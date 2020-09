Vorig jaar won Bernal de Tour, nu is hij uitgevallen. Wat verklaart de deceptie?

Egan Bernal afgelopen vrijdag tijdens de Tour de France. Hij stapt uit de ronde. Beeld AP

Het was dinsdag allesbehalve het beeld van een Tourwinnaar: Egan Bernal die in de staart van het peloton in de weer was met etenszakjes en bidonnetjes. Hij zat ook niet zo lekker op z’n fiets, leek het.

De mededeling een dag later dat de 23-jarige Colombiaan het voor gezien houdt in de Tour de France kwam dan ook niet meer als een verrassing. De rug speelt op en dat heeft nu ook een pijnlijke knie veroorzaakt. In de etappe naar Villard-de-Lans was zijn achterstand op de gele trui opgelopen tot ruim 19 minuten. Meedoen had geen zin meer.

Het is niet voor het eerst dat een voormalige Tourwinnaar uitstapt, maar vaak komt het niet voor. Zo gaf Bernard Hinault in 1980 op met knieklachten, waarna Joop Zoetemelk de Tour won. Bernard Thévenet staakte zelfs twee keer de strijd, in 1976 en 1978. Recenter was de opgave van Bernals ploeggenoot Chris Froome. In 2014 verliet hij in in de buurt van Ieper in de vijfde etappe de koers na valpartijen in de regen.

Te gretig?

Heeft Bernal zich te gretig voorbereid op zijn poging de titel te prolongeren? De druk van wielergek Colombia was groot. Volgens de Nederlandse renner Jetse Bol, die in 2017 en 2018 voor de Colombiaanse ploeg Manzana-Postobón reed, wordt in Europa de betekenis van het fietsen in het land onderschat. ‘Wielrennen is er groter dan voetbal.’ Bernal trainde aan het begin van het jaar als een bezetene. Op prestatieapp Strava verschenen monsterritten van acht uur of driehonderd kilometer. Hij hield zich vrijwel onbereikbaar voor familie en vrienden.

Bij de hervatting van het seizoen overtuigde hij niet. Hij won nog La Route d’Occitanie, maar in de Tour de l’Ain en het Critérium du Dauphiné slaagde hij er telkens niet in aan te haken als kopman Primoz Roglic in de laatste kilometers aanzette.

In de Tour de France was hij nagenoeg onzichtbaar. Twee speldenprikjes, in de Pyreneeën en in Lyon, meer zat er niet in. Op de Grand Colombier haakte hij hoofdschuddend af. Sorry Colombia. Toen voerde hij een ‘leeg gevoel’ aan als oorzaak. Uiteindelijk nekte hem de blessure die hem ook al in de Dauphiné tot opgave dwong. Hij oogde verdrietig toen hij zijn ploeg informeerde, vertelde teammaat Michal Kwiatkowski woensdagmorgen bij de start in Grenoble. ‘Hij heeft wel wat steun nodig, nu.’

Heerschappij

Bernals uitvallen illustreert de erosie van Ineos, het vroegere Sky, met maar liefst zeven Tourzeges in acht jaar het onneembare ogende machtsbastion op dunne bandjes in Frankrijk. Het is dit seizoen het Nederlandse Jumbo-Visma dat de heerschappij opeist.

Natuurlijk is niet alles te regisseren. Ineos zag zich genoodzaakt alle kaarten op de jonge Colombiaan te zetten, nadat viervoudig winnaar Froome niet tijdig hersteld bleek van zijn gruwelijke valpartij in juni 2019. Geraint Thomas, de sterkste in 2018, bereikte maar niet de gewenste vorm. Het gemis van de ervaren en charismatische ploegleider Nicolas Portal, die begin maart op 40-jarige leeftijd onverwachts overleed, doet zich voelen.

Maar de selectie in Frankrijk ontbeerde ook evenwicht en bleek kwetsbaar. Zo ontbrak met Thomas een mentor voor Bernal. Bradley Wiggins vond dat Ineos de Welshman wel had moeten meenemen, alleen al om diens aanwezigheid aan de eettafel. Die weet intussen wel wat een favorietenrol aan druk kan opleveren en hoe je je daartegen kunt wapenen.

Sterk cv

Na het wegvallen van Froome en Thomas zijn ijlings renners ingezet op basis van een sterk cv, zoals Giro-winnaar Richard Carapaz, terwijl de Ecudoriaan zich nog aan het voorbereiden was op het verdedigen van zijn titel in Italië. Gerekend werd op Pavel Sivakov, een jonge talentvolle Rus. Maar toen die tot twee keer toe onderuit ging tijdens de openingsetappe in Nice, waren er meteen te weinig pionnen over voor steun in het hooggebergte.

Wat Ineos deze dagen nog rest, zijn etappezeges in de Tour. Thomas gaat het volgende maand in de Giro proberen. Froome staat op de rol voor de Vuelta, zijn laatste kunstje voor het team, voordat hij naar Israel Start-Up Nation vertrekt. Voor een ploeg die er altijd op heeft gehamerd dat alleen de Tour de France telt in het wielrennen, zullen het zelfs bij winst niet meer dan troostprijzen zijn.