aan sprintvermogen hebben ingeboet. Dat is funest, hield een trainer hem vroeger altijd voor. ‘Je hebt altijd een sprint. Dat is een kleine box en daar moet je niet aan zitten. Als je gaat jojoën steel je van die box, terwijl je dat tot het eind moet bewaren.’

De behulpzaamheid van Abdi was een wederdienst voor de olympische marathon. In Sapporo was het Nageeye die hem vorig jaar had aangespoord op weg naar brons. Nu kon de Belg iets terugdoen voor die vriendendienst. ‘Dat was ik hem wel verschuldigd na de olympische medaille.’ Na afloop zit de Belg erbij of hij zelf gewonnen heeft. ‘Ik ben blij dat het hem is gelukt.’