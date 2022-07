Voorbereiding geeft voetbalvrouwen gelijk: op EK zijn ze vooralsnog underdog

Victoria Pelova dribbelt tussen twee Finse spelers, haar inbreng was verfrissend. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Het moet beter’, zei de ene speelster na de andere. ‘Het was oké’, zei de bondscoach, voor zijn doen aan de sobere kant. ‘Je wil altijd op volle toeren draaien, maar we moeten beseffen waar we vandaan komen.’

Het zijn niet per se de zinnen waar voetbaliefhebbers op hopen na een ‘uitzwaaiwedstrijd’. Zaterdag begint voor de Nederlandse voetbalsters het EK, waar ze hun titel uit 2017 verdedigen. Dat zou zeker geen makkie worden, zeiden ze al aan het begin van de voorbereiding. In drie weken hebben ze daar genoeg bewijsmateriaal voor aangedragen.

Twee goeie doelpunten. Geen tegendoelpunten. Dat was het wel zo’n beetje in de laatste oefenwedstrijd tegen Finland. Na de 5-1 afstraffing tegen Engeland, vorige week, was het een opluchting, maar van het spel kon niemand heel erg enthousiast worden. Al deden de 15.000 toeschouwers in de Grolsch Veste wel een dappere poging.

Opgeschrikt

Verzachtende omstandigheid was dat de ploeg vrijdag werd opgeschrikt door het nieuws over de voormalige bondscoach Vera Pauw, die verklaarde dat ze 35 jaar geleden als jonge speelster is verkracht door een functionaris van de KNVB. ‘Schokkend en verdrietig om te horen’, zei de huidige bondscoach Mark Parsons, ‘natuurlijk probeer je gefocust te blijven op waarom we hier vanavond zijn, maar Vera is vanavond in de gedachten van veel mensen geweest.’

Sherida Spitse, die zestien jaar geleden onder Pauw debuteerde, relativeerde de impact. ‘Dat het haar is overkomen, is pijnlijk. We hebben het natuurlijk gelezen en het er wel even over gehad, maar we zijn wel voornamelijk bezig geweest met deze wedstrijd en het EK. Het heeft niet afgeleid.’

Het helpt daarbij dat ze het Nederlands elftal zelf ‘als een fijne en veilige werkomgeving’ ervaart. Seksueel overschrijdend gedrag is ook niet iets waar zij en haar ploeggenoten het vaak over hebben. ‘Dit leeft niet bij ons in de groep.’

De speelster hebben nu twee dagen vrij, voordat ze naar Engeland vertrekken. Die zullen ze nodig hebben om even afstand te nemen van drie moeizame weken.

Oude, vertrouwde gezichten

Opvallend is dat Parsons in die tijd vooral terugvalt op oude, vertrouwde gezichten. In februari won Nederland nog met 3-0 van Finland op een oefentoernooi. Toen stelde hij bijna alleen maar jonge onervaren speelsters op, maar vlak voor het EK durft hij dat niet meer aan.

De Engelsman nam wel veel relatieve nieuwelingen op in zijn selectie, maar de laatste wedstrijden komen zijn basisopstellingen bijna volledig overeen met die van zijn voorganger Sarina Wiegman. Tien vrouwen die begonnen aan haar laatste wedstrijd, de kwartfinale van de Olympische Spelen, stonden zaterdagavond ook in de basis. Alleen Spitse was nieuw, maar die was vanwege een blessure niet mee naar Japan.

Die ervaren elf, in bijna fluorescerend oranje, lukte het zaterdag opnieuw niet te overtuigen. Tegen Engeland kwam Nederland nog agressief uit de startblokken, maar stortte het team in het laatste half uur volledig in. Tegen het veel mindere Finland was het allemaal een stuk voorzichtiger en aanvallend gewoon pover.

Het eerste doelpunt kwam na een half uur min of meer de lucht vallen toen Jackie Groenen met een goeie pass Vivianne Miedema wist te vinden. De spits van Arsenal nam het heft in eigen hand, rende de zestien binnen en schoot hard in de rechterhoek. In de 70ste minuut maakte ze ook de 2-0 nadat invaller Victoria Pelova haar met een subtiel passje wist te bereiken. Het was een van de weinige hoogtepunten van de tweede helft.

Geen nieuwe zeperd

Volgens Parsons speelde Nederland bewust voorzichtiger. De wedstrijd tegen Finland was vooral bedoeld als oefening voor de eerste EK-wedstrijd, tegen verliezend olympisch finalist Zweden moet het defensief op orde zijn. Op een nieuwe zeperd, zoals tegen Engeland, zit niemand ook te wachten.

En toch kreeg ook Finland nog best wat kansen. Vooral via de opkomende backs en de vleugelspelers liet de ploeg zien waar Nederland kwetsbaar is. De verdediging wist de ballen een paar keer ternauwernood weg te werken. Een gehaaidere tegenstander zal daar straks wel van weten te profiteren.

‘We hebben enorme stappen gezet’, zei Parsons, die zijn optimisme toch niet helemaal kan onderdrukken. Zijn voetbalsters doen vooralsnog hun best dat op het veld niet te tonen, een duidelijk spelidee en fatsoenlijke uitvoering zijn ver te zoeken.

Zaterdag wacht Zweden, in het eerste EK-duel. Die wedstrijd moet de ploeg enigszins overleven, en dan Portugal en Zwitserland, op papier veel zwakker, verslaan. Met deze tegenstand moet zelfs zonder grote vorm een plek in de kwartfinale mogelijk zijn, en dan hopen dat er in de tussentijd nog wat stappen bij zijn gekomen.