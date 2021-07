Voor Wilco Kelderman is de vijfde plaats het hoogst haalbare

Wilco Kelderman in actie tijdens de tijdrit van zaterdag. Beeld REUTERS

Vooraf had Kelderman zo’n positie wel in zijn hoofd, al zei hij vooraf tegen de Volkskrant dat hij liever geen nummertje plakt op een gehoopt resultaat. ‘Want misschien haal ik wel het beste niveau van m’n leven, stijg ik boven mezelf uit, maar zijn die anderen gewoon net een stapje beter.’

Niettemin: Kelderman kwam naar de Tour als de kopman van een kansrijke ploeg, Bora-Hansgrohe en zou voor een zo hoog mogelijke eindklassering gaan. Dat was minstens top-10, ‘maar ik hoop natuurlijk podium’.

Een derde plaats of beter heeft er voor de nauwelijks in beeld gebrachte Kelderman geen moment in gezeten de afgelopen drie weken. Wel een vierde plek, omdat hij een achterstand had van 32 seconden op de Australiër Ben O’Connor toen er zaterdag een tijdrit op het programma stond. Maar de Nederlander kon niet laten zien dat de race tegen de klok een specialiteit van hem is. ‘Ik ben heel diep gegaan, want ik had nog iets te winnen.’ De pijnlijke elleboog die hem ook al dwars zat bij de eerste tijdrit op 30 juni, speelde nu echter weer op en O’Connor hield 11 seconden van zijn voorsprong over.

Toch top-10 in een grote ronde

De vijfde plek in deze Tour betekende een vijfde top-10 notering in elk van de drie grote ronden. Zijn beste resultaat in de Vuelta was vierde in 2017 en in de Giro van 2020 reikte hij tot een podiumplaats: derde. Van de veertien Nederlanders die op 26 juni van start gingen deze Tour behaalden ook Steven Kruijswijk en Bauke Mollema top-10 plaatsen in Tour, Giro en Vuelta.

Mollema won deze Tour voor de tweede keer een etappe, dit jaar de 14de naar Quillan. Eerder had Mathieu van der Poel na twee krachtexplosies op de Mûr-de-Bretagne de tweede rit gepakt en nam daarmee de gele trui over van Julian Alaphilippe die de eerste rit had gewonnen. Van der Poel reed daarna zes dagen in het geel, mede dankzij een verrassend goede tijdrit, waarna hij het leiderstricot verloor aan Pogacar die het geel niet meer afstond.

De Nederlandse ploeg Jumbo-Visma won vier etappes en drie Nederlanders stonden gedurende de Tour enkele dagen bovenaan het klassement van de bolletjestrui voor de beste klimmer. Eerst was dat Ide Schelling, ploeggenoot van Kelderman, die ‘sneaky’ het meest gedragen shirt door het publiek veroverde. Daarna won Van der Poel het geel én de bergtrui, die daarom om de schouders van Schelling bleef. Hij pakte ‘de bollen’ een paar dagen terug en daarna lukte het klimspecialist Wout Poels bijna het eindklassement van de trui te winnen. Pogacar profiteerde echter van de regel dat een finish bergop dubbele bergpunten oplevert. Net als vorig jaar pakte de Tourwinnaar zo ook de bolletjestrui.