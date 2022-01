Vos plakt met succes aan het achterwiel van Brand en pakt in de sprint haar achtste wereldtitel veldrijden

Marianne Vos snelt over het parcours dat zeer geschikt bleek voor hardrijders. Beeld BELGA

In de belangrijkste wedstrijd van het seizoen reden Lucinda Brand en Marianne Vos vanaf de start alle zeven ronden van ruim drie kilometer aan kop. Alle pogingen van Brand om Vos af te schudden waren vruchteloos. Na bijna een uur koers gebeurde er een paar honderd meter voor de finish van de WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville, iets vreemds: een surplace.

Heel even stonden de twee Nederlandse vrouwen vrijwel stil, iets wat normaal gesproken alleen op een wielerbaan gebeurt. In zo’n situatie beloeren twee renners elkaar, balancerend op hun fiets, en wachten tot een van de twee het initiatief neemt voor een aanval. Meestal verliest dan de initiatiefnemer. De ander kan in het zog de krachten sparen door te volgen en het juiste moment te kiezen om erlangs te gaan.

Alleskunner Vos, die olympische- en wereldtitels veroverde op de baan en op de weg, komt zo’n surplace bekender voor dan Brand, de regerend Europees- en wereldkampioen veldrijden. ‘Het was een tactisch spel’, zei Vos later over de tweestrijd. En over de surplace: ‘Er komt ook een beetje techniek bij kijken.’ Het leverde haar de achtste wereldtitel in het veldrijden op, acht jaar na de zevende.

Brand wist dat ze ging verliezen, vertelde ze achteraf. ‘Toen we stilstonden, dacht ik: als ik er een lange sprint van maak, misschien dat ze dan plafonneert. Maar er was geen houden aan, natuurlijk.’ Waarom niet? ‘Zij heeft één groot wapen dat ik niet heb.’

Vertrouwen in de sprint

Dat wapen is de sprint waar de immens ervaren, 34-jarige Vos bijna altijd op kan vertrouwen. Dat bleek al zestien jaar geleden, ook op 29 januari, toen ze als 18-jarige vwo-scholiere in het examenjaar, in het Gelderse Zeddam haar eerste wereldtitel in het veldrijden won.

Precies zoals Vos Brand in de laatste meters voor zich had rijden, zat Vos in 2006 in het wiel van drievoudig wereldkampioen Hanka Kupfernagel. De Duitse was tegen een sprintende Vos even kansloos als Brand zestien jaar later. In 2008 pakte Kupfernagel haar vierde en laatste wereldtitel en is daarmee de op één na succesvolste vrouw in het veldrijden.

Dat het WK voor vrouwen zaterdag uitmondde in een sprint had alles te maken met het volgens de Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt ‘atypische’ parcours in Fayetteville, Arkansas. Maar één keer per rondje moesten de renners van de fiets en dat was bij het oprennen van een eindeloze trap met ongelijke treden. Verder was het, zoals De Knegt vooraf zei, ‘vooral hard fietsen’.

Het ontbrak aan technische uitdagingen zoals modder- of zandstroken, balken en lange schuine kanten. Dat zijn hindernissen waar een begaafde renner kan wegrijden van de renner die het louter van kracht moet hebben. Wat Brand ook probeerde, het lukte haar op de snelle omloop tot haar irritatie niet om de vrouw die zich in haar achterwiel had vastgebeten, kwijt te raken.

‘Ik moest me focussen op de sprint’, was het verweer van Vos, die er zelfs nog op kon gokken dat achtervolgers bij haar en Brand zouden komen, wetende dat ze in een sprint iedereen kan verslaan. ‘Dit hoort er ook bij’, zei Brand met de zilveren medaille om haar nek. ‘Ik heb er alles aan gedaan, dus ik kan mezelf niks verwijten.’

Brand heerste het hele crossseizoen, getuige liefst zeventien overwinningen. Vos reed met het oog op haar wegseizoen veel minder in het veld, maar was vooral in de laatste veldritten sterk. Van de negen wedstrijden waaraan ze deelnam tot het WK, won ze er vijf, waaronder in Rucphen eerder deze maand voor de zevende keer het nationaal kampioenschap – voor Brand.

Nederlandse dominantie

Dat Nederlandse vrouwen het hele seizoen al domineren, bleek uit de uitslag. In de topzes wapperden vijf Nederlandse vlaggetjes. Ceylin del Carmen Alvarado, de wereldkampioene van 2020, had net als de voorgaande twee jaren het podium volledig oranje kunnen kleuren, maar ging kort voor het einde onderuit en moest de dolblije Italiaanse Silvia Persico voor laten gaan. Alvarado werd vierde, gevolgd door Yara Kastelijn en Manon Bakker. Inge van der Heijden was met een negende plek de ‘slechtste’ Nederlandse van de dertig deelnemers.

Grote tegenvaller was de Hongaarse Kata Blanka Vas. Alom getipt als podiumkandidaat, eindigde ze als 17de op ruim drie minuten van Vos.

De Nederlandse dominantie had nog groter kunnen zijn als niet Denise Betsema en Annemarie Worst door respectievelijk ziekte en een coronabesmetting thuis hadden moeten blijven. Voeg daar nog de drie Nederlandse 19-jarige rensters bij die het gedurende het seizoen de elitevrouwen knap lastig hebben gemaakt. Maar Shirin van Anrooij, Puck Pieterse en titelverdedigster Fem van Empel dienden aan te treden in de WK-veldrit voor de beloften.

Of een van hen Marianne Vos de komende jaren van haar negende en mogelijk tiende wereldtitel gaat afhouden is zeer de vraag, want de parcoursen van de komende WK’s zijn gemaakt voor Vos’ tactische spelletje: volgen, volgen, volgen en het op een eindsprint laten aankomen. Desnoods voorafgegaan door een surplace.