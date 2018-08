Vreemdgaan is zo gek nog niet in het dubbelspel – het leidde zelfs tot corruptie

Demi Schuurs (l) en Ashleigh Barty hebben dikke pret na het winnen van de dubbelspelfinale in Montreal. Foto AFP

Met vier verschillende partners behaalde tennisster Demi Schuurs zondag alweer haar zesde titel in het dubbelspel. Robin Haase won aan de zijde van Matwé Middelkoop drie ATP-titels en dubbelde dit seizoen met nog zes partners. Ook deze week bij de Masters 1000 in Cincinnati spelen de Nederlanders niet samen. Ze staan te laag op de wereldranglijst om als team te worden toegelaten. Het dubbelspel is vreemdgaan met permissie. ‘Uit noodzaak, dat wel’, zegt Middelkoop.

Haase en Middelkoop vormen een succesvol duo in de kleinere ATP-toernooien. Ze besloten tijdelijk andere dubbellaars te zoeken om toch de Masters1000 te kunnen spelen, de hoogste categorie toernooien in het proftennis waar na de grandslamtoernooien de meeste punten kunnen worden verdiend. Haase en Middelkoop stonden vorige week op de Masters in Toronto zelfs tegenover elkaar.

Haase: ‘Het systeem is unfair. De Kroaat Ante Pavic won zeven ATP-toernooien in het dubbelspel en kwam de 1000-toernooien niet in. Dat is niet uit te leggen. Dubbelteams worden bijna gedwongen om uit elkaar te gaan, zodat spelers met andere partners wel de stap kunnen zetten naar de 1000-toernooien. Pas als Matwé en ik allebei in de topdertig staan, kunnen we met elkaar spelen.’

Ranking enkelspel

Om meer topspelers te verleiden tot deelname aan de dubbels mogen ze zich inschrijven op basis van hun plaats op de wereldranglijst in het enkelspel. Hun rankings worden opgeteld om te bepalen of ze rechtstreeks worden toegelaten. Zo konden de toptienspelers Novak Djokovic en Kevin Anderson vorige week als Team Djokerson deelnemen aan het dubbeltoernooi in Toronto.

Het maakt de doorstroom van klassieke dubbelspecialisten nog geringer. Middelkoop: ‘Ik vind het terecht dat wereldtoppers hun ranking in het enkelspel kunnen inzetten voor het dubbelspel. Zij trekken extra publiek en brengen meer aandacht met zich mee. Maar de zogeheten cut-off bij toernooien ligt nu extreem hoog. Zelfs als nummer 31 van de wereldranglijst kom ik de Masters 1000 niet in.’

Slechts 24 dubbelteams worden toegelaten tot de Masters 1000, de beste acht teams krijgen een bye voor de eerste ronde. Daarmee wordt de elite extra beschermd, zegt Middelkoop. ‘De topteams hebben nu na één overwinning in de Masters 1000 al 180 punten, daarvoor moet ik de finale halen bij een 250-toernooi. Het is een oneerlijke strijd. Ik heb met Haase drie 250-toernooien gewonnen, maar op de wereldranglijst schiet het niet op.’ Zo ontstaat een sekte in het tennis, die ook sterk is vergrijsd. Mike Bryan voert op zijn 40ste nog de wereldranglijst aan, de 38-jarige Oliver Marach staat tweede. Middelkoop: ‘Dubbelaars uit de toptwintig zoeken elkaar op, wanneer ze een nieuwe partner nodig hebben. Ze blijven zorgvuldig in die cirkel, anders vallen ze zelf uit de toptoernooien. Vanuit hun standpunt begrijpelijk, maar de vergrijzing is geen reclame voor de sport.’

Ook Schuurs wisselt herhaaldelijk van partner, omdat zij bij voorkeur met topspelers van het enkelspel dubbelt. Ze won met Kiki Bertens in Brisbane, in Hobart en Rosmalen met haar vaste kompaan Elise Mertens, in Neurenberg met Katarina Srebotnik en in Rome en Montreal met Ashleigh Barty. Schuurs: ‘Bertens, Mertens en Barty staan alle drie in de toptwintig van het enkelspel, daar ligt hun focus. En dus laten ze het dubbelspel soms schieten.’

Als tiener kreeg de 25-jarige Schuurs het advies van de Nederlandse tennisbond (KNLTB) om toch vooral te gaan studeren, zondag werd de winnares van het dubbelspel in Montreal in een privéjet naar Cincinnati gebracht. ‘Het was een geste van de toernooidirectie. Het scheelde enorm, nu waren we in twee uur in Cincinnati. Voor mij komt een droom uit, het gaat heel hard met mij.’

Klassieke netspeler

De lichtvoetige Schuurs is met haar snelle handjes de klassieke netspeler. Ze vormt de beste combinatie met hardhitters, die vanaf de baseline veel druk in hun slagen leggen. ‘Barty straalt rust uit, ze is jonger dan ik en al een echte leider. Ik noemde haar Hero, ze durft initiatief te nemen als het spannend wordt. Barty is heel volwassen, heerlijk om met haar te spelen.’

Schuurs is nu als nummer 13 van de wereld een geliefde partner geworden. De stoelendans op zoek naar het beste dubbelteam heeft ook tot corruptie geleid. Vorige week werd De Chinese Peng Shuai door de Internationale Tennis Federatie (ITF) voor drie maanden geschorst, omdat ze haar partner Alison van Uytvanck vorig jaar op Wimbledon geld had geboden om zich terug te trekken.

Peng wilde, nadat de inschrijving was gesloten, alsnog deelnemen met Sonia Mirza, de toenmalige nummer 1. Op Twitter verklaarde de Belgische Van Uytvanck dat zij en haar toenmalige coach Alain de Vos ‘dag en nacht werden gestalkt’ door Peng. De Vos meldde het incident bij de Tennis Integrity Union (TIU), die Peng na een jaar onderzoek voor zes maanden uitsloot, waarvan drie voorwaardelijk.

Schuurs: ‘Terugtrekken voor een toernooi zodat je partner met een ander kan dubbelen; daar wordt wel eens over gesproken in het circuit. Er mag natuurlijk nooit geld worden geboden om van partner te wisselen. De schorsing voor Peng is een signaal, laat het een waarschuwing zijn voor de anderen om de sport schoon te houden.’

Nu Peng pas weer in november mag spelen, moest Latissa Chan, de huidige nummer 1 in het dubbelspel, op zoek naar een nieuwe partner. Ze meldde zich meteen bij Schuurs. ‘Een mooi compliment, maar ik ga met Mertens proberen om de WTA Finals in Singapore te halen.’