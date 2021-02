Voor Schotse nationalisten komt rugby-overwinning op Engelsen als geroepen

Eindelijk wonnen de Schotse rugby’ers weer eens van Engeland, dat wordt beschouwd als ’s wereld beste team.

Michael Jacksons Billy Jean voerde de hitparades aan en Margaret Thatcher beleefde haar hoogtijdagen in 10 Downing Street toen de Schotse rugby’ers voor het laatst hadden gewonnen op Twickenham. Wat volgde waren 38 lange jaren zonder succes in de uitwedstrijden tegen Engeland. Zaterdag kwam er, in de openingswedstrijd van de Six Nations, een einde aan de lijdensweg toen Schotland met 11-6 won in de lege rugbytempel.

Voor de Schotten is de overwinning op de titelhouder een bevrijding. Van de vier Britse naties zijn de Schotten al jaren de zwakste. De laatste keer dat ze het prestigieuze toernooi wonnen was in 1999. Zonder Italiaanse deelname heette dat toen nog de Five Nations. Sindsdien hebben de Engelsen het toernooi zeven keer gewonnen. Het enige wat de Schotten deze eeuw hebben veroverd is de Wooden Spoon: vier keer waren ze hekkensluiter.

Hoewel Zuid-Afrika regerend wereldkampioen is, wordt Engeland door de prestaties in de afgelopen jaren gezien als ’s wereld beste team. De ambitie van bondscoach Eddie Jones is om van ‘de sterkste ploeg te creëren die rugby ooit heeft gezien’. Van dat streven was in de Londense regen weinig te merken. De thuisploeg speelde even ongeïnspireerd als ongedisciplineerd. ‘A comedy of errors’, oordeelde een Engelse rugbycommentator.

Spelers van Schotland vieren hun overwinning op Engeland. Beeld EPA

De krappe uitslag deed de Schotse heerschappij geen recht aan. Dat het de bal slechts één keer over de achterlijn wist te drukken, door de Zuid-Afrikaanse Schot Duhan van der Merwe na een half uur spelen, was een wonder. Het goede Schotse spel kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Twee jaar geleden eindigde deze ontmoeting in 38-38, een wedstrijd waarin de Schotten een achterstand bij rust van 31-0 wisten weg te werken.

Met deze zege pakten de Schotten ook de Calcutta Cup. De geschiedenis van deze wisseltrofee gaat terug naar Kerst 1872, toen Engelse en Schotse rugby’ers een wedstrijd speelden in Calcutta. Het leidde tot de oprichting van de Calcutta Rugby Club, maar rugby bleek niet te aarden in het Indiase klimaat. De club ging failliet en de munten uit de clubkas werden omgesmolten tot een beker waar de landen voortaan om zouden strijden.

De Engelsen hebben de cup 71 maal gewonnen, de Schotten 41 keer. Voor de Schotten komt de jongste overwinning op een goed moment. In Schotland wordt immers steeds enthousiaster gesproken over onafhankelijkheid. Een zege als deze op de Auld Enemy wordt door de nationalisten gezien als een politieke verklaring. In juni krijgt Engeland gelegenheid tot revanche, wanneer beide voetbalteams elkaar voor het EK op Wembley treffen.