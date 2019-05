Voor Verstappen is Monaco een uitgelezen kans om zijn topvorm te bekronen met een zege

Een zege is het enige wat er aan de sterke seizoenstart van Max Verstappen ontbreekt. Daar moet op het circuit van Monaco verandering in komen.

Ontspannen schuift Max Verstappen met een bord vol eten aan bij twee leden van zijn team voor een lunch in de buitenlucht. Meteen pogen tientallen fans al zwaaiend zijn aandacht te trekken. Om hem heen is het druk. Er wordt nog volop gewerkt om het circuit van Monaco klaar te maken voor de tienduizenden mensen die de komende dagen naar het prinsdom trekken.

Op het megaponton van Red Bull in de jachthaven van Monaco was er woensdag voor Verstappen kort voor het drukste raceweekeinde van het jaar alle mogelijkheid nog even achter de schermen te blijven. Hij vond het alleen niet nodig. De 21-jarige coureur zit prima in zijn vel.

Hij verkeert al maanden in topvorm. De Nederlander finishte dit Formule 1-seizoen niet lager dan vierde in races waarin zijn auto op papier niet goed genoeg was voor die positie, gezien de krachtigere motoren in de Mercedessen en Ferrari’s.

Het enige wat mist is een zege die zijn sterke seizoenstart bekroont. Het iconische Monaco lijkt daar komend weekeinde de uitgelezen baan voor. Het is een van de weinige circuits op de kalender waar de Mercedessen en Ferrari’s geen profijt hebben van hun surplus aan vermogen. De gemiddelde snelheid tijdens de race in het prinsdom is het laagste van het seizoen: 160 kilometer per uur.

Max Verstappen Beeld Getty Images

Daar komt bij dat Verstappen in de vele smalle bochten optimaal plezier heeft van de goede wegligging van zijn auto. Het chassis van Red Bull is al jaren een van de besten in de Formule 1.

Na crash komt kantelpunt

Daarnaast lijkt hij er als coureur eindelijk klaar voor om in zijn woonplaats te excelleren. Vorig jaar kende hij in de smalle, genadeloze straten nog het dieptepunt van zijn seizoen. Verstappen beschikte over de snelste auto, maar vergooide zijn race in de training met een onnodige crash. Teamgenoot Daniel Ricciardo won soeverein de race. Het was voor Verstappen het kantelpunt in zijn seizoen. Hij herpakte zich een wedstrijd later in Canada en won nog twee races.

Hij kijkt inmiddels nuchter terug op dat weekeinde van een jaar geleden. ‘Soms moet je fouten maken om een betere coureur te worden’, zei hij woensdag schouderophalend voor een volle perszaal. In zijn vijfde seizoen in de Formule 1 laat hij zich niet meer zo snel meeslepen in euforie of malheur. Hij is vooral realistisch. Bijvoorbeeld over zijn kansen aankomend weekeinde.

‘We zijn hier niet zo goed als vorig jaar’, zei Verstappen. Op aandringen van autosportfederatie FIA, dat zoekt naar kunstgrepen om races spectaculairder te maken, is dit jaar de aerodynamica op de auto’s versimpeld en zijn onder meer de voorvleugels breder geworden. Het chassis van Red Bull oogt door al die wijzigingen niet meer zo ongenaakbaar als in voorgaande jaren.

(vlnr) Daniel Ricciardo van Renault, Valtteri Bottas van Mercedes, Charles Leclerc van Ferrari, Max Verstappen van Aston Martin Red Bull Racing en Robert Kubica van Williams tijdens een persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco. Beeld EPA

Volgens Verstappen is enkel Mercedes er vooralsnog in geslaagd zich de nieuwe regels eigen te maken. De Duitsers zijn bezig aan de beste seizoenstart ooit in de Formule 1 met vijf overwinningen in vijf races. Voor Verstappen is het zaak achter de Mercedessen zoveel mogelijk WK-punten te verzamelen en te hopen dat door verbeteringen in zijn motor en auto het verschil in de loop van het seizoen kleiner wordt.

Maar dat kost tijd. Verstappen ziet de zilveren auto’s daarom ook als favoriet voor de winst in Monaco. Met een podiumplek zou hij tevreden zijn.

Niki Lauda

Verstappen weet alleen ook als geen ander dat een rimpelloze voorbereiding essentieel is in Monaco. Zonder volledige focus is het circuit onverbiddelijk. En die focus vinden is lastig in een ongewone situatie, zoals nu bij Mercedes het geval is.

Een homage aan de overleden Niki Lauda op een auto van Torro Rosso. Beeld Getty Images

Dinsdag overleed race-icoon Niki Lauda op 70-jarige leeftijd. In de laatste jaren van zijn leven was de Oostenrijker topman bij Mercedes. Zijn dood heeft het team in alle geledingen geraakt. Zo zou Lewis Hamilton woensdag eigenlijk aanschuiven bij de persconferentie, maar de vijfvoudig wereldkampioen was te aangeslagen om zijn verhaal te doen.

Hij kreeg toestemming van autosportfederatie FIA weg te blijven. Teamgenoot Valtteri Bottas verving hem. Hij maakte een bedrukte indruk. ‘Niki betekende enorm veel voor de Mercedes-familie’, zei de Fin. ‘Het is geen fijne mindset voor dit weekeinde, maar we gaan vol gas voor hem geven.’