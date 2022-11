Voor wie zijn geweten wil sussen heeft Cordaid een Qatar-rouwband in de aanbieding

Naast de ophef over een gecancelde Alkmaarse garagehouder, bijgenaamd de tietenman, waren er nog een paar gebeurtenissen rond het wereldkampioenschap in Qatar die deze week de aandacht trokken. Er is elke dag wel iets waardoor de opwinding, verwarring en verontwaardiging toenemen.

Het rumoer over de politieke, geheel verzorgde snoepreis van de Tietenman en negenenveertig andere Oranje-supporters naar het WK was amper verstomd toen de racismekaart werd getrokken. Dat had nog lang geduurd. De Qatarese minister van Arbeid, Ali bin Samikh Al Marri, beschuldigde in een interview met persbureau AFP critici van een WK in zijn landje van publiciteitsstunts en racistische motieven.

Hij deed dat naar aanleiding van de roep van mensenrechtenorganisaties om arbeidsmigranten te compenseren die in Qatar zijn overleden of gewond zijn geraakt; bouwvakkers dus, zeg maar de minder bedeelde collega’s van de Nederlandse werkkrachten die in polonaise opdoken in een lollig WK-spotje van supermarktketen Jumbo.

Het compensatiefonds is een initiatief van Amnesty International en Human Rights Watch. Het wordt gesteund door diverse internationale voetbalbonden. De Nederlandse bond loopt hierin wél voorop. Ook Louis van Gaal schaarde zich achter het initiatief.

Je zou dus kunnen zeggen dat ook onze bondscoach racisme wordt aangewreven. Volgens Ali bin Samikh Al Marri gebruiken de critici valse informatie en geruchten om zijn land te belasteren. Ze zouden erop tegen zijn dat een klein Arabisch en islamitisch land een WK organiseert en vanwege ‘racistische motieven’ geen oog hebben voor de talloze hervormingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. Daar konden de mensenrechtenorganisaties en activisten het mee doen. Rustig doorlopen mensen.

De vraag hoe je je moet verhouden tot dit WK brengt menigeen in grote verwarring, voetbalfans in de eerste plaats, maar ook voetbaljournalisten en zelfs de koning. In Griekenland zei hij dat hij nog niet weet of hij in Qatar zijn gezicht zal laten zien. ‘Persoonlijke gevoelens’ spelen volgens hem een rol bij het besluit. Thee drinken met de emir in het bijzijn van hordes fotografen en cameraploegen, hij ziet er waarschijnlijk huizenhoog tegenop.

Intussen beginnen de organisatoren ’m steeds meer te knijpen. Wereldvoetbalbond Fifa deed in een brief naar alle deelnemende landen een oproep om afzijdig te blijven in de ‘ideologische of politieke strijd’ die momenteel wordt gevoerd. Oh dear, twitterde Gary Lineker toen het nieuws bekend werd.

Niet eerder in de bijna honderdjarige geschiedenis van het toernooi overheersten zo kort voor de eerste wedstrijd kwesties die niet voetbal-gerelateerd zijn. Randverschijnselen zijn de hoofdzaak geworden. Als Aad de Mos in aflevering 1 van zijn online-rubriek ‘WK Qaadtar’ – puike titel, toegegeven – Argentinië als winnaar tipt, is dat bijna ongepast.

Want al die dode halfslaven dan in Qatar en de vervolging van lhbti’ers? In een ruk door zitten we naar een filmpje met hossende bouwvakkers te kijken waarin oranje spencers worden aangeprezen die ook als boodschappentas te gebruiken zijn (Hallo Jumbo!).

Anderzijds: Harry Goudsblom, de man die sinds jaar en dag met silliconenborsten cup F in stadions opduikt waar Oranje speelt, is niet alleen. Er is ook een grote groep die er toch wel zin in heeft. Voor hen is er de ontsnappingsroute die premier Rutte uitstippelde om er, tegen de wil van de Tweede Kamer in, een regeringsdelegatie doorheen te jassen: ‘We juichen straks voor het Nederlands elftal, niet voor de tribunes.’

Cordaid biedt ook een uitweg. Bij de liefdadigheidsorganisatie is voor 9,95 euro een ‘Qatar-rouwband’ te koop met een dubbele boodschap. Op de door tekenaar Barry ‘Piro’ Pirovano ontworpen band zijn de namen van vijftig overleden arbeidsmigranten gedrukt.

Met de band kan worden getoond dat je Oranje steunt op het WK, ‘maar ook stilstaat bij leed en ongelijkheid in de wereld’. Handig, voor wie zijn geweten wil sussen.