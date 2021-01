Vos moet als ‘de verpersoonlijking van vrouwenwielrennen’ de nieuwe Jumbo-ploeg naar grote hoogten leiden

Marianne Vos is het uithangbord van de nieuwe vrouwenploeg van Jumbo-Visma. Binnen drie jaar moet die de nummer 1 van de wereld zijn. Maar wat kan de oud-wereldkampioene zelf nog?

Alsof ze de ploegpresentatie in haar eentje wil overdoen, zo stuift Marianne Vos in het nieuwe tenue van Jumbo-Visma naar voren, meteen na de start zondag van ‘de moeder aller crossen’, de veldrit in het Belgische Overijse, vlak onder Brussel. Het gaat na de start op asfalt en kasseien steil omhoog en Vos maakt op die klim de beste tijd.

Maar als daarna de ondergrond spekgladde modder wordt, raakt het geel-zwart dat Vos sinds deze maand draagt, langzaam buiten beeld. Het technische parcours van klimcross ‘Overijse’, de laatste veldrit voor de WK veldrijden komende zaterdag, gaat dan weer sterk omhoog en met piepende remmen omlaag en vooral bij de scherpe afdalingen door de moddersporen moet Vos passen.

‘Bergaf maakte het verschil’, verklaart de latere winnaar, wereldkampioen Ceylin del Carmen Alvarado, na afloop haar overwinning. ‘Bergop waren we aan elkaar gewaagd, bergaf was ik de beste.’

Vos had vooraf op meer gerekend. Ze had willen laten zien dat een podiumplek op de WK tot de mogelijkheden behoorde. Het zou een vliegende start betekenen voor de splinternieuwe vrouwenploeg van Jumbo-Visma. Vos is daarvan met haar 14 jaar omspannende carrière, waarin ze 12 keer wereldkampioen werd, waarvan zeven keer in het veld (tussen 2006 en 2014), het ultieme uithangbord. Met zoveel mannenprofploegen die daarnaast een vrouwenteam hebben, wilde Jumbo-Visma niet achterblijven.

‘Het voelt heel natuurlijk’, zei sportief-directeur Merijn Zeeman daarover bij de digitale ploegenpresentatie afgelopen week. Hij verwijst naar de Jumbo-Visma schaatsploegen waarbij de mannen en vrouwen ‘compleet gelijkwaardig’ zijn. ‘In het wielrennen moeten we de stap nog maken dat een mannelijke overwinning net zo voelt als een vrouwelijke.’

Mooie mix

Het gewicht van de nieuwe ploeg van twaalf renners, volgens Vos een mooie mix van ervaring en talent, rust volledig op de 33-jarige alleskunner. Vos is volgens Zeeman immers ‘de verpersoonlijking van het vrouwenwielrennen in Nederland en een van de grootste sporters die we ooit hebben gehad’.

Ze moet als kopvrouw voor aansprekende resultaten zorgen. Tegelijk moet Vos een voorbeeld zijn voor de rest van de ploeg, die ze mede moet opbouwen en naar een hoog niveau helpen tillen. Ook is ze de liaison naar de Jumbo-Visma-mannen, zo is de bedoeling van de ploegleiding. ‘Marianne zal vaker dichtbij de mannenploeg komen, omdat haar basis veel hoger is’, meent Zeeman.

Via Vos, zo is het idee, kunnen de vrouwen dan het een en ander leren van de nummer 1-mannenploeg van de wereld. Dat sprak de tweevoudig Olympisch kampioen (2008 op de baan, 2012 op de weg) zodanig aan dat ze na 15 jaar voor dezelfde organisatie te hebben gefietst, de sprong waagde.

‘Marianne wilde een verandering om beter te worden’, is de uitleg van teammanager Esra Tromp bij de ploegpresentatie. ‘We geven haar wat nodig is om beter te worden: team, organisatie, training, materiaal, voeding, alles erop en eraan. We hebben immers heel veel beschikbare kennis en ervaring van het mannenteam.’ Vos zelf daarover: ‘Op dit niveau maken de details het verschil. en dat is bij dit team zo goed geregeld.’

Vouwenboegbeeld

Tromp sprak ook met een ander veelwinnend Nederlands vrouwenboegbeeld, de 38-jarige Annemiek van Vleuten, maar zij koos voor de drie jaar oude vrouwenploeg van het Spaanse Movistar.

De door Vos aangevoerde vrouwenploeg krijgt de tijd van de hoogste baas van Jumbo-Visma, Richard Plugge. ‘De komende drie jaar gaan we bouwen en gaan die meiden steeds beter presteren. Uiteindelijk gaat het bij ons om winnen.’ Volgens ploegleider Zeeman is het vrouwenteam nog niet ‘op het niveau dat we gewend zijn’, maar hij wijst erop dat het de mannenploeg ook de nodige jaren heeft gekost om de beste van de wereld te worden.

Komend jaar wordt een ontdekkingstocht, zegt teammanager Tromp, maar uiterlijk 2023 moet Jumbo-Visma de beste vrouwenploeg ter wereld hebben. ‘Op dat doel hebben we de rensters geselecteerd’, legt Tromp uit. ‘Daarmee leg je de druk erop, maar die kun je op een goede manier gebruiken.’

Vos krijgt komend jaar de tijd om naar haar grote doel, de Olympische wegwedstrijd in Tokio, toe te werken. Het parcours in Japan, daarvan werd ze erg vrolijk toen ze het verkende. Vooral het laatste stuk voor de finish. ‘Dat is een lange klim, waar je eigenlijk nergens je ritme kunt vinden. Daar werd ik blij van, want dat is iets wat ik graag wil hebben.’

Nare, spekgladde klimmetjes tussen de bomen verteert ze in Overijse als de beste, toch is Tokio op deze zondagmiddag behoorlijk ver weg. Vos wordt tiende op ruime achterstand van Alvarado en een WK-podium zaterdag lijkt een illusie. Na de finish schudt ze één keer van nee, alsof ze wil zeggen: ‘Dat was hem even niet.’