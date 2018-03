Voorbestemd als spits, nu is Mousa Dembélé een genie op het middenveld

Toen de Belgische Spurs-middenvelder Mousa Dembélé (30) nog klein was en de huiskamer als voetbalveld gebruikte, plakte moeder Tilly op zeker moment de lichtschakelaar af. Niet om die te beschermen voor de bal, maar om zoonlief te dwingen zuiverder te schieten. Krijg dat licht maar eens aan met een afstandsschot. De kans op brokken hinderde niet, er was al genoeg gesneuveld in huize Dembélé. 'Ik ben niet zo materialistisch', zei ze daar later over.



Moeder Tilly was en is er altijd en overal bij.