Voorzitter van de Duitse voetbalbond vergelijkt collega met nazi

De Duitse bondsvoorzitter Fritz Keller. Beeld REUTERS

Kellers positie lijkt onhoudbaar. Al broedt de interne rechtspraak van de bond nog op een eindoordeel, de stemming bij andere bestuurders en in den lande is getekend. Ze willen dat Keller aftreedt, al heeft die zijn excuses aangeboden voor de door hem tijdens een vergadering op 23 april getrokken vergelijking tussen vice-voorzitter Koch en Freisler. De verwachting is dat Keller uiteindelijk de eer aan zichzelf houdt, alvorens de Duitse bond voor eind mei uitspraak doet, om zo het gezichtsverlies nog enigszins te beperken.

De aanleiding voor de belediging? Kellers bureaumanager Samy Hamama was ontslagen vanwege een financieel geschil, terwijl Keller vond dat een vermaning volstond. In een dispuut over de zaak noemde Keller vice-voorzitter Koch ‘Freisler’. Die gold als een van de architecten van de Holocaust tijdens de Wannsee Conferentie, waar toonaangevende nazi’s spraken over het ‘Jodenvraagstuk’. Als rechter bij de Volksrechtbank van het Derde Rijk veroordeelde hij bovendien naar schatting 2.600 opponenten van het nazi-regime in de Tweede Wereldoorlog ter dood. Die werden zonder weerwoord veroordeeld tijdens showprocessen.

Reeks schandalen

De 64-jarige Keller, voorheen voorzitter van SC Freiburg, was aangesteld om het Duitse voetbal door roerige bestuurlijke tijden te leiden. Voor de rel liet hij weten zolang mogelijk aan te blijven, ‘totdat mijn verstand me in de steek laat’. De benarde positie van Keller is symptomatisch voor de nooit opdrogende reeks schandalen binnen de Duitse voetbalbond in de laatste decennia. Mocht hij opstappen, dan is hij de vierde voorzitter op rij die onvrijwillig vertrekt, na Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach en Reinhard Grindel.

Bij Zwanziger was de oorzaak onder meer de voortdurende interne strijd bij de grootste voetbalbond ter wereld met zeven miljoen leden, met als klap op de vuurpijl een omstreden liefdesaffaire tussen de scheidsrechtersbaas en een arbiter op het hoogste niveau. Niersbach gold als een van de verdachten in het schandaal rond de toewijzing van het WK in 2006. In Duitsland loopt nog altijd onderzoek naar dit WK, dat Duitsland via corruptie zou hebben binnengehaald, ten koste van Zuid-Afrika.

Niersbach gold als de gedoodverfde opvolger van Michel Platini als voorzitter van de Uefa, maar hij ruimde dus het veld, net als Platini overigens. De Fransman was voorbestemd om Sepp Blatter op te volgen bij de Fifa. Grindel was sowieso omstreden door zijn onhandige omgangsvormen. Fataal voor hem was het accepteren van een duur horloge van een collega-bestuurder uit Oekraïne, zonder daarvan melding te maken, terwijl hij ook verboden neveninkomsten had.