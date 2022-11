Voormannen van Fifa en IOC willen sport inzetten voor vrede

De Britse premier Rishi Sunak in een vrolijk onderonsje met Fifa-voorzitter Gianni Infantino tijdens de G20-top op Bali. Beeld ANP / EPA

Gianni Infantino, de baas van wereldvoetbalbond Fifa, opperde een staakt-het-vuren in de oorlog in Oekraïne gedurende het WK dat zondag in Qatar begint. Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité waarschuwde dat politieke bemoeienis ‘de internationale sport uit elkaar kan laten vallen’.

Volgens Bach grijpen sommige landen de Russische inval in Oekraïne aan om te bepalen welke sporters zich wel en niet mogen kwalificeren voor internationale sportevenementen zoals met name de Olympische Spelen in 2024 in Parijs. ‘Regeringen besluiten dat puur op politieke gronden, niet op basis van het presteren van een sporter.’ Bach noemde geen voorbeelden.

Sport dreigt volgens de IOC-voorzitter in een gepolariseerde wereld aldus een willekeurig instrument te worden om politieke doelen te bereiken. Het zou het einde betekenen van de sport, meent Bach. ‘Aan olympische sport moeten alle sporters meedoen, zelfs en vooral als hun landen in oorlog zijn. Deelname van alleen sporters van gelijkgezinde landen is geen geloofwaardig symbool voor vrede.’

Geen sporters straffen

Bachs uitspraken wringen met het dringende advies van het IOC in februari aan alle 206 landelijke olympische bonden om sporters uit Rusland en Belarus te weren van internationale wedstrijden. De organisatie wil nimmer sporters straffen voor de beslissingen van de regering van hun land. ‘Russische sporters zijn deze oorlog niet begonnen’, zei Bach eerder.

Het IOC moest ‘met bezwaard gemoed’ erkennen dat wanneer het als internationale sportbond sancties oplegt aan een regering die de ‘olympische wapenstilstand’ schendt – de Russische inval was zeven dagen na de Paralympische Winterspelen – dat sporters daar hoe dan ook slachtoffer van worden. ‘Dilemma’ is dan ook het woord dat in Bachs mond bestorven ligt. Niets doen is geen optie, maar sporters uitsluiten staat haaks op het olympisch manifest. Temeer omdat die uitsluiting het gevolg is van politiek handelen.

Fifa-baas Infantino zit met een vergelijkbare tweestrijd al gaat hij daar niet zo onder gebukt als Bach. Zijn organisatie krijgt kritiek wegens de mensenrechtensituatie in Qatar. De consequente reactie van Infantino: laat ideologische en politieke conflicten het voetbal niet infecteren. Net als de Qatarese machthebbers spreekt hij van ‘slechts’ drie dodelijke slachtoffers bij de bouw van de WK-stadions. De Fifa stuurde een brief naar alle 32 deelnemende landen om het gedurende het WK alleen te hebben over voetbal en niet over politieke kwesties.

‘Bericht van hoop’

Desondanks greep Infantino de G20-top op het Indonesische Bali aan om Rusland en Oekraïne op te roepen tijdens het WK een maand, van komende zondag tot de finale op 18 december, een staakt-het-vuren in acht te nemen. Voetbal, is immers zijn overtuiging, verenigt de wereld. Bij de wereldvoetbalbond, zei de Fifa-voorzitter, zijn meer landen aangesloten dan bij de VN of het IOC: 211. ‘Vijf miljard mensen gaan naar het WK kijken. Misschien, misschien, misschien is dat een aanleiding voor een positief gebaar, een teken, een bericht van hoop.’

De Fifa-voorzitter liet de invulling van dat gebaar aan de in Bali verenigde wereldleiders. Namens Rusland, door de Fifa uitgesloten van deelname aan het WK waarvoor Oekraïne zich niet wist te plaatsen, was de minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, aanwezig. ‘Het kan een tijdelijk staakt-het-vuren zijn voor de duur van het WK’, opperde Infantino, ‘of op zijn minst humanitaire corridors of iets anders dat kan leiden tot de hervatting van de dialoog als eerste stap naar vrede. U kunt als wereldleiders de loop van de geschiedenis veranderen.’