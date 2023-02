Voor wereldkampioen Kaori Sakamoto komen de Japanse fans graag naar Tilburg

De Japanse Kaori Sakamoto in actie tijdens de Challange Cup in Tilburg. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Een fan met een diadeem met pluizige konijnenoren gilt haar stembanden rauw als Kaori Sakamoto na haar oefening van het ijs in Tilburg stapt. De regerend wereldkampioene kunstrijden is klaar met haar vrije kür en zwaait naar de tribunes, waar talloze Japanse vlaggen wapperen. Geroutineerd vangt ze een pluchen husky op die haar wordt toegeworpen. De kans om de wereldkampioen gratis in actie te zien, laten de echte liefhebbers niet schieten.

Sakamoto stelt niet teleur. Er staat tijdens de Challenge Cup, de belangrijkste wedstrijd van Nederland, geen maat op de 22-jarige Japanse. Ze heeft alleen wat te vrezen van de 23-jarige Mai Mihara, haar landgenote die haar deze winter bij de Universiteitsspelen versloeg. Maar Mihara valt aan het begin van haar vrije kür en maakt zo de weg vrij voor een gemakkelijke zege voor Sakamoto met een totaal van 228.35 punten.

Buiten heeft lang niet iedereen door dat er op de thuisbaan van ijshockeyploeg Tilburg Trappers ’s werelds beste in ’s werelds populairste wintersport haar kunsten vertoont. Op de zonnige parkeerplaats zijn automobilisten vooral op zoek naar een plek om boodschappen te kunnen doen bij de grote Brabantse supermarktketen die naast de ijsbaan ligt.

Lindsay van Zundert

Kunstrijden geldt als de grote publiekstrekker bij de Winterspelen, wordt op televisie beter bekeken dan ijshockey of alpineskiën. Maar in Nederland is het een kleine sport, die in de schaduw staat van langebaanschaatsen en shorttrack. Ook de prestaties van Lindsay van Zundert, die vorig jaar voor het eerst in 46 jaar namens Nederland de olympische vrije kür haalde, leiden niet tot een direct merkbare toename in interesse in de sport.

In Tilburg reikte Van Zundert met een nieuw persoonlijk record van 176.84 punten tot de vijfde plaats. Zij bekeek de vrije kür van de Japanse met interesse. Sowieso let ze extra op als ze haar ziet rijden. Er valt altijd wat te leren. ‘De eerste dag zaten we in dezelfde trainingsgroep en zag ik haar zoveel vaart maken op weg naar een sprong dat ik dacht: dat wil ik ook. Dat ga je dan proberen na te doen.’

De 17-jarige Nederlandse had tijdens de wedstrijddagen af en toe wat contact met Sakamoto, al beperkte zich dat hoofdzakelijk tot wat blikken van verstandhouding en gebarentaal. De Japanse spreekt weinig Engels. Zaterdag zaten ze samen bij de dopingcontrole, hadden ze beide moeite om het potje vol te plassen. Van Zundert: ‘Dan hebben we het grappig met elkaar en lachen we.’

Tussen de toeschouwers zit de Japanse Sonoke, verscholen achter een mondkapje. Ze studeert in Bratislava en is speciaal voor de wedstrijd naar Nederland gekomen. Vanuit Slowakije ligt Brabant betrekkelijk in de buurt, vindt ze. En in Japan is het nagenoeg onmogelijk om een wedstrijd bij te wonen. ‘Als je al kaarten kunt krijgen, dan zijn ze heel duur: meer dan 200 euro.’

Contact met de fans

De toegang in Tilburg is gratis en de barrière tussen publiek en deelnemers beperkt zich in de hal van het ijssportstadion tot een rood fluwelen koord tussen twee glimmende paaltjes. Daar stapt Sakamoto een uurtje na haar optreden ook nog even langs.

Sonoke grijpt haar kans om met de wereldkampioene op de foto te gaan. In haar handen houdt ze een bordje waar in Japanse tekens ‘Kaori Power’ op staat. De kunstrijdster staat bekend om haar krachtige stijl, legt ze later uit.

Esther de Groot glimt bijna net zo als de Sakamoto-fans wanneer ze vertelt hoe de wereldkampioene in Tilburg terecht is gekomen. De Groot is al twintig jaar namens de KNSB betrokken bij de organisatie van de Challenge Cup en onderhoudt goede contacten met de Japanse schaatsbond, die elk jaar een mooie afvaardiging sturen. Maar zo rijk als dit jaar? ‘Dit is de beste deelnemerslijst ooit voor de Challenge Cup.’

Ze weet nog precies hoe het ging toen ze de namen van Sakamoto en van Mihara zag verschijnen in het inschrijvingssysteem. Ze gilde van opwinding. ‘Echt gillen, hè. Euforie.’

Startgeld heeft De Groot namens de KNSB niet te bieden. Dat is dus niet de reden dat Sakamoto en haar trainingsmaatje Mihara naar Nederland reisden. Het heeft vooral te maken met het datum van de Challenge Cup in de kalender: drie weken voor het WK, dat dit jaar in Japan plaatsvindt. In voorbereiding op dat toernooi is het een welkome oefenwedstrijd. En vooral eentje die strak georganiseerd is. De Groot: ‘Ze komen ook weleens op plekken waar het minder goed geregeld is.’

Sakamoto oogt ontspannen en neemt alle tijd voor haar bewonderaars. Ze geniet met een bosje witte tulpen in de hand van het laagdrempelige contact, zegt ze. ‘Er wonen veel Japanners in Europa en voor hen is het gemakkelijker om hier te komen dan in Japan. En voor mij is het mooi als er veel publiek is. Een win-win dus.’