Voortzetten Giro onzeker voor Dumoulin na zware val

Tom Dumoulin bloedt na zijn val. Beeld AFP

Omringd door ploeggenoten, het onderbeen onder het bloed en grimassend van de pijn, kwam Dumoulin met ruim vier minuten achterstand op de winnaar, de Ecuadoriaan Richard Carapaz, over de finish. Hij verdween snel de teambus in. Onduidelijk is nog of hij in de Giro blijft. Ploeggenoot Sam Oomen verklaarde dat het er niet best uitzag. ‘Het is te hopen dat hij nog kan trappen morgen.’

De winnaar van de editie van 2017 en de nummer twee van vorig jaar had dit seizoen al zijn kaarten op deze wedstrijd gezet. Aanvankelijk zou hij vol voor de Tour de France gaan, maar het grote aantal tijdritkilometers in Italië verleidde hem toch tot zijn vierde deelname aan de Giro.

De openingstijdrit verliep al niet geheel naar wens. Hij moest in Bologna 28 seconden prijsgeven op zijn grootste concurrent, de Sloveen Primoz Roglic en verloor ook terrein op de Brit Simon Yates, de Italiaan Vincenzo Nibali en de Colombiaan Miguel Andres López.

Tom Dumoulin strompelt na de finish de bus in na een zware valpartij. Beeld Klaas Jan van der Weij

Hoge snelheid

Het ging dinsdag mis op ruim 5 kilometer van de aankomst in Frascati. Salvatore Puccio van Team Ineos, het voormalige Team Sky, keek om toen het peloton op hoge snelheid op een lichte helling naar beneden jakkerde, op weg naar een laatste oplopend gedeelte voor de finish. Hij raakte een voorganger en ging onderuit. Achter hem tuimelden verschillende renners tegen de vlakte, onder wie Dumoulin. Hij stapte snel weer op de fiets, maar bleek toch verwondingen te hebben opgelopen.

Ook andere renners die hoog stonden in het klassement, liepen averij op, maar veel beperkter dan de Limburger. Rozetruidrager Roglic bleef ongeschonden. Hij kwam kort na Carapaz als zesde over de finish en kon aldus zijn voorsprong nog iets verder uitbreiden. Yates staat op 35 seconden, Nibali op 39 seconden. Bauke Mollema blijft zevende, op 55 seconden van de leider.