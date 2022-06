Vrees Pattinama voor afstraffing door Swiatek blijkt onterecht

Lesley Pattinama-Kerkhove in actie tegen de Poolse Iga Swiatek. Beeld Getty Images

Een daverend applaus daalt van de ­volle tribunes als Lesley Pattinama-Kerkhove na haar nederlaag tegen Iga Swiatek (21) de baan verlaat. Het is de waardering van de twaalfduizend fans die de 30-jarige Nederlandse tennisster krijgt voor de manier waarop ze zich als lucky loser heeft laten zien tegen de Poolse nummer een van de wereldranglijst.

Want wie had vooraf verwacht dat de mondiale nummer 138 de ogenschijnlijk ongenaakbare Swiatek aan het wankelen kon brengen in de tweede ronde op Wimbledon? Na iets meer dan twee uur tennissen haalde Swiatek opgelucht adem en zocht Pattinama-Kerkhove met gemengde gevoelens de kleedkamer op (4-6, 6-4, 3-6).

‘Ik had niet verwacht dat ik zo dichtbij zou komen. Een dag voor de partij had ik nog tegen mijn coach Elise ­Tamaëla gezegd dat ik hoopte om een paar games te kunnen pakken’, zei Pattinama-Kerkhove tijdens de persconferentie. ‘Ook in grote finales wint ze de laatste tijd met 6-0 en 6-1.’

Een week geleden had Pattinama-Kerkhove er nog nauwelijks rekening mee gehouden dat ze tegenover de beste van de wereld kon komen te staan. Ze had de laatste kwalificatiewedstrijd voor het hoofdtoernooi verloren en was op de lijst van lucky losers terecht gekomen. Een soort wachtkamer voor speelsters die bij blessures van geplaatste speelsters mogen hopen alsnog toegelaten te worden.

Pattinama-Kerkhove zat dagen te wachten, tot ze afgelopen dinsdag het verlossende bericht kreeg. Danka ­Kovinic uit Montenegro was geblesseerd afgehaakt, waardoor ze het in de eerste ronde mocht opnemen tegen de Britse Sonay Kartal. Een half uur nadat ze het bericht had gekregen, dat wel. ’s Ochtends had ze voor de zekerheid al ingespeeld.

Zo mocht Pattinama-Kerkhove een jaar na haar debuut op Wimbledon ­opnieuw haar opwachting maken op het grandslamtoernooi in Londen. En net als vorig jaar lukte het haar om de tweede ronde te bereiken, waarin dit keer Swiatek wachtte.

In een paar uur tijd wist ze zich vanuit de wachtkamer ineens voor een haast onmogelijke, maar mooie opgave gesteld: de zo goed als onoverwinnelijke nummer een van de wereld verslaan.

Swiatek verloor voor het laatst in februari in Doha en bleef daarna 36 wedstrijden op rij ongeslagen. Tegen Pattinama-Kerkhove breidde ze de zegereeks uit naar 37 partijen. De laatste tennisster die zoveel partijen op een rij wist te winnen was Martina Hingis, in 1997.

Swiatek zegevierde op de toernooien van Doha, Indian Wells, Miami, ­Stuttgart en Rome. En een maand geleden veroverde ze haar tweede grand­slamtitel op Roland Garros. Van de 81 sets die ze sinds eind februari speelde, verloor ze er slechts zeven. Het zijn de cijfers van de speelster die het vrouwentennis dit seizoen regeert.

Begrijpelijk was de glimlach en het ongeloof in de ogen van Pattinama-Kerkhove toen ze de tweede set op knappe wijze naar zich toe wist te trekken. In de grootste wedstrijd uit haar carrière toonde ze haar beste gezicht. Alsof Swiatek het beste in haar naar boven haalde. ‘Ik wist dat ik aanvallend moest spelen en initiatief moest nemen om het haar lastig te maken.’

Terwijl Swiatek met zichzelf worstelde, leek Pattinama-Kerkhove zich in het tweede stadion op Wimbledon op haar gemak te voelen. Niet eerder speelde de Nederlandse in zo’n imposant decor. Gedurende de partij waren nagenoeg alle ruim de twaalfduizend stoeltjes bezet. Was er op Court 1 een superstunt in de maak?

Pattinama-Kerkhove, die voor de derde keer op een grandslamtoernooi stond maar nooit verder kwam dan de tweede ronde, bracht de matig spelende Swiatek geregeld in de problemen. Met haar harde, vlakke slagen op het snelle gras drukte ze de Poolse tennis­ster, die liever op gravel speelt, ver naar achter. Onbevreesd ging ze op zoek naar haar kansen. Ze brak Swiatek twee keer in de eerste set, maar werd zelf ook drie keer gebroken.

Pattinama-Kerkhove had tegen zichzelf gezegd dat ze zich vooral op haar spel moest concentreren en niet te veel met de omgeving bezig wilde houden. Maar gedurende de partij ontkwam ze er niet aan om te genieten van entourage om haar heen. ‘Het was supergaaf om in dit stadion te spelen.’

Het had nog mooier kunnen worden als Pattinama-Kerkhove, gesteund door haar familie, in het begin van de derde set de twee breekpunten had verzilverd. Maar op de belangrijke ­momenten liet Swiatek zien waarom zij al 37 partijen op rij ongeslagen is. ‘Ik heb er alles uitgehaald voor mezelf, maar als je naar de wedstrijd kijkt had er qua resultaat misschien nog wel meer ingezeten.’