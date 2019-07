Voorbereiden op de WK atletiek in eigen land doen Qatarezen met plezier in verkoelend Hilversum

Femi Ogunode maakt zich klaar om te starten in Hilversum. Beeld Jiri Büller

Traag valt de regen zaterdagavond op de atletiekbaan van Hilversum. De thermometer wijst net 17 graden aan. Een grauwe zomerdag zoals ze in Nederland nu eenmaal voorkomen. Onder de oudste houten tribune van Nederland, beschermd tegen de ergste regen, ligt sprinter Femi Ogunode op een massagetafel. Zijn benen worden zorgvuldig gemasseerd. Zijn gezicht heeft hij in het gat van de behandeltafel liggen, alleen de grote witte letters op de achterkant van zijn shirt verraden dat hij het is. Qatar, staat er.

Qatar is de alfa en de omega van dit atletiekseizoen. Vanaf eind september vinden daar, in de hoofdstad Doha, de wereldkampioenschappen plaats. En terwijl de meeste Nederlandse topatleten hun heil in buitenlandse wedstrijden of trainingskampen hebben gezocht, duiken er vier Qatarezen op bij de grauwe en natte Arena Games.

‘We hebben een trainingskamp in Keulen’, legt coach Luiz De Oliveira uit. Hij staat in een dik gewatteerde jas aan de rand van de baan, zijn stopwatch bungelend op zijn buik. ‘We wilden aan een wedstrijd deelnemen.’ En Hilversum ligt voor de Qatarese globetrotters praktisch om de hoek bij Keulen.

Dat het aan de koude kant is, vinden ze geen probleem. Sterker: De Oliveira, die in 1984 de Braziliaan Joaquim Cruz naar olympisch goud coachte op de 800 meter, zoekt de koelere delen van Europa expres op. Met hitte hebben ze in Qatar al voldoende te kampen.

Tijdens de WK zullen de temperaturen niet zo’n rol spelen, verwacht hij, want het hypermoderne stadion heeft een klimaatbeheersingssysteem. Maar de airco staat niet het hele jaar aan en buiten trainen is zo goed als onmogelijk in de warmte. Het is dus zaak zo lang mogelijk uit de woestijnstaat weg te blijven. De Oliveira: ’Daarom komen we pas twee dagen voor de start van de WK terug in Qatar. Je wilt echt niet eerder komen, want je kunt er niets.’

Dus trekken de Qatarezen de wereld over, op zoek naar een klimaat dat gunstiger is dan thuis. ‘We zijn zeven tot acht maanden per jaar onderweg’, vertelt Ogunode. ‘Ik ben daardoor overal en nergens thuis.’ Dat geldt voor hem misschien nog meer dan voor zijn ploeggenoten, want hij is van oorsprong een Nigeriaan.

In 2009 wisselde Ogunode van nationaliteit. ‘Ik was de politieke spelletjes zat. De mannen van de Nigeriaanse bond zaten er niet voor de atleten, maar om hun eigen zakken te vullen.’ Teleurgesteld toog hij naar Qatar. Zijn sportieve ambities en financiële vooruitzichten gingen daar hand in hand, vermoedt zijn coach. ‘Hij had er uitzicht op een beter inkomen en een beter leven.’

Diepe zakken

Qatar is voortdurend op zoek naar buitenlandse talenten die in hun eigen land buiten de boot vallen, en ze hebben er geld voor over. De zakken van het oliestaatje zijn diep. Het is een beleid dat met argusogen wordt bekeken, maar dat inmiddels ook effect lijkt te hebben op atleten uit Qatar zelf. Die hebben, in het kielzog van het vreemdelingenlegioen aan sporters en coaches, meer mogelijkheden gekregen om zich te ontwikkelen. Dat heeft al een wereldkampioen opgeleverd. Mutaz Essa Barshim verdedigt bij de WK in eigen land zijn wereldtitel hoogspringen.

Van het kwartet dat in Hilversum deelneemt is Ogunode de enige die elders is geboren. Zijn drie ploeggenoten zijn van oorsprong Qatarees. En ze presteren behoorlijk goed. Jamal al-Hayrani wint de 800 meter in 1.48,44, Abdirahman Saeed Hassan wordt derde (1.49,14). Op de 3 kilometer heeft Yaser Salem Bagharab een gemakkelijke doortocht naar de zege in 7.58,19.

Ogunode verschijnt op de 100 meter aan de start. Met ruime voorsprong wint hij de serie in 10,37. ‘You are amazing’, zegt een toeschouwer vol bewondering als de sprinter even later langs het tartan terug naar zijn trainer wandelt.

Het is een tijd waar de sprinter, die tussen 2012 en 2014 geschorst was voor dopinggebruik, zelf niet van opkijkt. Hij is al vaak veel sneller geweest. In 2015 bracht hij het Aziatische record op de 100 meter op 9,91. Sinds vorig jaar deelt hij dat met de Chinees Su Bingtian.

Femi Ogunode in actie op de 400 meter. Beeld Jiri Büller

Geen specialist

Ondanks dat record is Ogunode geen typische 100-meterspecialist. Hij haalde in 2014 brons op de wereldkampioenschappen indoor op de 60 meter, maar loopt ook al jaren de 200 en 400 meter. Op beide afstanden haalde hij al de top-10 op WK’s.

In Hilversum beperkt hij zich ook niet tot de 100 meter. Dat onderdeel is niet meer dan een opwarmertje om na een dik jaar blessureleed zijn lijf te testen. Hij is eigenlijk voor de 400 meter naar Nederland gekomen. Op die afstand, het is inmiddels droog geworden, lijkt Ogunode lang op weg naar de zege, totdat de jonge Zambiaan Daniel Mbewe voorbijkomt in de laatste 50 meter. De Nigeriaanse Qatarees ziet hem komen, maar heeft geen weerwoord en wordt tweede. Mbewe noteert 46,59, Ogunode 47,01.

Ogunode neemt het blijmoedig op. Ja, zijn coach en zijn ploeggenoten voelen de druk van de naderende WK in eigen land, maar hijzelf heeft daar geen last meer van. Na zijn Aziatisch record waren de verwachtingen een paar jaar hooggespannen, maar de blessures aan onderrug en hamstring hebben dat veranderd. Hij kon heel 2018 geen wedstrijden lopen en kan in de luwte terugkeren. Hij ziet wel hoe ver hij komt.

Zich vastpinnen op één afstand voor de WK van komende herfst of voor de Spelen van Tokio volgend jaar wil Ogunode niet. Hij gooit zijn net zo breed mogelijk uit: de 100, 200, 400 en 4x400 meter. Het liefst doet hij het allemaal. ‘Ik kan alles’, constateert hij droog.