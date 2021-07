Voorgekookte olympische kandidatuur Brisbane 2032 keurig bevestigd

Beeld AP

De 138ste sessie van het Internationaal Olympisch Comité, een gezelschap sportbestuurders, zakenmensen en edelen, wees woensdag het evenement toe aan Brisbane, elf jaar voor aanvang van die editie van de Spelen.

De toewijzing aan de Australiërs kwam tot stand via een volkomen nieuwe verkiezingsmethode. Het IOC, in het verleden (Nagano 1998, Salt Lake City 2002 en zelfs Tokio 2020) geplaagd door corruptie bij de uitverkiezing van een gaststad, heeft gekozen voor een selectie door een kleine commissie, de Toekomstige Stad Commissie. Die benadert een stad actief, onderhandelt en laat andere belangstellende steden eigenlijk in de kou staan.

De sessie, de jaarvergadering, stempelt de voordracht af. In februari was Brisbane al het exclusieve recht van onderhandeling toegekend. In juni vond het hoofdbestuur, het uitvoerend comité, de kandidatuur dik in orde en woensdag volgde de formele bevestiging van al die voortrajecten. Met 72 stemmen voor, 5 tegen en 3 onthoudingen ging het begeerde evenement van 2032 naar Brisbane.

De landen die hun belangstelling voor dat olympische jaar hadden getoond waren talrijk. Het ging om Qatar, Hongarije, India, Indonesië, zelfs een aantrekkelijk duo-bid van Noord- en Zuid-Korea, met Duitsland als de echt stevige kandidaat. Het Rijn en Roergebied, met steden als Aken, Dortmund, Keulen, Leverkusen, Mönchengladbach, Essen en Oberhausen, dacht te profiteren van het voorzitterschap van landgenoot Thomas Bach. Het Duitse agglomeraat mocht niet eens komen praten.

De selectiecommissie nieuwe stijl stond onder voorzitterschap van John Coates, de voorzitter van het Australisch Olympisch Comité en vice-president van het IOC. Hij trad uit de commissie terug, toen het op daden en beslissingen aan kwam. Het leidde tot pittige kritiek aan het adres van Coates, een machtig man die in Tokio de coördinatiecommissie leidt.

Het IOC is intussen in onzekere tijden verzekerd van drie sterke gaststeden voor de aanstaande Zomerspelen. Parijs 2024 en Los Angeles 2028 werden destijds in één verrassende uitgespeelde sessie aangewezen. Brisbane 2032 geldt als een stabiele kandidaat. ‘De Australiërs weten wat organiseren is’, aldus IOC-chef Bach. De gedachte dat Nederland, in casu Amsterdam, nog eens tot een olympische kandidaatstad zou kunnen worden verheven, is een ijdele. Nederland heeft geen IOC-lid meer, en hangt op de invloed van de Arubaanse Nicole Hoevertsz die in Tokio tot vice-president van het IOC werd gekozen.