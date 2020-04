Voor Tour-deelname moet Mathieu van der Poel hopen op een kiertje

Mathieu van der Poel in het peloton tijdens een wielerwedstrijd, woensdag 20 maart 2019. Beeld BELGA

Waarom komt hij juist nu met deze mededeling?

Hij popelt om weer te gaan koersen. Hij zat zich zondag thuis in 's Gravenwezel te verbijten, de dag van de geschrapte Ronde van Vlaanderen. Tegen Sporza :‘20 graden en een zonnetje, dat heb ik het liefst. Dit doet extra pijn.’ Hij deed die ochtend mee aan een virtueel wedstrijdje van sponsor Zwift op het WK-parcours van Richmond in de Verenigde Staten en legde het af tegen de specialisten. Hoe multi-getalenteerd hij ook is, op de rollenbank liggen zijn ambities niet. Alle voorjaarsklassiekers waarin hij had willen acteren - naast de Ronde waren dat onder meer Milaan-San Remo, vooral Parijs-Roubaix en misschien nog de Amstel Gold Race - verdwenen van de agenda. Hij hoefde zich ook niet meer voor te bereiden op de Olympische Spelen, waar hij deze zomer goud had willen halen op de mountainbike. Zelfs de WK in Albstadt, Zuid-Duitsland, gaat niet door. Ja, hij weet dat er ernstiger zaken zijn dan wielrennen, maar hij heeft er een ‘rotgevoel’ aan over gehouden.

Wat betekent dit voor zijn toekomstplannen?

Aanvankelijk zou hij pas volgend jaar voor het eerst een grote ronde rijden, het liefst de Tour. Maar nu zijn de Spelen voor 2021 voorzien. Hij wil alles op Tokio zetten. ‘De Olympische droom is nog zeker niet voorbij.’ Als hij dit jaar de Tour misloopt, schuift een deelname in Frankrijk nog een jaar verder op. Dan is hij 27 als hij debuteert. Met een schuin oog kijkt hij ook naar het najaar. Speculaties over het verschuiven van voorjaarsklassiekers naar de herfstmaanden houden aan. Daar slaat hij het begin van het veldritseizoen graag voor over. Aannemelijk is dat hij volgend jaar hetzelfde programma gaat volgen als de afgelopen maanden de bedoeling was: tijdig de winterse modder uit voor een vroege lente op de weg en dan vanaf half april op de dikke banden.

Maakt hij sowieso kans op deelname in Frankrijk?

Het moet voor koersorganisator ASO een natte droom zijn: de van het talent bulkende kleinzoon van wijlen Raymond Poulidor - Frans wielericoon, eeuwige tweede - maakt zijn opwachting in de Tour de France. Mooier kan het niet worden. Het wordt wel lastig. Het loket is gesloten. Naast de negentien World Tourploegen, die verplicht van de partij zijn, waren de wildcards uitgedeeld aan Total Direct Energie, B&B Hotels-Vital Concept en Arkéa-Samsic. De ASO nodigde Alpecin-Fenix, de ploeg van Van der Poel, niet uit, vermoedelijk ook in de wetenschap dat de renner zijn zinnen deze zomer toch op de Spelen had gezet.

Er is nog een kiertje voor een debuut. Verschillende teams worstelen met hun voortbestaan nu sponsoren in financiële moeilijkheden geraken. CCC, Poels schoenenfabrikant en werkgever van onder anderen Greg Van Avermaet en Marianne Vos, heeft contracten met personeel opgezegd en salarissen van renners tijdelijk met 80 procent teruggeschroefd. Ook Astana, Bahrein Merida, Mitchelton-Scott en Lotto-Soudal snijden in de begroting. De vraag is hoe lang ze het volhouden. Als een ploeg noodgedwongen annuleert, kan er alsnog ruimte ontstaan. Wie weet, laten ploegen verstek gaan omdat ze de gezondheidsrisico’s hoger inschatten dan de organisatie. Zo paste Jumbo-Visma voor Parijs-Nice, terwijl de ASO koersen wel verantwoord achtte.

Wat zou hij kunnen klaarspelen in de Tour?

Reken niet op ambities voor de gele trui in Parijs. Er staan veel beklimmingen in deze editie op het programma, zij het dat ze niet erg lang zijn en niet tot grote hoogte reiken. Van der Poel is nog te zwaar om een rol in het hooggebergte te spelen. Volgens zijn begeleiders schommelt zijn gewicht het hele jaar door rond de 76 kilo. In februari bleek al in de Ronde van de Algarve dat hij terrein moet prijsgeven als het wat langer omhoog gaat.

Om zich bergop te kunnen weren, moet er zeker 4 tot 5 kilo vanaf. Probleem is dat hij al ‘scherp’ staat: hij heeft een zeer laag vetpercentage, ruim onder de 6 procent. Gewichtsvermindering zou ten koste gaan van spiermassa en daarmee van explosiviteit, juist een van zijn sterke wapens. Hij zoekt wel naar marges: ook voor het mountainbiken wil hij kilo’s kwijtraken. Vorig jaar vond hij dat hij wat tekort schoot als het steil werd. Het lichaam zal zich voorts moeten aanpassen aan de lange duur van de inspanning. Als veldrijder en mountainbiker weet hij wat het is zich een uur tot anderhalf uur voluit te geven, op de weg boekte hij daar zijn successen mee. In grote ronden is het uren achtereen afzien op cols.

Waarschijnlijk zal hij zich richten op de vlakkere en heuvelachtige etappes. Veel hangt af van wat de concurrentie gaat doen. De meeste topsprinters zouden de Giro d’Italia rijden, omdat daar meer kansen lagen dan in Frankrijk. Misschien dat ploegen ze alsnog naar de Tour afvaardigen om nog iets van het seizoen te maken. Dat maakt winnen er niet eenvoudiger op.

Is er dan nog wel genoeg voor hem om naar uit te kijken?

Hij zal al blij zijn met de ervaring in het grootste wielercircus ter wereld. Hij rekent toch al op een uitzonderlijke editie, ‘met heel veel andere type renners’. Voor menigeen kan het de eerste koers van het seizoen worden, de voorbereidingen zullen sterk uiteen lopen. Het blijft theorie, natuurlijk, maar het kan zijn dat hij met zijn grote motor in het lichaam drie weken koers beter doorstaat dan de pure sprintkanonnen. Dan ligt de Champs d’Élysées op de slotdag toch maar mooi open voor Poupou’s petit-fils.