Voor Verstappen begint een dagje Zandvoort al routine te worden: ‘Natuurlijk verwachten ze hier dat ik win’

Max Verstappen staat op het circuit van Zandvoort de pers te woord. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

‘Tien jaar geleden dacht niemand dat een Grand Prix hier mogelijk zou zijn’, zegt Max Verstappen. ‘Hier’ is het Formule 1-circuit van Zandvoort. ‘Dat we dat nu wel kunnen, is fantastisch.’ Er waren obstakels, volgens de tweevoudig wereldkampioen. ‘Maar Nederlanders staan erom bekend dat ze voor alles altijd wel een oplossing vinden.’

Het is niet gewaagd te veronderstellen dat als Max Verstappen geen Formule 1-coureur zou zijn geweest, de laatste Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort verreden zou zijn op 25 augustus 1985. Maar Verstappen rijdt wél in de koningsklasse van de autosport en hoe. Twee jaar op rij was hij wereldkampioen en dit jaar is hij hard op weg naar zijn derde titel. ‘Dat kan eigenlijk niet meer misgaan’, zegt hij.

Over de auteur Robert Giebels schrijft voor de Volkskrant over wielrennen en Formule 1. Hij was correspondent in Azië, schreef over economie en won als politiek verslaggever de journalistieke prijs De Tegel.

Verstappen ontkent niet, getuige het woordje ‘we’, dat zijn Formule 1-succes cruciaal is geweest voor de terugkeer van de Grand Prix in Zandvoort. ‘Het legt geen extra druk op mijn schouders. Voor mij is het gewoon geweldig: al die fans te zien en rijden op zo’n ongelooflijk circuit. Hopelijk gaat dit nog jaren door.’

Verstappen heeft nog een lange weg te gaan om het recordaantal van de zeven wereldkampioenschappen van Michael Schumacher en Lewis Hamilton te verbeteren – als dat de Red Bull-coureur al zou interesseren. Niettemin munten internationale media hem her en der al als de beste Formule 1-coureur ooit. Wie dat nu zegt kan straks in 2028, bij Verstappens achtste wereldkampioenschap, claimen er verstand van te hebben.

Geen meter gereden

Vanzelfsprekend draaide de op de donderdag voor het raceweekend gebruikelijke mediadag op Zandvoort om de Nederlander. Op zo’n dag wordt geen meter gereden, laat staan geracet. Alleen drie safetycars verschijnen op het asfalt om alle veiligheidssystemen te testen in een virtuele Grand Prix. Hamilton krijgt daarin een waarschuwing voor slingeren op het rechte stuk en de nog puntloze Logan Sargeant wint die Grote Prijs van Nederland, Verstappen eindigt als derde.

Voor het overige is het donderdag een aaneenschakeling van persconferenties, mediamomenten en geregisseerde wandelingetjes door de paddock om beeld, geluid en tekst te verzamelen waar media de komende dagen mee vooruit kunnen. Verstappen zit op zo’n dag in een strak schema; zijn woordvoerder beheert zijn agenda in blokjes van tien minuten.

Een zo’n blokje is voor de Nederlandse schrijvende pers. Een ogenschijnlijk ontspannen moment voor de 25-jarige Limburger die in zijn eigen taal wat minder op zijn woorden let dan wanneer hij de Formule 1-voertaal Engels spreekt. ‘Ik weet natuurlijk dat het erbij hoort’, zegt hij in het Nederlands, ‘en dat het voor mij vandaag iets drukker is. Voor de rest van het weekend valt het eigenlijk wel mee.’

Onvermoeibaar en met een gezicht alsof hij voortdurend zijn lach moet inhouden vertelt hij een keer of tien over zijn drie weken zomervakantie – ‘paar keer in de zon in slaap gevallen’ – en over het fenomeen thuisrace – ‘natuurlijk verwachten ze hier dat ik win, maar dat gaat niet vanzelf’. Het leuke, zegt Verstappen, begint vrijdag, als hij voor het eerst weer in de auto zit. ‘Dan kan ik weer mijn ding doen.’

Poleposition pakken

Op Zandvoort is dat ding: vrijdag in twee sessies van een uur trainen, dan zaterdag in de kwalificatie poleposition pakken en op zondag winnen. Zo ging het de afgelopen twee jaar op Verstappens thuiscircuit. Dat voor een derde keer doen is het doel. ‘Zeker, want Zandvoort is een van mijn favoriete plekken op te winnen.’

De Grand Prix van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen is ook zo’n favoriet circuit van Verstappen. Zandvoort is verzekerd van een plek op de racekalenders van volgend jaar en het jaar daarop, maar daarna, zo is de overweging van Formule 1-eigenaar Liberty Media, zouden België en Nederland om het jaar een Grand Prix mogen organiseren.

Zandvoort én Spa-Francorchamps verdienen wat de regerend en aanstaand wereldkampioen betreft beide een plek in elk Formule 1-seizoen. Anderzijds, weet ook Verstappen, verdient de Formule 1-eigenaar minder aan beide Europese races dan aan bijvoorbeeld die in het Midden-Oosten. ‘Dus het is altijd een lastig verhaal’, verklaart Verstappen, omstuwd door journalisten, ‘maar ik denk uiteindelijk dat rouleren voor allebei niet verkeerd hoeft te werken.’