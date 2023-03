Voor wereldkampioen Ragne Wiklund is er meer dan alleen schaatsen

Ragne Wiklund werd op de WK afstanden wereldkampioen op de 3.000 meter voor vrouwen. Beeld Erik Pasman / Pro Shots

Het moet niet te veel over schaatsen gaan in het leven, vindt Ragne Wiklund. Haar ploeggenoten kunnen eindeloos schaatsvideo’s bekijken, er oeverloos over kletsen. Wiklund niet. Dat ze olympisch kampioen Irene Schouten donderdag op de 3 kilometer versloeg, dankt ze naar haar overtuiging niet alleen aan wat ze op het ijs kan, maar ook aan wat ze ernaast doet.

De 22-jarige schaatsster weet haar Nederlands-Noorse coach Bjarne Rykkje regelmatig te verbazen. Hij vindt Wiklund altijd als eerste aan het ontbijt. ‘Dan heeft ze daarvoor al gestudeerd, daarna traint ze, eet ze en gaat, als alle anderen tussendoor voor pampus liggen, weer aan de studie. Het lijkt alsof ze nooit rust.’

Er was een periode dat ze haar studie milieu-natuurwetenschappen op een lager pitje zette. Dat bleek geen succes. Als haar wereld zich beperkt tot de ijsbaan wordt ze ongelukkig. Dan wordt de druk te groot. Verwachtingen van buitenaf lopen al met haar mee sinds ze twee jaar geleden op haar 20ste onverwachts wereldkampioen werd op de 1.500 meter. Rykkje: ‘Vanaf toen hoorde ze bij de grote sportmensen van het land.’

Ongebaande paden

Dat Wiklund bijzonder is, had Rykkje al snel door. Hij zag haar voor het eerst toen ze een jaar of 17 was. Ze was in haar gedrag nog jong, maar reed al zo snel dat ze wereldbekerwedstrijden mocht rijden. Het was tijdens een training in Heerenveen dat hij plots kippenvel over zijn hele lijf voelde. En dacht: ‘Tering, zij is wel echt heel goed.’ Hij werkte met grote namen – Sverre Lunde Pedersen, maar ook Sven Kramer en Kjeld Nuis – als assistent-trainer bij Jumbo-Visma. ‘Maar kippenvel? Nee, dat heb ik zo nooit eerder gehad.’

Wiklund is een vrouw van de ongebaande paden. Ze doet aan oriëntatielopen, een sport die haar ouders al fanatiek beoefenden, waarin rennen samengaat met kaartlezen. Wiklund geniet van de onvoorspelbaarheid, van het vooraf niet weten waar ze zal uitkomen. Ook daar doet ze mee aan wereldbekerwedstrijden, al is de sport niet professioneel, zoals schaatsen.

En daar houdt het niet op. ‘Schaatsen is al veelzijdig’, zegt Rykkje, die net als zijn collega-coaches fietstrainingen, krachttrainingen en sprongtrainingen op zijn trainingsschema’s zet. ‘Maar zij doet nog een stapje extra.’ Ook langlaufen behoort tot haar repertoire. Dat is een sport die minder twijfel opwerpt dan oriëntatielopen; langlaufen is milder voor spieren en gewrichten dan hardlopen.

Pupillen die het niet gewend zijn, zou Rykkje nooit regelmatig en langdurig laten hardlopen. De kans op blessures is te groot. Maar bij Wiklund wil hij daar niet aan tornen. Door de combinatie van deze sporten is ze goed geworden, denkt hij. Zelf ziet Wiklund oriëntatielopen als een goede training. ‘Ik kan daarin makkelijker diepgaan dan wanneer ik op de racefiets zit.’

Mentale gymnastiek

Schaatsen staat echter op de eerste plaats. Dat is de sport waarmee ze als kleuter begon, op de openluchtijsbaan in Oslo. In 2021 verraste ze met een unicum in het Noorse schaatsen: nooit eerder werd een vrouw uit Noorwegen afstandswereldkampioen. Sowieso was er nauwelijks vrouwelijk schaatssucces in Noorwegen, terwijl de Noren bij de mannen in een dikke eeuw talloze schaatsprijzen pakten. Dit seizoen kent Wiklund haar beste seizoen ooit, met de wereldbekerzege op de 1.500 meter en vier overwinningen op de 3 kilometer.

Maar er ligt stress op de loer. Na de laatste wereldbeker, een kleine twee weken geleden, probeerde ze uit alle macht haar gedachten weg te leiden van de WK – ze dook in haar wiskundeboeken. Die mentale gymnastiek helpt als afleiding, bleek wel toen ze vervolgens op de hometrainer stapte: ‘Ik deed mijn laatste wedstrijdvoorbereiding en dacht: oké, nu ga ik met de race bezig. Mijn hartslag schoot direct twintig slagen omhoog.’

Zenuwen de baas blijven

Na haar wereldtitel van 2021 in de Heerenveense coronabubbel zag de rest van de wereld ook hoe goed ze kon zijn. Dat veranderde veel. Rykkje: ’Dan zijn er veel verwachtingen in Noorwegen. Daar moet je tegen vechten. En tegen je eigen verwachtingen.’

Dat gevecht verloor Wiklund vorig jaar. Ze gold als kanshebber voor een olympische medaille, maar kon het niet waarmaken. Ze nam aan vijf onderdelen deel: de 1.000, 1.500, 3.000 en 5.000 meter en ze was lid van de achtervolgingsploeg. Verder dan twee vijfde plaatsen op de 3 en 5 kilometer reikte ze in Beijing niet. ‘Eigenlijk was ze toen al heel goed’, zegt Rykkje, maar de druk werd te groot. Haar coaches zagen die weken een andere jonge vrouw, ‘knorriger’ dan gebruikelijk.

Daar ging ze mee aan de slag. Er volgden gesprekken met haar coaches. Nu ziet Rykkje een vrolijke Wiklund bij de WK. Dat ze drievoudig olympisch kampioen Schouten donderdag versloeg in de strijd om het WK-goud voelde als een opluchting. Wiklund: ‘Het was de eerste keer dat ik als favoriet aan de start stond. Dit was mentaal veel zwaarder dan bij mijn 1.500-metertitel.’

Ze kon het dus wel degelijk, haar eigen zenuwen de baas blijven. Met dank aan de wiskunde.