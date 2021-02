Voormalig Ajacied Sven Botman (Lille) is bezeten van beter worden

Nantes-Lille (0-2) Beeld Hollandse Hoogte / Presse Sports

‘Vi, ga jij eens naast Sven staan’, zeiden ze in de F-jes van Pancratius tegen Vicente Besuijen. Hij was de kleine dribbelaar, Sven Botman de grote verdediger. Besuijen: ‘Hij was super lang en ik echt klein. Het zag er grappig uit, wij naast elkaar.’

Besuijen is nu aanvaller bij ADO Den Haag. Hij is gegroeid tot 1,69 meter. Botman is verdediger van Lille, 1,95 meter. Linksbenig, sterk, vrij snel ook. Twee jongens van acht jaar uit hetzelfde team van Pancratius uit Badhoevedorp. Besuijen viel afgelopen weekeinde in tegen PSV, Botman behoort tot de revelaties in Frankrijk, leidend tot koppen in de sportkrant l’Equipe als ‘Botman: de grote en goede pikhouweel van Lille.’ Hij vocht dit seizoen duels uit met Ibrahimovic (AC Milan), Mbappé (PSG) en Depay (Lyon). Geen van drieën scoorde. ‘Ik maak veel minuten hier, tegen verschillende type spitsen. Dat is goed voor mijn ontwikkeling tot complete verdediger’, aldus Botman woensdag.

Canal+ meldde dat een Engelse club, mogelijk Liverpool, straks 40 tot 45 miljoen voor hem betaalt, nadat hij in de zomer voor 7 miljoen van Ajax naar Noord-Frankrijk vertrok. Hij had net bijgetekend in Amsterdam. Van Pancratius naar Ajax. Alle jeugdelftallen doorlopen. Jong Ajax. Verhuurd aan Heerenveen, terug bij Ajax en dan, zonder minuut in het eerste, naar Lille.

Curieus

Eerst was zijn vertrek naar Frankrijk een curieus bericht. Toen hij het meteen goed bleek te doen, wisten kenners te melden dat Ajax hem te makkelijk had laten gaan, met een piek in de voetbalpraat nu de clubs elkaar donderdag treffen in de knock-outfase van de Europa League, eerst in Lille. Maar wat is snel? Bij Ajax had hij Daley Blind en Lisandro Martinez voor zich. ‘Ik had daar niet zo snel een kans gekregen als hier. Ik blijf Ajax-fan, maar donderdag speel ik voor Lille.’

Hij past ook bij Lille. Bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje, waar Botman vaak het centrum vormt met Ajacied Schuurs, keek onlangs op tv naar Nantes - Lille. Hem viel iets op: ‘Sven won een duel en wilde daarna iemand uitspelen. Dat mislukte. De trainer liep naar de zijlijn en schreeuwde: Sven, Sven. Wel tien keer. Sven keek niet op of om. Hij voetbalde gewoon door. Hij is stabiel, sterk, fysiek en comfortabel aan de bal, en hij speelt bijna alles. Dat is knap.’

Volgens Van de Looi is het onzeker of Botman net zo goed bij Ajax had gepast als bij Lille, dat een ander type voetbal speelt, met minder ruimte in de rug. Hij is gekoppeld aan de Portugees José Fonte, een routinier van 37. Lille speelt vooral op de counter, met snelle aanvallers en twee stevige controleurs op het middenveld. Van de Looi: ‘Bij Jong Ajax liep hij nog te pas en te onpas uit zijn positie. Hij stond niet altijd goed en regelde de restverdediging soms matig. Bij Heerenveen groeide hij, in een goed team.’

Beconcurreren

Trainer Johnny Jansen van Heerenveen weet dat nog precies. Botman was gehuurd om het beoogde centrum Dresevic/Høgh te beconcurreren. ‘De vraag was hoe snel hij op de deur zou kloppen.’ Het liep anders. Høgh viel geblesseerd uit in een oefenduel met Sunderland in de voorbereiding, Botman verving hem en verdween nooit meer uit het elftal. ‘Hij begon enorm goed, was na de winterstop een tijdje minder en eindigde weer goed’, herinnert Jansen zich.

Jansen omschrijft hem als ‘een winnaar, bezeten om beter te worden. Maar Sven is ook zorgzaam voor zijn omgeving.’ Dat zijn de gemeenschappelijke termen over hem. Aardige jongen, uit een lieve familie die veel aan hockey doet. Maar Botman is ook een pure, harde prof. Jansen: ‘Hij was aanvoerder in een slechte wedstrijd tegen Fortuna. Na de wedstrijd was hij kritisch voor de camera’s. Daarna zei hij niets in de kleedkamer. Dat heb ik hem later gezegd. Het was niet erg dat hij kritisch was, maar dat moest hij ook zijn tegenover medespelers. Dat pakte hij gelijk op.’

Botman wil altijd meer en beter. Zo was hij al als jongen. Roy Mesman, twee jaar zijn trainer bij de F-jes van Pancratius: ‘Zeker in het tweede jaar stak Sven er bovenuit, ook fysiek. Hij was al een echte verdediger. Linksbenig. Dat is sowieso een zeldzame combinatie. De meeste jongetjes willen aanvallen en doelpunten maken. Dat vond hij ook leuk, maar hij wilde vooral dat achterin alles geregeld was. Er zat toen al een goede kop op.’