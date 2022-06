Voor zwembond Fina telt een trans vrouw voortaan pas als vrouw als ze er vroeg bij was

De Amerikaanse zwemster Lia Thomas zwom enkele jaren terug nog bij de de jongens. Beeld Chris Szagola / AP

Door nieuwe regels van de internationale zwembond Fina is het voor transgender vrouwen onmogelijk geworden om op hoog niveau bij de vrouwen mee te doen aan internationale zwemcompetities.

De Fina hanteert voortaan een strikte grens voor de deelname van transgender personen: alleen trans vrouwen die voor hun 12de levensjaar de transitie van jongen naar meisje hebben afgerond, zijn welkom in het bad bij de snelste zwemsters ter wereld. In de praktijk komt dit neer op een verbod van de deelname van transgenders bij de vrouwen, omdat de transitie zelden voor die leeftijd is afgerond.

De internationale sportwereld worstelt met de aanwezigheid van transgender personen in de vrouwensport. Tegenstanders zijn bang dat wedstrijden oneerlijk worden, voorstanders vinden het uitsluiten van de groep seksisme en discriminatie.

Zeilen en hockey

Bonden mogen zelf beslissen wat ze met de kwestie doen. De Fina trekt nu een duidelijke streep. En dat is terecht, vindt directeur topsport bij NOCNSF André Cats. ‘Zeker bij zwemmen, wat je alleen met je lichaam doet. Maar er moet per sport zorgvuldig worden bekeken of dit ook zin heeft bij andere disciplines. Misschien zijn er minder fysieke voordelen minder bij zeilen of hockey, waar je een boot of hockeystick nodig hebt om te presteren.’

Hoe groot is het probleem eigenlijk? Wereldwijd gaat het om enkele gevallen van transgender personen die het willen opnemen tegen de beste sportvrouwen. Omdat het om kleine aantallen gaat, bedenkt de Fina een maatregel voor een niet-bestaand probleem, vindt Sandra Meeuwsen, directeur van het Erasmus Centre for Sport Integrity & Transition. ‘Er is helemaal geen toestroom van tientallen trans vrouwen die de sport overnemen waardoor je competitievervalsing krijgt. Maar ik vrees wel dat andere sporten zullen volgen na dit besluit.’

Meeuwsen ziet sportorganisaties worstelen met het onderwerp. ‘Op deze manier zijn ze er makkelijk vanaf. Dan hoeven ze geen onderzoeken meer te doen op het gebied van testosteron of spiermassa. Maar de ene puber is de ander niet op zijn 12de.’

Medicijnen

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) eiste voorheen een geslachtsveranderende operatie voor transgenders om deel te nemen bij de vrouwen. Dat veranderde in 2015 in het nemen van testosteronverlagende medicijnen. Eind vorig jaar kwam er nog meer vrijheid: het IOC legt geen strikte beperkingen meer op en vindt dat bonden zelf beleid moeten maken. Het uitgangspunt is nu dat iedereen welkom is, tenzij er bewijs is dat iemand een oneerlijk voordeel heeft. Eerdere versoepelingen leidden er al toe dat de Nieuw-Zeelandse gewichthefster Laurel Hubbard als eerste openlijke trans vrouw op de Olympische Spelen van Tokio in actie kwam. Ze werd uitgeschakeld na drie mislukte pogingen. Saillant detail is dat op dezelfde Spelen atletes werden uitgesloten omdat ze van nature een te hoog testosteronniveau hebben, zoals de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya, die geboren werd met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken.

Dit jaar raakte de zwemwereld in rep en roer toen de Amerikaanse Lia Thomas, die enkele jaren terug nog bij de jongens zwom, op de universiteitskampioenschappen met overmacht won bij de vrouwen. De kwestie speelt ook in het wielrennen, waar Emily Bridges, die in 2018 nog juniorenrecords brak bij de mannen, door de internationale wielerunie UCI werd uitgesloten van deelname aan wedstrijden bij de vrouwen.

Aparte categorie

Als het aan wereldzwembond Fina ligt, komt er in de toekomst een open categorie voor transgender personen om ervoor te zorgen dat zij toch aan internationale competities mee kunnen doen. ‘Ik vraag me af of dat er van komt’, zegt filosoof Meeuwsen, die denkt dat er niet genoeg sporters zijn die in die categorie passen. ‘Misschien is het beter om te kijken of de scheiding tussen mannen- en vrouwensport nog wel past in deze genderfluïde tijd.’

In Nederland zijn er weinig gevallen bekend van transgender personen die hoge ogen gooien in de topsport. ‘Het gaat om heel kleine aantallen in de breedtesport’, zegt André Cats. ‘Daar gelden andere richtlijnen voor die liberaler en inclusiever zijn. Die we moeten beschermen, omdat iedereen zich welkom moet voelen.’