Voorzitter NOCNSF wil meer Nederlandse bestuursleden in internationale federaties

Anneke van Zanen, Voorzitter NOC/NSF. Beeld Jiri Buller

Volgens Van Zanen zijn er te weinig Nederlandse sportbestuurders bij internationale bonden actief. Er zijn slechts twee Nederlandse voorzitter van internationale federaties: Jan Dijkema bij de wereldschaatsbond ISU en Jan Fransoo, bij de wereldkorfbalfederatie IKF. Het zijn mannen op leeftijd.

Van Zanen kent het verschijnsel dat leeftijd en dienstjaren hun voordelen kennen bij het veroveren van een internationale bestuurlijke positie. Nederlanders moeten bovendien ‘diplomatieke vaardigheden’ aanleren. ‘Het krachtenveld is anders dan wat wij in Nederland kennen. Waar juist willen en kunnen van belang zijn.’

Zij zelf, oud-handbalster, dacht enkele jaren geleden het college van de Europese handbalfederatie EHF te kunnen betreden. ‘Het congres was in Nederland, de zaal zat vol grijze mannen die van change spraken, verandering. Ik stak mijn vinger op en zei: als je dingen wilt veranderen moet je dat niet met mensen doen die al 25 jaar op die stoel zitten. Hoezo verandering? Ik werd afgeserveerd. Een IJslander die al veertig jaar in het bestuur zat kwam op die plek. Ik kan er nu wel om lachen. Maar de crux was: ze kenden mij niet. Het gaat om de zichtbaarheid, niet alleen om de beste CV. Want dan werden wij Nederlanders het altijd.’

Er wordt aan jonge Nederlandse kandidaten gewerkt. Van Zanen (55) rept van ‘het klasje van vijftien’ dat wordt klaargestoomd. Ze ziet ook veel in de Nederlandse chefs de mission die veel ervaring opdoen: Pieter van den Hoogenband, Esther Vergeer, Mark Huizinga, Carl Verheijen, Minke Booij en Marianne Timmer. ‘Da’s een mooie groep jonge enthousiastelingen. Onderschat hun kennis niet.’

Een forse stap in de goede richting zou zijn, als Nederland zijn plaats in het Internationaal Olympisch Comité (IOC) terugkrijgt. Die is begin 2018 verlaten door de eigener beweging opgestapte Camiel Eurlings. In het vorige decennium bezat Nederland liefst vier leden in dat hoogste bestuurlijke echelon van de wereldsport: Anton Geesink, Willem-Alexander van Oranje, Hein Verbruggen en Els van Breda-Vriesman.

Van Zanen: ‘Hoe kunnen wij als sterk presterend sportland weer een beetje balans krijgen in onze bestuurlijke vertegenwoordiging wereldwijd? We moeten stappen zetten, mannen en vrouwen opleiden, onze stempel drukken, vacatures op tijd ontdekken. Je kunt het de tragiek van de georganiseerde sport noemen dat je soms twintig jaar ergens moet rondlopen om een plek in zo’n bestuur te krijgen. Want overal gebeurt hetzelfde.’

Zelf is zij niet van plan zich te kandideren voor een plek in het IOC. Ze is vrouw, dat is een pre in de tegenwoordige tijd. De nationale olympische comités (NOC’s) kennen vijftien plaatsen in dat comité van 115 leden. Via die weg probeerden Erica Terpstra en André Bolhuis ook in het IOC te komen. Beide kandidaturen mislukten jammerlijk.

Van Zanen, wijs geworden: ‘Eerst maar eens vier jaar vol maken als voorzitter van NOCNSF. Ik ben vooral gekozen om te bevorderen dat het met de Nederlandse sport beter gaat. Voor mij is het geen doel om lid van dat IOC te worden.’

Maar als de kans zich zou voordoen? ‘Als ze me morgen vragen, dan zeg ik ja.’ Ze heeft IOC-voorzitter Thomas Bach intussen tweemaal gesproken, in Doha en in Warschau. In december gaat de Nederlandse voorzitter in Lausanne op bezoek bij de Duitser. Het is een kennismakingsgesprek.