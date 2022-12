‘Voor veel mensen is het een afknapper als Noppert vanavond de beslissende penalty van Messi tegenhoudt’

Virgil van Dijk en Andries Noppert lopen naar de training na een persconferentie. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Willem, je vertelde dat jij gisteren in een Belgisch biercafé hebt doorgebracht. Hoezo zijn die cafés daar, in Qatar?

‘Je kunt hier niet zomaar een café binnenlopen en twee bier bestellen, maar er zijn plekken waar je alcohol kunt kopen. Dit café is een plek met een vergunning. Je kunt er goede Leffes krijgen.

‘Maar de meerderheid van de mensen hier lijkt het ook zonder alcohol goed uit te kunnen houden. Het is prettig dat de supporters minder drinken tijdens het WK. Bij eindtoernooien in Europa begeef je je vaak tussen de ladderzatte mensen. Dat zie je hier niet en dat heeft wel een goede invloed op de sfeer, moet ik zeggen. Er is veel minder overlast.’

Van Gaal deed na de wedstrijd tegen de VS een oproep aan Nederlanders om naar Qatar te komen. Is daar gehoor aan gegeven?

‘Hij zei donderdag op de persconferentie dat er veertienhonderd fans bij de wedstrijd zullen zijn, vierhonderd meer dan tegen de VS. Hij deed alsof dat heel bijzonder was. Maar het is weinig, zeker in vergelijking met andere toernooien en het aantal Argentijnen dat hier is. Dat heeft alles te maken met het imago dat kleeft aan het toernooi en dit land, en misschien ook het spel dat tot nu toe is gespeeld.

‘Naar het schijnt zijn er alleen al veertig tot vijftig duizend Argentijnen in Qatar. Dan heb je ook nog veel andere mensen die het land steunen vanwege Messi. In die zin speelt Nederland vandaag een uitwedstrijd.’

Wat is belangrijk om een goed resultaat te halen tegen Argentinië?

‘Ik denk dat Nederland en Argentinië elkaar qua kwaliteit niet erg ontlopen. Maar de Argentijnen hebben Lionel Messi, een speler die nog steeds van de buitencategorie is. Tegen Mexico en Australië besliste hij de wedstrijd. Of hij dat nog een keer kan, wordt de sleutel van de wedstrijd.

‘In 2014 heeft Nederland hem heel goed verdedigd. Ron Vlaar was zijn persoonlijke bewaker en alle passlijnen naar hem werden afgesloten. Als dat nog een keer lukt, is er heel wat te halen.

‘Verder denk ik dat Nederland ongeveer hetzelfde gaat doen als tegen de Verenigde Staten: het initiatief aan de tegenstander laten. Je hebt best kans dat de Argentijnen de wedstrijd op dezelfde manier insteken. Dan wordt het geen leuke kwartfinale. De halve finale tegen Argentinië in 2014 vond ik een van de saaiste wedstrijden die ik ooit heb gezien. Daar gebeurde helemaal niets, op die kans van Robben in de laatste minuut na. Daar ben ik vanavond ook bang voor. Dat het een hele saaie, maar ook tactische en spannende wedstrijd wordt.’

Zie jij dit Oranje meer naar elkaar toegroeien gedurende dit toernooi?

‘Dit team is al jaren hecht. Koeman begon toen hij bondscoach was met het verbeteren van de teamgeest, door Oranjes trainingslocatie van Noordwijk naar de saaie bossen bij Zeist te halen. Daar bleek veel meer ruimte voor intimiteit, bijvoorbeeld door middel van het spelen van spelletjes ’s avonds. Onder Frank de Boer was de teamgeest ook niet het probleem. Nederland had toen een hele hechte ploeg, alleen was er te weinig duidelijkheid van de technische staf.

‘Van Gaal is een zeer duidelijk communicerende coach. Neem bijvoorbeeld spits Luuk de Jong. Hij is een van de beste koppers in het internationale voetbal, maar heeft nog geen minuut gemaakt dit toernooi. Alleen als het Nederlands elftal in het laatste kwartier van de wedstrijd nog een goal moet maken, zal hij erin komen. Dat weet hij, zoals iedereen in de selectie precies weet wat zijn rol is. Zo komt er heel weinig gezeik en blijft de groep bijeen.’

Is het nog emotioneel voor jou om Messi voor misschien wel de laatste keer te zien spelen in het shirt van Argentinië?

‘Emotioneel weet ik niet, maar ik heb liever dat we van Argentinië verliezen dan van een ander land. Messi is de beste speler van de laatste vijftien jaar. Het blijft interessant om te volgen of hij wereldkampioen kan worden. Voor heel veel mensen in de voetbalwereld is het een afknapper als Andries Noppert vanavond de beslissende penalty van Messi tegenhoudt. Ze willen dat Argentinië kampioen wordt, als een bekroning op zijn carrière.

‘Ik zit er iets anders in. Ik houd van avontuurlijk en aanvallend voetbal, dus degene die dat durft te spelen, heeft bij mij een streepje voor. Ik vind het leuk als Nederland met goed voetbal wint. Maar als Messi vanavond de hele Nederlandse defensie oprolt, zal ik daar als sportliefhebber ook van genieten.’

Ook voor Van Gaal kan het zomaar zijn laatste wedstrijd op een wereldkampioenschap zijn.

‘Van Gaal zei dat het toernooi nu pas echt begint voor Nederland. De kwartfinale is eigenlijk het minimum wat Nederland moest halen om dit toernooi niet als een mislukking te laten gelden. Het WK wordt pas echt succesvol als vanavond wordt gewonnen.’

‘Hij sluit steeds minder uit dat hij hierna nog een nieuwe klus doet. Maar het volgende WK is pas over vier jaar, en dat toernooi blijft toch het interessantste als bondscoach. Ik moet nog maar zien dat Van Gaal dan nog actief is.

‘Ik gun het Van Gaal en ik gun het Messi vanavond. De oude sportwet geldt: laat de beste maar winnen.’