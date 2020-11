Vooralsnog geen reden voor een knuffelverbod

Daley Blind omhelst Quincy Promes na het scoren van de derde goal voor Ajax in de wedstrijd tegen FC Utrecht, afgelopen zondag. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Vanuit een aantal voetbalbonden werd er in de zomer op gewezen om het omhelzen achterwege te laten. Maar toen de Duitse competitie als eerste werd hervat, vervaagden de intenties om na een treffer elkaar hooguit een boks te geven al vlot. Tegen de tijd dat het profvoetbal in Nederland als een van de laatste in Europa werd opgestart, was knuffelen onder voetbalprofs alweer heel gewoon.

Belangrijkste argument om daar coulant mee om te gaan is dat alle spelers die tot de wedstrijdselectie behoren kort voor de wedstrijd negatief getest zijn. Viroloog Annemiek van der Eijk verbonden aan het Erasmus MC en ingezet door Feyenoord bij onderzoek en voorlichting: ‘De PCR-test is heel gevoelig. We kunnen zelfs spelers uit een groep halen met een beginnende infectie, die nog niet of nauwelijks besmettelijk zijn, maar dat wel kunnen worden.’

Beperkte contactmomenten

Voetbal vindt plaats in de buitenlucht en onderzoek van onder meer de KNVB wees uit dat het aantal contactmomenten tussen spelers zeer beperkt is. Het omhelzen na een treffer duurt maximaal tien seconden. Leg dat naast de definitie van het RIVM van een ‘nauw contact’ – meer dan vijftien minuten binnen anderhalve meter – en het verschil is enorm.

Anderzijds hebben profvoetballers een voorbeeldfunctie, beaamt Van der Eijk. ‘Ik kan niet voor andere clubs praten, maar de spelers van Feyenoord doen er echt superveel aan om niet besmet te raken. Voetbal is emotie dus dat er soms geknuffeld wordt na een doelpunt is te begrijpen. Maar als de rest van de samenleving elkaar niet mag omhelzen, snap ik dat het best een raar beeld is.’

Feyenoord heeft nog relatief weinig coronagevallen gehad. Dat geldt niet voor AZ. Toch wordt ook daar nog steeds geknuffeld na een treffer. ‘Van alle dingen die we doen is dat niet iets dat ik specifiek benoem richting mijn spelers. Als staf omhelzen we elkaar niet, maar de emotie van de spelers die in het veld staan is anders dan bij ons langs de kant,’ zegt AZ-coach Arne Slot.

Slot heeft de indruk dat er wel ingetogener gejuicht wordt door zijn spelers. ‘Dat komt waarschijnlijk voort uit de bewustwording die we dagelijks kweken als het gaat om de protocollen naleven, waarvan afstand houden er een is.’

Bij NAC, dat eveneens zwaar werd getroffen door een besmettingsgolf, proberen ze omhelzingen te voorkomen. ‘Want het mag in principe niet,’ zegt coach Maurice Steijn. ‘Maar het is toch een stukje ontlading, dan zie je het toch gebeuren.’

De KNVB gaf rond de hervatting van de competitie aan te kijken en na te denken over hoe contactmomenten nog verder naar beneden kunnen worden gebracht. ‘We monitoren alle aspecten, dit hoort daar ook bij,’ zegt competitiemanager Jan Bluyssen.