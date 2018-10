Voorzitter Ali Koc van Fenerbahçe onthult een complot om coach Phillip Cocu weg te werken. ‘Ze zeiden: we rollen Cocu in een tapijt om hem terug te sturen naar Nederland.’

In een interview met het eigen clubkanaal onthulde Fenerbahçe-voorzitter Koc woensdagavond een complot om trainer Cocu buiten de deur te werken. Koc ontsloeg drie Turkse assistenten die opzettelijk de trainingen van Cocu saboteerden. Drie ontevreden reserves, die het gezag van de Nederlandse trainer ondermijnden, werden buiten de selectie gezet. Zo is volgens Koc een muiterij bezworen, maar Cocu verkeert nog steeds in een benarde positie.

Met acht punten uit acht duels beleeft Fenerbahçe de slechtste seizoensstart ooit. De zege van 2-0 in de Europa League op Spartak Trnava en de remise (0-0) tegen stadgenoot Basaksehir gaven Cocu even lucht. Zondag was al bekend dat Koc schoon schip had gemaakt bij Fenerbahçe. Daarna kwam de gefortuneerde zakenman met opmerkelijke details hoe Cocu werd getreiterd en tegengewerkt.

Sabotage

Koc beschuldigde Turgay Altay, Murat Öztürk en fitnesstrainer Alper Asci van ‘industriële sabotage’, omdat ze informatie over spelers, wedstrijden en trainingen naar een derde partij hadden gelekt, inclusief videobeelden. Volgens Koc zijn ook de statistieken van vorig seizoen verdwenen.

Nadat Erwin Koeman werd toegevoegd aan de technische staf, keerden de Turkse trainers zich tegen Cocu. Altay moest enkele taken overdragen aan Koeman en hield zich demonstratief afzijdig tijdens de trainingen. Voor het duel met Kayserispor barstte de bom, toen diverse spelers klaagden dat ze overtraind waren. Op last van fitnesscoach Asci hadden Altay en Öztürk de spelers bewust overbelast, zonder dat Cocu het merkte.

Koc vertelde dat alle alarmbellen bij de Nederlandse staf afgingen, toen de resultaten van een fitnesstest bekend werden. ‘Sommige spelers hadden zwaar geblesseerd kunnen raken’, aldus Koc. ‘Ze hadden al eerder aangegeven dat de trainingen te zwaar waren, maar hun klachten werden niet doorgegeven aan Cocu.’

Tapijt

Achter de rug van Cocu voedden de Turkse trainers de verdeeldheid in de selectie van Fenerbahçe. Koc beschrijft een bizarre scène voor de stadsderby met Besiktas, die voor het Europa Leagueduel met Spartak Trnava werd herhaald. ‘Plotseling lag er een tapijt in de kleedkamer. De assistenten riepen dat ze Cocu in het tapijt zouden rollen om hem terug te sturen naar Nederland. Helaas voor hen speelden we gelijk tegen Besiktas, waarna ze het nog eens probeerden. Toen ik dat hoorde, heb ik de trainers meteen ontslagen.’

Alsof Koc een absurdistisch verhaal van Kafka voorlas, gaf hij aan hoe clubicoon en keeper Volkan Demirel zichzelf onmogelijk maakte bij Fenerbahçe. ‘Ik hou van Volkan alsof hij familie is. Ik had hem graag vijfhonderd wedstrijden in het eerste van Fenerbahçe gegund, daarom hebben we zijn contract ook na een slecht seizoen verlengd.’

‘Schandalig gedrag’

Diverse blunders kostten Demirel zijn basisplaats, waarna Cocu de recent aangetrokken doelman Tekin opstelde. Prompt vertoonde Demirel ‘schandalig gedrag’ door op hoge toon verhaal te halen bij assistent Koeman, zei Koc. ‘Ook ging hij op een onaanvaardbare manier met mij en een ander bestuurslid in discussie. Daarom hebben we hem uit de selectie gezet.’

Het was Koc evenmin ontgaan dat Aatif Chahechouhe en Nabil Dirar ‘ook in slechte tijden met een glimlach op hun gezicht rondliepen’. Het tweetal had een transfer afgewezen, hoewel Cocu ze niet wilde gebruiken.

Fenerbahçe heeft de selectie moeten verkleinen om te voldoen aan de door de wereldvoetbalbond FIFA opgelegde regels voor financial fair play. De directie verkocht onder andere de Brazilianen Fernandao en Souza en investeerde slechts de helft van de inkomsten (25 miljoen euro) in nieuwe spelers.

Turkse cultuur

Aatif had er bij Cocu herhaaldelijk op aangedrongen om zijn boezemvriend Dirar te laten spelen en manifesteerde zich volgens voorzitter Koc als een ‘sfeerverzieker’. Hoewel namen van potentiële opvolgers al de ronde deden in Istanbul blijft Cocu aan, herhaalde Koc. ‘In dit hervormingsproces hebben we tijd nodig.’

Toch gaf Koc de omstreden Cocu ook indirect een waarschuwing dat zijn geduld opraakt. Zo zei hij met de ingetogen Cocu uitvoerig te hebben gesproken over de Turkse cultuur. ‘Braziliaanse coaches zijn succesvol geweest, omdat ze de emoties in onze samenleving herkennen. Ik heb Cocu gezegd dat hij zijn Noord-Europese koelheid moet vergeten.’