Voor waterpolo alleen kun je niet leven, vindt de nieuwe bondscoach van de Nederlandse waterpolosters

Waterpolocoach Evangelos Doudesis tijdens Nederland-Griekenland in Zwemcentrum Rotterdam op 15 maart 2022. Beeld Getty

De nieuwe bondscoach van de Nederlandse waterpolosters Evangelos Doudesis wil dat zijn speelsters een leven naast de sport hebben. Voor waterpolo alleen kun je niet leven, vindt hij.

De 37-jarige trainer staat sinds november aan het roer bij de nationale ploeg. Hij nam het stokje over van Arno Havenga, die de vrouwen weer op de Spelen kreeg na twee mislukte olympische missies.

Doudesis maakte het olympisch avontuur in Japan, dat in de kwartfinale eindigde, vorig jaar zomer mee als assistent. Hij zag van dichtbij hoe Oranje voor sommige internationals beknellend was.

De nieuwe bondscoach vraagt zijn speelsters wat voor toekomst ze voor ogen hebben. En niet alleen in het water. ‘Het helpt als je er iets naast doet. Dat geeft focus en daar word je ook een betere sporter van.’

Geen plezier meer

Hij haalde topkeepster Laura Aarts terug, die drie jaar geleden in onmin was vertrokken. Aarts voelde zich niet gelukkig in het korset van de nationale ploeg. Ze had geen plezier meer en wilde de keuze hebben om ook in het olympische jaar bij een buitenlandse club te spelen. Dat mocht niet, waarna ze een punt zette achter haar interlandcarrière.

De Nederlandse waterpoloster Laura Aarts in actie in de halve finale EK Waterpolo tegen Spanje in Belgrado. Beeld ANP

Doudesis belde haar na de Spelen op met de vraag of ze zin had in een pannekoek. Dat had ze. Daarna begon het vuurtje voor waterpolo op het hoogste niveau weer te branden. Met een programma waarin meer ruimte is voor de combinatie van sport met haar studie fysiotherapie, raakte Aarts opnieuw gemotiveerd. Ze springt nu dagelijks met plezier in het bad in de bossen van Zeist.

Een luie sporter

Doudesis wil sporters motiveren om hun talent optimaal te benutten. Zelf was hij naar eigen zeggen een luie sporter. Hij speelde dertien interlands voor Griekenland. ‘Ik had weinig talent en ook geen zin om hard te trainen. Nu heb ik daar spijt van. Had ik toen maar iemand gehad die me had gemotiveerd.’

De Griek wil voorkomen dat sporters tegen een muur oplopen als ze een punt zetten achter hun carrière. ‘Het leven als waterpoloër is prachtig. Alsof je met 200 kilometer per uur op de snelweg rijdt zonder dat je ergens anders aan hoeft te denken’, zegt Doudesis, die de ploeg deze week in Zeist voorbereidt op het WK in Hongarije. ‘Maar aan het einde van de weg knal je soms plotseling tegen een muur. Dan gaat het echte leven beginnen, en weet je niet wat je wil.’

Zelf kwam de coach zijn eigen ‘muur’ vroeg tegen. In 2011 leefde hij in een droom als professioneel waterpoloër in Griekenland. Tot zijn club hem acht maanden lang niet kon betalen als gevolg van de eurocrisis. Doudesis had niks om op terug te vallen. Hij pakte zijn afgebroken studie weer op en kwam daarna naar Noord-Europa, omdat werk vinden in zijn land een heilloze exercitie was.

Tien jaar later is ‘Eva’, zoals hij voor het gemak wordt genoemd, de belangrijkste waterpolocoach van Nederland. Doudesis volgde een master sportmanagement aan de Johan Cruyff Academy in Amsterdam en maakte furore als speler en daarna trainer bij de Polar Bears in Ede.

Een plan B

Doudesis is elke dag dankbaar voor de kansen die hij in Nederland kreeg. ‘In Griekenland is het leven nog steeds moeilijk als gevolg van de financiële crisis. Ik was in het begin verbaasd over hoe goed georganiseerd en gemakkelijk het leven in Nederland is. Mensen hebben hier een plan B. Sommige mensen vinden hun baan niet leuk, die gaan dan gewoon iets anders doen. Of ze gaan een jaar reizen omdat ze te druk zijn. Ongelofelijk. Dat kan hier gewoon.’

Naast de persoonlijke gesprekken denkt de coach veel na over tactiek. In zijn vrije tijd struint hij internet af op zoek naar livestreams. ‘Waterpolo is mijn hobby. Ik kijk het liefst de hele dag wedstrijden. Vrouwenwaterpolo is veel sneller geworden. Het zijn nu echte atleten. Je wint niet meer op lompe kracht. Tactiek speelt een steeds grotere rol.’

Tijdens trainingen stopt Doudesis soms abrupt het spel. Hij laat dan een stilte vallen, denkt na over een spelsituatie die in zijn hoofd zit en probeert het daarna uit te leggen aan de speelsters. In het Nederlands, dat spreekt hij na tien jaar inmiddels vloeiend.

Op andere momenten verrast hij de ploeg door midden in een krachtsessie die nog niet was afgelopen te fluiten met de mededeling dat er een wedstrijd gespeeld moet worden. Doudesis hoopt dat zijn ploeg daar veerkrachtig van wordt, en ook kan presteren bij vermoeidheid. Over twee weken staat de WK in Hongarije op het programma. Daar moet blijken of zijn aanpak een succes is.