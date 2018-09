Voorafgaand aan de Champions League rekent PSV eerst even af met Willem II

Steven Bergwijn (PSV) scoort het zesde doelpunt in de wedstrijd tegen Willem II. Foto EPA

Met Barcelona, Tottenham Hotspur en Inter Milan als tegenstanders in de Champions League en twee nieuwe spelers (Erick Gutiérrez en Aziz Behich) net voor het sluiten van de transfermarkt, ging het bij PSV in aanloop naar het duel met Willem II over alles behalve Willem II.

Toch eiste trainer Mark van Bommel dat zijn spelers ‘onverstoorbaar’ zouden zijn. ‘Als je bij de bakker komt, heeft iedereen het over de loting. En ook als je voor het stoplicht staat te wachten, gaan de duimpjes omhoog. Dan moet je even omschakelen als Willem II op bezoek komt. Dat klinkt heel makkelijk, maar het zijn de lastigste wedstrijden.’

De Limburger kon dan ook niet anders dan tevreden zijn over de gedrevenheid waarmee zijn ploeg de Tilburgers omver blies (6-1). Na een schot op de paal van Willem II-spits Fran Sol in de openingfase, besliste de dodelijk effectieve landskampioen de wedstrijd al voor rust: 4-0. De drive waarmee PSV in de tweede helft bleef spelen, zei veel over de veeleisendheid van Van Bommel.

Door het meermaals te benoemen, maakte hij zijn spelers tijdens de teambesprekingen bewust van het gevaar dat op de loer lag. ‘Ja, het is moeilijk om je te focussen op deze wedstrijd als het de hele week over Barcelona, Tottenham en Inter is gegaan’, erkende Daniel Schwaab. De ervaren verdediger kreeg de afgelopen week al meerdere berichten van vrienden en familie met de vraag of hij kaarten voor de Champions Leaguewedstrijden kon regelen.

Hij volgde de loting thuis samen met zijn zesjarige zoon. Die hoopte als fan van Ronaldo dat zijn vader aan Juventus gekoppeld zou worden. Maar met Lionel Messi, Harry Kane en Ivan Perisic kon hij ook goed leven. Schwaab: ‘De Champions League is sowieso al speciaal. Maar voetballen in Camp Nou, San Siro en Wembley maakt de uitwedstrijden misschien nog iets specialer.’

Loodzware poule

Maakt de loodzware poule het tegelijkertijd niet haast onmogelijk om te overwinteren in de Champions League? Volgens Schwaab moet je het als club nemen zoals het komt. Wie had hem verzekerd dat PSV zou hebben afgerekend met pakweg Lokomotiv Moskou en FC Porto? ‘Op papier zou het misschien iets makkelijker zijn geweest, maar het blijven heel moeilijke wedstrijden. Nu heb je minimaal zes grote wedstrijden tegen aansprekende tegenstanders.’

Algemeen directeur Toon Gerbrands is even duidelijk in zijn oordeel. Volgens hem gaat topsport over uitdagingen: spelen tegen topteams met topspelers in de mooiste stadions. ‘Ik sta altijd neutraal in een loting. Het is een onbeheersbare zaak waar ik mij niet druk over maak. In dat opzicht heb ik geen emoties.’

Dat niet iedereen in Eindhoven en omstreken er zo onbewogen instaat, blijkt uit de vijfhonderd nieuwe leden (op een totaal van 15 duizend) die zich sinds de loting aanmeldden bij de supportersvereniging. Leden van de vereniging krijgen voorrang bij het kopen van kaarten voor het miljoenenbal. ‘We zien altijd een piek rondom de Champions League, maar dit is wel heel uniek’, aldus voorzitter Harrie Timmermans.

Volgens hem kwam het een paar jaar geleden nog weleens voor dat het stadion tijdens de groepsfase van de Champions League niet was uitverkocht. Daar hoeven ze in Eindhoven dit keer niet bang voor te zijn. Ook de afdeling kaartverkoop werd gebombardeerd met telefoontjes en mails. Timmermans: ‘Het gaat harder dan voorgaande jaren.’

Het gedreven en gretige optreden tegen Willem II versterkte het gevoel op de tribunes dat PSV dit seizoen wel degelijk iets te zoeken heeft tussen de elite van Europa. Het gedegen raamwerk van Van Bommel zal boven zichzelf moeten uitstijgen, maar heeft met Hirving Lozano en de in bloedvorm verkerende Steven Bergwijn – die door bondscoach Ronald Koemand buiten de oranjeselectie werd gelaten – dribbelaars die altijd voor dreiging en gevaar zorgen. Bergwijn scoorde zaterdag twee keer tegen Willem II.

In alle euforie moet de ploeg van Van Bommel het hoofd de komende weken zien koel te houden. Over veertien dagen reist PSV af naar Barcelona. Schwaab voetbalde als speler van Bayer Leverkusen in 2012 al één keer eerder in Camp Nou, maar hield daar geen goede herinneringen aan over. Leverkusen verloor met 7-1. Messi scoorde vijf keer.

Schwaab: ‘We willen daar niet als een stel toeristen heengaan. Ik heb weinig plezier aan die ene keer beleefd. We wilden leuk meevoetballen, maar waren dom en naïef. Zo werkt het niet. Met PSV hoeven wij daar niet de show te stelen. We moeten spelen naar onze kwaliteiten en voor de punten gaan.’