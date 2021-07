Voormalige ploegenknecht Wout Poels gaat nu voluit voor de bolletjestrui

Wout Poels, hier op woensdag in de bolletjestrui, wil de ook Tour als winnaar van het bergklassement eindigen. Beeld REUTERS

Het parcours is in zijn nadeel. De 33-jarige Poels verzamelde de meeste van zijn bergpunten vanuit kopgroepen. Maar de 18de etappe is kort, 130 kilometer slechts, en met de twee Pyreneeënreuzen hevig. Het peloton en dan met name de ploeg van geletruidrager Tadej Pogacar zal relatief eenvoudig het gat naar kopgroep kunnen controleren. Zo stijgt de kans dat, net als woensdag, de mannen van het klassement om de ritzege zullen vechten en veel bergpunten weg zullen snaaien.

Zo kon Pogacar woensdag boven op de Col du Portet veertig bergpunten bijschrijven en steeg met stip naar de tweede plek in het klimmersklassement, slechts elf punten achter Poels. Op Luz Ardiden, een klim van de buitencategorie, kan de 22-jarige Sloveen met gemak over de Nederlander heen, want de punten op die slotklim tellen ook dubbel.

Doemscenario

Dat Pogacar de rit wint, en naast zijn gele en witte trui ook de bollen naar Parijs brengt, is het doemscenario voor Poels. Hij zal er alles aan doen om dat te voorkomen en proberen om als eerste Nederlander na Gert-Jan Theunisse in 1989 het klimmerstricot te winnen.

Jarenlang reed Poels in het keurslijf van Team Ineos en zijn voorganger Team Sky. Hij was een van de zwarte locomotieven die de aanvalslust bij de concurrentie deed verschrompelen. Hij reed zich leeg bergop en stuurde weg op het moment dat de kopmannen om prijzen gingen rijden. Zo hielp hij Egan Bernal (2019, Geraint Thomas (2018) en Chris Froome (2016 en 2015) aan de eindzege.

Sinds vorig jaar rijdt hij in het shirt van Bahrain-Victorious en mag hij zijn eigen gang gaan. In 2020 leverde dat in de Tour nog weinig op. Hij kwam in de openingsrit in Nice ten val en reed drie weken lang met een gebroken rib in de achterhoede.

Dit jaar heeft hij zijn zinnen gezet op de bolletjestrui en deelt hij zijn etappes heel anders in dan tijdens de jaren in Britse dienst. Hij moet telkens proberen mee te schuiven in de juiste vlucht en daarna bij elke col de balans vinden tussen voluit voor de punten gaan en energie sparen voor de volgende beklimming. Het is misschien niet zwaarder, maar wel ingewikkelder dan zijn oude knechtenwerk.

Hij geniet ervan. Het ligt hem ook. Hij kan de lange beklimmingen in de Alpen en Pyreneeën aan. Niet voor niets werd hij al tweemaal in zijn carrière zesde in de Ronde van Spanje (2017 en 2020). En hij heeft de explosieve aanzet die nodig is om te sprintjes op de bergpassen te winnen. Zondag maakte hij het op weg naar Andorra zelfs Wout van Aert lastig.

Goed tegen slecht weer

En er is nog een voordeel dat hem specifiek in deze frisse en natte editie van de Tour uitstekend van pas komt. Hij kan bijzonder goed tegen slecht weer. Toen hij in 2016 Luik-Bastenaken-Luik in 2016 won werden de renners gegeseld door sneeuw en regen.

Maar ja, er is nog een man die het slechte weer glimlachend over zich heen laat komen: Pogacar. Mocht de Sloveen, die dit jaar Luik-Bastenaken-Luik in veel vriendelijker weer won, de zege donderdag toch aan een ander laten, dan is Poels nog niet zeker.

Op de Tourmalet liggen al twintig punten en Poels heeft bijvoorbeeld op Nairo Quintana en Michael Woods ook maar twaalf punten marge. Als zij in de kopgroep de Tourmalet over gaan en hij erachter zit, of als een van beiden een goede rituitslag behaalt, is hij gezien. En ook anderen kunnen hem, met zoveel punten te verdienen, nog voorbij.

Hij deed het het nog nooit in de Tour, maar als Poels echt zeker wil zijn, zit er donderdag maar één ding op: winnen.