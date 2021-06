Voor Verstappen valt er in de titelstrijd na elke race een puzzelstuk op de juiste plaats

Max Verstappen springt na het winnen van de GP van Frankrijk uit zijn bolide Beeld AFP

Het contrast was veelzeggend. De trotse blik van Max Verstappen richting zijn monteurs tijdens het Wilhelmus en tegelijk de berusting in de ogen bij Lewis Hamilton, naast hem op het podium. De Grote Prijs van Frankrijk was voor degene die het meeste twijfelde aan Verstappens titelkansen - namelijk Max Verstappen zelf - de bevestiging dat die kansen bloedserieus zijn. Na elke GP valt er voor hem een puzzelstuk op de juiste plaats.

Vers uit de auto, met de helm nog op zijn hoofd, liep Verstappen op het circuit van Paul Ricard als racewinnaar langs een erehaag van applaudisserende marshalls, tot hij opeens een tik op zijn arm kreeg. Het was Red Bull-topman Helmut Marko, die het in 2015 aandurfde hem als 17-jarige in een Formule 1-auto te zetten. Naast de Oostenrijker stonden Verstappens vader Jos en vriendin Kelly.

Hij was ze bijna voorbij gelopen, maar Verstappen bleef meteen staan en vloog ze in de armen. Het was een moment van oprechte blijdschap, iets dat de steevast onbewogen Verstappen zelden toont. Eindelijk bezit hij datgene wat nodig is om wereldkampioen te worden in de koningsklasse, besefte hij zondagmiddag. Het werd kort gevierd met degenen die hem hebben gebracht waar hij nu is.

Nooit op gerekend

Het tafereel onderstreepte ook dat Verstappen nooit had gerekend op de overwinning in Frankrijk. Ja, hij had bij de twee voorgaande GP’s in Monaco en Azerbeidzjan de snelste auto. Dat waren alleen onorthodoxe stratencircuits waar Mercedes nooit heeft geëxcelleerd. Dat doet het team sinds 2014 namelijk op de ‘normale’ circuits, zoals Paul Ricard.

Sinds de baan nabij Toulon op de kalender staat, eindigden Mercedessen tot afgelopen weekeinde in alle sessies (trainingen, kwalificatie, race) bovenaan. En op die circuits worden de titels gewonnen, weet Verstappen. Bij de eerste race in Bahrein kreeg hij alleen al een hint dat het dit jaar zomaar anders kon zijn. Hij startte toen vanaf de eerste plek. De race daarna, in Imola, won hij.

Toch hield Verstappen zich na die veelbelovende start op de vlakte, als het ging om de titelstrijd. Sinds zijn Formule 1-debuut domineert Mercedes de Formule 1. Hij weet niet beter dan dat de Duitse renstal vroeg of laat het seizoen naar zich toetrekt. Het overkwam Ferrari ook in 2017 en 2018, na een soortgelijk sterk begin.

Ander scenario

Maar nu ongeveer een derde van het seizoen is afgewerkt, wijst alles op een ander scenario. Allereerst hebben de teams in 2021 voor het eerst te maken met een budgetplafond, waardoor ze beperkt zijn in het ‘updaten’ van hun auto’s. Tegelijk zijn de renstallen al deels bezig met volgend jaar, als de auto’s rigoureus op de schop gaan. Het biedt teams - dus ook Mercedes - minder mogelijkheden gedurende dit seizoen nog veel beter te worden.

Ondertussen oogt Red Bull het sterkst sinds 2014. Verstappen heeft eindelijk een teamgenoot die in zijn buurt kan blijven, dus hem kan helpen in lastige races. De ervaren Sergio Pérez dwong twee weken geleden in Azerbeidzjan Hamilton tot een fout en won de race, toen Verstappen was uitgevallen met een klapband. Zondag reed hij in Frankrijk wederom naar het podium.

Verstappens auto lijkt minder grillig dan die van Mercedes, die lastig blijkt af te stellen. Zo voelde Hamilton zich afgelopen weekeinde na tal van aanpassingen pas een uur voor de kwalificatie prettig in zijn auto.

Daarnaast doet Verstappens Honda-motor niet meer onder voor de Mercedes-krachtbron. Met een fonkelnieuwe Honda-motor troefde hij in Frankrijk in de kwalificatie zelfs de Mercedessen af. Verstappens poleposition op Paul Ricard was voor zijn teambaas Christian Horner een veelzeggend signaal. ‘Als we Mercedes hier kunnen verslaan, kunnen we ze overal verslaan’, zei hij voor de camera van Sky Sports.

Sleutelrace

Het maakte van de GP van Frankrijk misschien wel een sleutelrace in het seizoen. Verstappen liet in een gelijke strijd met Mercedes zien te beschikken over de ingrediënten die hem aan de titel moeten helpen: een sterke auto, een krachtige motor, een gedreven team en een waardige teamgenoot.

De statistieken tonen inmiddels ook dat zijn zevende seizoen in de Formule 1 afwijkt van alle anderen. Zo veroverde hij in de afgelopen drie maanden twee van de vijf polepositions in zijn F1-loopbaan. Vorig seizoen leidde hij in zeventien races 88 rondes. Dit jaar leidde hij er al 251 in zeven races. Ter vergelijking: Hamilton reed dit seizoen ‘slechts’ 84 ronden aan de leiding.

De zevenvoudig kampioen oogde na de GP in Frankrijk voor het eerst echt bezorgd. ‘Ze waren veel sneller op het rechte stuk’, zei hij met een ernstige blik. De Brit realiseert zich dat hij voor zijn achtste wereldtitel mogelijk meer uitgedaagd zal worden dan ooit, na jaren teamgenoten als grootste titelrivalen te hebben gehad.

De volgende test voor Verstappen wacht meteen in de komende weken, met twee races op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Mercedes won daar een jaar geleden beide GP’s. Verstappen wilde zich niet wagen aan voorspellingen, ‘want we beginnen daar gewoon weer opnieuw’. Wat hij wel weet sinds zondag: ‘De gehele race waren we met elkaar aan het vechten. Dat zal de rest van het seizoen ook zo zijn’.