Voorzitter wielerfederatie: 'Froome kan beter niet rijden tot zijn onschuld bewezen is'

U heeft Sky gevraagd Froome te schorsen. U suggereerde dat de organisaties van de Giro d'Italia en de Tour de France hem konden weren. Maar de UCI heeft zelf de mogelijkheid hem op non-actief te stellen. Laat u het vuile werk aan anderen over?

'Ik weet dat velen graag het hoofd van Froome op een piek zien gespiest. Die zeggen: de UCI is zwak. Ik zeg: we zijn juist sterk omdat we de regels volgen en geen politiek gestuurd besluit nemen. Maar het zou voor Froome, het team en de wielrennerij beter zijn geweest niet te rijden voordat de uitslag van het onderzoek bekend is. Er zijn teams die bij een positieve test een renner meteen terugtrekken. En ja, we hadden hem voorlopig kunnen schorsen, een algemene bepaling biedt daarvoor de ruimte. Maar voor een te hoge concentratie salbutamol is dat nog nooit gebeurd, ook in andere sporten niet. Als we alleen voor Froome strenger zijn, kan hij dat met succes aanvechten bij het internationaal sporttribunaal CAS. Maar mijn positie is duidelijk: ik denk dat we de procedure moeten veranderen. Een positieve test zou voortaan automatisch tot een voorlopige schorsing moeten leiden.'