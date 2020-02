Voor Verstappens nieuwe auto lonkt eeuwige roem of de anonimiteit

Zelfs de kenners hadden een vergrootglas nodig om de verschillen te zien. De nieuwe auto die Max Verstappens team Red Bull woensdag aan de wereld toonde, lijkt vooral veel op de vorige. Het devies bij de zogenoemde RB16? Niks geen revolutionaire foefjes. Gewoon voortborduren op iets dat werkt.

Voor het eerst in jaren verandert er regeltechnisch nagenoeg niets in de Formule 1. En in de auto waarmee Verstappen het vorige seizoen eindigde, kwam hij in de laatste maanden met onder meer een dominante zege in Brazilië al akelig dichtbij de kampioensauto van Mercedes.

Het draaide de afgelopen maanden in de Red Bull-fabriek in Milton Keynes daarom vooral om het wegpoetsen van zwakheden in voorganger RB15. Bij de nieuwe auto te zien aan subtiele aanpassingen aan de neus.

‘Het is een evolutie van de vorige auto’, zei Verstappens teambaas Christian Horner vorige week al. Hij leeft vol vertrouwen toe naar het nieuwe seizoen. Horner voorspelde zelfs het spannendste seizoen in jaren. Hij noemde dat ironisch. Volgend jaar gaan de regels rigoureus op de schop met als resultaat nagenoeg compleet andere auto’s, waardoor de verschillen tussen de teams mogelijk weer groter worden.

Het zadelt Red Bull ook op met een dilemma: hoeveel zet het team in op succes in één seizoen en hoeveel op voorspoed in de periode daarna? Voor Verstappen telt dit jaar niets minder dan de wereldtitel. Het is zijn laatste kans de jongste wereldkampioen ooit te worden. Eind vorig seizoen zei hij het gevoel te hebben Mercedes op de hielen te zitten. Het blijkt ook uit het motto dat zijn nieuwe auto heeft gekregen: ‘The charge is on’.

Tegelijk weet zijn team als geen ander hoe belangrijk het is voortvarend aan een nieuw tijdperk te beginnen. Tussen 2010 en 2013 won Red Bull vier wereldtitels op rij. Daarna werden nieuwe motoren geïntroduceerd en was het team plots de macht kwijt aan Mercedes, dat in de jaren daarvoor in de luwte vol had ingezet op de nieuwe, complexere motoren.

Voor teams die de afgelopen seizoenen nog niet hebben kunnen ruiken aan succes, zoals het ambitieuze Renault, is het daarom simpel: de beste mensen zijn vooral bezig met 2021. Iets dat nu nog ongebreideld kan, omdat dit seizoen het budgetplafond van 158 miljoen euro nog niet geldt.

Red Bull zal in elk geval in de eerste maanden van het seizoen op twee paarden wedden. Teambaas Horner verwacht zodoende dat 2020 het duurste jaar ooit zal worden in koningsklasse. Het team weet mogelijk pas na zo’n zeven races – oftewel na een derde van het seizoen – of er serieus om de wereldtitel gestreden kan worden. Dan zijn de eerste updates doorgevoerd en verschillende circuittypen aangedaan.

Als Verstappen volgende week woensdag in Barcelona voor de eerste van zes testdagen in zijn nieuwe auto stapt, zal hem dat niet meer dan een eerste indruk opleveren. Tot de eerste race volgende maand in Australië kan er nog van alles worden aangepast. Daarnaast doen de teams tot die eerste officiële meters vooral hun best elkaar zand in de ogen te strooien.

Zo waren Formule 1-journalisten vorig jaar na de testdagen zeldzaam eensgezind: Mercedes was na vijf wereldtitels op rij het aura van onaantastbaarheid kwijt. De Ferrari’s klokten de ene na de andere toptijd en Red Bull leek met Honda eindelijk die stabiele motorleverancier te hebben gevonden. Nooit liep de voorbereiding op een seizoen zo soepel, jubelde Red Bull-adviseur Helmut Marko.

Drie maanden later had Mercedes de eerste zeven races gewonnen, terwijl Verstappen in die periode vooral worstelde met een lastig te besturen auto. Pas na een aanpassing van de voorvleugel in de door hem gewonnen race in Oostenrijk keerde het tij. Toen het seizoen al verloren was.