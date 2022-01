Vos wint achtste wereldtitel in het veldrijden; Nederland domineert WK zoals verwacht

Marianne Vos op de eindstreep. Beeld ANP

De veelzijdige Vos, wereld- en olympisch kampioen op de weg en op de baan, was al de meest succesvolle vrouw in het veldrijden met haar zeven wereldtitels. Alleen Hanka Kupfernagel komt er in de buurt. De Duitse mocht vier keer de regenboogtrui aantrekken. Vos won haar eerste wereldtitel in 2006 en haar zevende en naar nu blijkt op één na laatste in 2014.

De koers zaterdag verliep geheel volgens verwachting, met een sterke dominantie van de Nederlandse vrouwen - vijf vrouwen in het oranje eindigden in de top zes. Meteen na de start namen Ceylin del Carmen Alvarado, de wereldkampioene van 2020, haar opvolgster Brand en Vos afstand van de rest. Daarmee voerde het podium van het laatst NK in Rucphen ook de mondiale titelstrijd aan.

Tweestrijd

Nadat Alvarado was afgehaakt, maakten Brand en Vos er een tweestrijd van, waarbij Brand het meeste kopwerk deed. Met nog een paar ronden te gaan kon bondscoach Gerben de Knegt al voorspellen waar dit op zou uitdraaien: een sprint-a-deux op de laatste honderd geasfalteerde meters van het verder uit gras bestaande parcours. Dat parcours bleek, ook geheel volgens De Knegts voorspelling, niet selectief genoeg om de tegenstander met een technisch hoogstandje op afstand te zetten. Het was, zoals De Knegt zei, ‘vooral hard fietsen’.

Daarin is de 34-jarige Vos, met al haar sprintervaring bijvoorbeeld op de baan, beter dan Brand. Die wetenschap zorgde ervoor dat Vos alleen maar in het wiel van de daarover geïrriteerde Brand hoefde te blijven zitten, omdat Vos wist dat ze het in de sprint moeiteloos af zou maken, hetgeen geschiedde.

Voor Brand is de zilveren WK-medaille zuur. Ze heerste het hele crossseizoen, getuige liefst zeventien overwinningen. Vos reed met het oog op haar wegseizoen veel minder in het veld, maar was vooral in de laatste veldritten sterk. Van de negen wedstrijden waar ze tot aan het WK aan deelnam, won ze er vijf, waaronder in Rucphen eerder deze maand voor de zevende keer het nationaal kampioenschap.

Daar werd Brand ook tweede en Alvarado derde. De laatste leek weer op weg naar het brons, maar kwam in het zicht van de haven ten val - een zeldzaamheid zaterdag in Fayetteville. Derde werd zo de Italiaanse Silvia Persico en Alvarado vierde, gevolgd door Yara Kastelijn en Manon Bakker.