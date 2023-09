Vooral de Europese subtop zag goede spelers naar Saoedi-Arabië gaan

Ronaldo (r) viert zijn doelpunt in het Riyadh's Al-Awal Park Stadion. Beeld AFP

Ronaldo, Neymar, Benzema, Mahrez, Mané, Kanté, Henderson en Wijnaldum; ronduit klinkend zijn de namen die naar de Saudi Pro League overstapten. Ze speelden allemaal in Europa, de fraaiste bloementuin van het voetbal. Anderzijds zijn genoemde spelers al boven de 30 jaar en over hun sportieve hoogtepunt heen.

Over de auteur

Bart Vlietstra schrijft sinds 2015 over voetbal voor de Volkskrant. Hij werkte ook voor diverse sportprogramma’s op televisie.

Maar volgens Michael Emenalo, voetbaldirecteur van de Saudi Pro League, is dit pas het begin. Hij voorspelt dat straks alle grote spelers op het hoogtepunt van hun loopbaan in Saoedi-Arabië spelen. ‘Ik zou dolgraag nog Mbappé en Kane hier begroeten. We willen alle topspelers hebben. Dat is onze strategie.’

Een blik op de eerste oogst van afgelopen zomer baart grote zorgen, voor wie althans het liefst alle voetbalpracht gecentreerd ziet in de ‘oude’ voetbalwereld, Europa dus. Want de meerderheid van de duurste spelers is nog in de twintig, de jaren dat een profvoetballer normaal gesproken op zijn best is. En de Saoedi’s kwamen overal aan de onderhandelingstafel.

Mohammed Salah

Zelfs de rijkste clubs (PSG, Manchester City, Liverpool, Bayern München, Newcastle United, Chelsea, Real Madrid) zagen spelers richting het Midden-Oosten gaan, maar zij gebruiken de Saudi Pro League vooralsnog als profijtelijke afzetmarkt voor spelers die niet (meer) voldoen aan hun hoge standaard. Dat Mohammed Salah bleef behouden voor Liverpool, ondanks biedingen van meer dan 150 miljoen, dat Kylian Mbappé zich niet verleiden door een jaarsalaris van 700 miljoen en Harry Kane voor Bayern München koos, wordt gezien als een teken dat de eerste aanval is afgeslagen.

Neymar tekende deze zomer bij Al-Hilal. Beeld AFP

Een behoorlijk aantal Europese subtoppers zag daarentegen wel hun beste spelers vertrekken naar de oliestaat. Otavio (28 jaar) afkomstig van FC Porto was verkozen tot beste speler van Portugal. Zijn landgenoot Ruben Neves (26) heerste op het middenveld van Wolverhampton. En wie moet nu de doelpunten voor Fulham gaan maken die spits Aleksandar Mitrovic (28) voor zijn rekening nam?

Ook clubs als Lazio, Lens, AS Roma, Celtic, Atalanta en Everton verloren goede spelers in de bloei van hun loopbaan. Oké, grote kans dat die spelers anders naar een grotere club in Europa zouden zijn gegaan. En over het algemeen waren de transfervergoedingen riant. (Waarbij het wrang is dat vooral het Russische Zenit, de favoriete club van Poetin, een goede slag sloeg met de verkoop van Malcom voor 60 miljoen, het dubbele van zijn geschatte marktwaarde.)

Geldwolven

Maar onder supporters van Europese clubs is merkbaar dat een vertrek naar de Saudi Pro League harder aankomt dan naar een grotere Europese club. Ze hebben geldwolven staan aanmoedigen, dat sentiment. Want de Saudi Pro League heeft niet het niveau van de Franse Ligue 1, wat Neymar ook beweert.

Medespelers en tegenstanders van de aangetrokken sterspelers zijn doorgaans van matig niveau. De achttien clubs mogen maar acht buitenlandse spelers in de selectie huisvesten en de meeste clubs hebben veel minder te besteden dan de top-5. De grootste aankoop van het bescheiden Al-Hazem is bijvoorbeeld Faïz Selemani, Comorees international en voor iets meer dan een miljoen overgenomen van KV Kortrijk.

Jonge toptalenten lieten zich nog niet of nauwelijks verleiden, op de 21-jarige Gabri Vega na. Van collega’s kreeg de Spaanse jeugdinternational een draai om de oren, omdat hij mogelijk een precedent schept.

Real Madrid-speler Toni Kroos begrijpt Ronaldo wel. 'Zijn carrière zit er bijna op en hij neemt dit ongelofelijke geldbedrag aan.' Beeld AFP

Real Madrid-speler Toni Kroos: ‘Iedereen gaat daarheen voor het geld. Dat kun je goed vinden of niet. Ronaldo, Benzema hebben alles gewonnen, ze hebben een legendarische status, hun carrière zit er bijna op en ze nemen dit ongelooflijke geldbedrag aan. Waar ik een probleem mee heb, zijn de twintigers, die absoluut topkwaliteit hebben, die bij topclubs in Europa spelen of de kans hebben om dat in de komende drie of vier jaar te bereiken. Het is voor veel jonge jeugdspelers een ontzettend slecht voorbeeld dat geld de motivatie is. Dat is een gevaar voor het voetbal van de toekomst.’

Volgens Damien Comolli, voormalig voetbaldirecteur bij Spurs, Arsenal en Liverpool, was dit jaar pas het begin. ‘Ik denk dat mensen die ontkennen dat de Saoedi’s impact hebben op het Europese voetbal ofwel tegen zichzelf liegen, ofwel een beetje blind zijn. Ik denk dat ze steeds meer geld gaan investeren, steeds competitiever zullen worden en steeds agressiever zullen zijn.’

KADER

Wie zal Europa missen, wie niet?

De top 20 van spelers met de hoogste marktwaarde die deze zomer werden aangeschaft door Saoedische clubs langs de meetlat.

Neymar (31 jaar) verkocht door PSG (Fra) voor 90 miljoen (marktwaarde* 60 miljoen). Rasartiest, even geniaal als irritant, maar bovenal vaak geblesseerd.

Milinkovic-Savic (28) verkocht door Lazio (Ita) voor 40 miljoen (mw: 50). Alleskunner op het middenveld, waar AC Milan al eens 140 miljoen op bood.

Fabinho (29) verkocht door Liverpool (Eng) voor 46,7 miljoen (mw: 42). Goede tijd gehad bij Liverpool, maar laatste seizoen matig op dreef.

Neves (26) verkocht door Wolverhampton (Eng) voor 55 miljoen (mw 40). Zeer complete middenvelder die nog een stap kon maken.

Otavio (28) verkocht door FC Porto (Por) voor 60 miljoen (mw 35). Middenvelder die steeds beter werd en begeerd werd door Italiaanse topclubs.

Fofana (28) verkocht door Lens (Fra) voor 25 miljoen (mw: 32). Grote leider op en buiten het veld. Lens is ontheemd zonder hem.

Saint-Maximin (26) verkocht door Newcastle (Eng) voor 27,2 miljoen (mw: 32). Na goede seizoenen een minder jaar. Saillante deal: Newcastle is in handen van Saoedi’s.

Malcom (26) van Zenit (Rus) verkocht voor 60 miljoen (mw: 30). Was met keuze voor Zenit al van de radar van veel voetbalvolgers verdwenen.

Veiga (21) verkocht door Celta de Vigo (Spa) voor 40 miljoen (mw: 30). Groot Spaans talent waar onder meer Napoli zich voor meldde.

Ibañez (24) verkocht door AS Roma (Ita) voor 30 miljoen (mw: 30). Sterke verdediger en Braziliaans international.

Mitrovic (28) verkocht door Fulham (Eng) voor 52,6 miljoen (mw: 28). Markante, gevaarlijke spits en publiekslieveling van Fulham.

Mané (31) verkocht door Bayern München (Dui) voor 30 miljoen (mw: 25). Geniale aanvaller, maar maakte ruzie bij Bayern en kampte met blessures.

Laporte (29) verkocht door Manchester City (Eng) voor 27,5 miljoen (mw: 25). Prachtige opbouwer die bij geen club onder City misstaat.

Brozovic (30) verkocht door Internazionale (Ita) voor 18 miljoen (mw: 25). Was vaste waarde bij Inter en is dat nog steeds bij Kroatië.

Kessié (26) verkocht door Barcelona (Spa) voor 12,5 miljoen (mw: 25). Barcelona was te hoog gegrepen, maar prima speler voor de subtop.

Carrasco (30) verkocht door Atlético Madrid (Spa) voor 15 miljoen (mw: 25). Snelle aanvaller, maar zelden een vaste waarde. Speelde eerder in China.

Benzema (35) transfervrij laten gaan door Real Madrid (Spa, mw: 25). Zijn beste jaren waren zijn laatste in de spits bij Real, maar nu echt op leeftijd.

Mahrez (32) verkocht door Manchester City (Eng) voor 35 miljoen (mw: 35). Artistieke speler, voorbijgestreefd bij City, maar leuk voor in de subtop.

Gray (27) verkocht door Everton voor 9,3 miljoen (mw: 20). Eeuwig talent op de flank dat in onmin leefde met zijn club.

Demiral (25) verkocht door Atalanta voor 20 miljoen (mw: 20). Gewaardeerde back-up centraal achterin bij Juventus en Atalanta.

*Bron:transferbedragen en geschatte marktwaarde: Transfermarkt.com