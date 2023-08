Voordat Damian van Bruggen de catacomben bereikt, is zijn rode kaart hem al vergeven

Jaloers gluur ik naar de rode wollen trui van de dame even verderop. Als fan-in-wording vind ik die mooier dan de speciale shirts en sjaals die Almere City FC verkoopt voor de allereerste eredivisiewedstrijd, thuis tegen FC Twente. Ik ontwaar het vogellogo van de club in witte kruissteek.

‘Zelfgebreid’, vertelt Ria Bank-de Wilde, 88 jaar. Op haar zeventigste verruilde ze Amsterdam-Noord voor Almere. Haar kinderen woonden er allang, maar haar man weigerde te volgen. Tot zijn ouderdomsklachten toenamen. Toen wilde ook hij bij hen in de buurt wonen.

Ik moet denken aan de slogan die citymarketeers eind jaren zeventig al bedachten om te voorkomen dat er alleen gezinnen met kleine kinderen zouden neerstrijken in de jongste stad van Nederland: ‘Kom naar Almere en neem je moeder mee.’

Als een trotse oma ziet Ria de spelers het veld oplopen voor de warming-up. De hele middag scheen de zon, maar als het team richting het vak van de harde kern aanzet voor een eerste sprint begint het keihard te regenen. Even lijkt zich een scène van een romcom te ontvouwen. Tijdens de eerste kus barst de hemel open.

De marketing van Almere City FC richt zich vooral op de jeugd, legde algemeen directeur John Bes in een radio-interview uit. ‘De stad blinkt niet uit in sociale cohesie, omdat alle inwoners ergens anders vandaan komen, maar kinderen en jongvolwassenen zijn hier wel geboren.’ Hij ziet dat ze hun ouders meenemen. Trots zei Bes dat zijn club de jongste harde kern van Nederland heeft.

In het eerste kwartier van de wedstrijd lukt het deze ‘ultra’s’ om de ervaren opponenten uit Twente te overstemmen, zoals ook de spelers erin slagen om het strijdplan van trainer Alex Pastoor gedisciplineerd uit te voeren. De eerste serieuze kans is voor Almere.

De KNVB had beloofd dat de eerste tegenstander van de debutant geen topper zou zijn. De toezegging kwam aan het eind van een lange powerpointpresentatie over allerlei eisen die voor de eredivisie gelden. Van cameraplatforms en VAR-faciliteiten tot wifi-aansluitingen en veldverwarming. Aan die belofte denken ze bij Almere vast terug als FC Twente na een uur toch relatief makkelijk met 2-0 voor komt.

Er valt nog een hoopvolle aansluitingstreffer, en dan krijgt aanvoerder Damian van Bruggen zijn tweede gele kaart. Och, Damian. Hij was 1 jaar oud toen zijn ouders vanuit Utrecht naar Almere verhuisden. Ze wilden een huis met een tuin. Hij voetbalde in de jeugdopleiding van Ajax, speelde bij VVV-Venlo en in Kroatië en Slovenië. Vorig seizoen keerde hij terug naar Almere. Hij is nu zelf vader. Hij wil zijn kind laten opgroeien met opa en oma in de buurt.

Het is alsof hij zich even laat meeslepen door het doldrieste publiek als hij die te grove sliding inzet. Het team kan zich niet langer staande houden. In blessuretijd vallen nog twee tegendoelpunten.

Generaties hebben elkaar nodig, ook in het voetbal. De jeugd neemt risico, anders kom je niet vooruit. De ouderen volgen, met het verstand dat zij in de loop der jaren opdoen. Ria heeft Damian van Bruggen al vergeven voor hij de catacomben bereikt. En ik sluit me daar meteen bij aan, niet alleen vanwege haar goede trui.