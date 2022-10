Voor shorttrackster Schulting is de kop er met wereldbekerzege weer af

De lach is terug: Suzanne Schulting na de winst van de 1.500 meter. Beeld AP

Schulting plaatste in de finale op enkele ronden voor het einde een versnelling waar haar concurrentes geen antwoord op hadden. De Zuid-Koreaanse Kim Gilli eindigde als tweede en de Amerikaanse Kristen Santos-Griswold werd derde. Schulting schaatste in Montreal haar eerste wedstrijden van dit jaar. De Dutch Open sloeg ze over vanwege een bijholteontsteking.

Zenuwen

‘Ik was uiteraard ouderwets zenuwachtig, maar ik denk dat ik de zenuwen heel goed heb gemanaged’, zei Schulting. ‘Mijn laatste echt grote wedstrijd was de 1.500 meter op de Spelen, dan is het gewoon spannend. De kop moet er altijd even af. Ik heb weer laten zien wat mijn kwaliteiten zijn.’

Xandra Velzeboer verraste met de zege op de 1.000 meter. Zij won voor het eerst in haar carrière goud in een wereldbekerwedstrijd. In de finale durfde ze al vroeg de koppositie in te nemen en ze slaagde erin een aanval van twee Zuid-Koreaanse schaatssters in de laatste bocht af te slaan. Sim Suk-hee pakte het zilver, voor Seo Whimin restte het brons. ‘In de kwartfinales reed ik al hele snelle tijd op kop’, zei Velzeboer. ‘Daar was ik een beetje door verrast, maar je krijgt er wel vertrouwen van.’

Ook debutant Teun Boer verraste met een medaille: brons op de 1.000 meter. De Let Roberts Kruzbergs won op deze afstand het goud. ‘De trainers zeiden: je hebt die inhoud, je hebt de snelheid, laat het er maar een keer uitkomen. Vandaag kwam het er allemaal uit. Ik kon kiezen tussen twee tactieken: op kop of afwachtend achterin. Ik word liever moe op kop dan achterin, dus die aanvallende tactiek heb ik toegepast in finale. Dat werd beloond met brons.’

Val Schulting

De gemengde aflossing verliep minder rooskleurig voor Nederland. Schulting kwam met zes ronden te gaan zonder duidelijke aanleiding ten val, terwijl Nederland op kop lag. Dat deed haar denken aan de Olympische Spelen, toen ze in de halve finale ook ogenschijnlijk onnodig ten val kwam en mogelijk een medaille verspeelde.

Schulting: ‘Ik schoot gewoon weg, ik denk dat het een technisch dingetje is. Ik ben, denk ik, te enthousiast met het op het ijs plaatsen van de messen. Dat is heel frustrerend. Je hebt er niet alleen jezelf mee, maar het hele team.’