Vos pikt eindelijk een dagzege mee in Giro Rosa die nu al een prooi voor Van Vleuten dreigt te worden

Beeld BSR Agency

In het kielzog van Elisa Longo Borghini was Vos op zo’n 700 meter voor de finish met een klein groepje losgeraakt van het peloton. De weg ging op dat moment al venijnig omhoog, maar de echte krachtsexplosie kwam pas bij de stadspoort, waar de weg nog verder hemelwaarts knikte. ‘Ik was niet de enige die al zat te worstelen’, zei Vos na afloop. ‘En toen moest ik de sprint nog inzetten. Ik stortte bij de finish bijna in.’

Er zijn tijdens dit coronaseizoen maar weinig wedstrijden geweest. Vos had daarom nauwelijks de kans gehad om haar schier oneindige palmares nog verder uit te breiden. Voor de start van de negendaagse Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen, had ze slechts vijf koersen gereden.

Bij die wedstrijden was er ook altijd de renster die dit korte seizoen iedereen lijkt te kunnen verslinden: Annemiek van Vleuten. Maar voor haar was de klim van zondag te kort geweest, te zeer eentje voor de vrouwen met snelle spiervezels. ‘Dit was echt een Marianne Vos-aankomst’, berustte ze in haar vijfde plaats.

Gravelwegen

Van Vleuten kon gemakkelijk de schouders ophalen, want zij had zaterdag haar zegehonger al even gestild. De organisatoren hadden voor die tweede etappe in het repertoire van de klassieker Strade Bianche zitten neuzen. Ze hadden tussen Paganico en Arcidosso een aantal onverharde gravelwegen in het parcours opgenomen.

Op de zwaarste strook, vier kilometer lang, steil omhoog en met de top op zo’n tien kilometer voor de finish, nam Van Vleuten de kop en sleurde net zo lang door tot ze eenzaam en alleen naar boven ploeterde.

En ploeteren was het, ook voor de vrouw die op 1 augustus de echte Strade Bianche had gewonnen. Op een stuk waar de weg meer dan 10 procent omhoog ging en het gravel in los zand was veranderd, slipte haar achterwiel weg. Ze tastte op dat moment zo diep in haar reserves dat ze niet meer kon bijsturen. Haar fiets kukelde op de grond, Van Vleuten zelf bleef op handen en voeten grotendeels overeind.

Op gang

Na een sprintje van een meter of tien en dankzij een behulpzame mecanicien, die haar op gang duwde, kon ze verder. Met meer dan een minuut voorsprong op Anna van der Breggen, die haar op het NK op de Vamberg nog verslagen had, arriveerde ze in Arcidosso.

Hoewel ze op het loodzware parcours de zege en de roze trui had gepakt, was Van Vleuten niet te spreken over de keuze van de organisatie om de Strade Bianche na te doen. In een eendaagse wedstrijd zijn onverharde wegen geen probleem. In een meerdaagse wedstrijd ligt dat anders, schreef ze op Twitter. ‘Gravelwegen in etappekoersen zijn volstrekt onnodig, waanzinnig en gevaarlijk.’

En dat niet alleen. De gravelstroken hebben de angel uit de strijd om de eindzege gehaald. Het klassement ziet er na drie dagen uit zoals die van de Tour de France na dik twee weken. Van Vleuten leidt met meer dan een minuut op Van der Breggen (1.22) en de Poolse Kasia Niewiadoma (1.37). Vos nestelde zich zondag op de tiende plaats, met een achterstand van bijna vijf minuten.

Met nog zes wedstrijddagen te gaan lijkt het voor Van Vleuten slechts een kwestie van kalmpjes uitrijden om voor de derde keer op rij de Giro Rosa op haar naam te schrijven. Maar de kans is klein dat ze zich rustig zal houden. Het winnen smaakt Van Vleuten veel te goed.