Voor ’s werelds beste doelvrouw is er meer in het leven dan voetbal

Sari van Veenendaal van PSV en Lynn Wilms van FC Twente (op de grond). Beeld BSR Agency

‘Tempo, tempo’, schreeuwt Sari van Veenendaal (30) tegen haar ploeggenoten in de laatste minuut van de topper tussen FC Twente en PSV op Sportpark Diekmann. Een week eerder wonnen de vrouwen van PSV nog diep in blessuretijd tegen ADO Den Haag, maar in Enschede haalt het slotoffensief niks uit. Keepster Van Veenendaal ziet ook de laatste lange bal over de achterlijn verdwijnen en PSV verliest met 3-2.

Iets meer dan een jaar geleden stond Van Veenendaal voor een volle zaal in Teatro alla Scala in Milaan. Daar werd ze tijdens het Fifa-gala uitgeroepen tot beste keepster van de wereld. Met veel trots sprak ze die avond over kleine meisjes, die eindelijk kunnen dromen over een carrière als profkeepster.

Afgelopen zomer tekende Van Veenendaal een contract bij PSV. Na vier jaar Arsenal en een seizoen Atlético Madrid was het tijd om terug naar huis te keren. Veel mensen reageerden verrast op dat besluit. Van Veenendaal was immers pas dertig en de eredivisie is van een minder niveau dan de Engelse en Spaanse competitie. ‘Het niveau in de eredivisie is flink omhoog gegaan sinds mijn vertrek in 2015. Daarnaast bestaat mijn leven uit meer dan alleen voetbal’, legt Van Veenendaal twee dagen voor de wedstrijd uit. ‘Ik wilde graag dichterbij familie en vrienden zijn.’

Ze vertrok uit Madrid en vond met PSV haar perfecte totaalplaatje: een ambitieuze club, op rijafstand van haar geboorteplaats Nieuwegein. Ze wil met de club presteren in de Champions League en een gooi doen naar de titel. Daarnaast staat er komende zomer een bijzonder toernooi voor de deur. Na goud op EK en zilver op het WK, speelt het Nederlands vrouwenelftal komende zomer voor het eerst in de geschiedenis op de Olympische Spelen. ‘Geweldig dat wij actief kunnen zijn op het grootste sportevenement ter wereld. Opnieuw een mijlpaal voor onze sport en een kans om vrouwenvoetbal nog verder onder de aandacht te brengen. Daar wil ik absoluut bij zijn.’

Zondagmiddag keerde Van Veenendaal terug naar de stad waar ze de basis legde voor haar imposante carrière. Het werd niet de rentree waar ze op gehoopt had. Na een moeizaam eerste kwartier waarin PSV de meeste kansen kreeg en via Joëlle Smits (20) op voorsprong kwam, greep Twente het initiatief. Een schitterend doelpunt van aanvoerder Renate Jansen (29) en een droge schuiver van Anna-Lena Stolze (20) brachten de thuisploeg aan de leiding. Vlak voor rust schoot Smits opnieuw raak voor PSV: 2-2.

De doelpuntenregen van de eerste helft werd na de rust niet voortgezet en in de 54ste minuut besliste Fenna Kalma (20) de wedstrijd. De jonge spits was bij een lage voorzet scherper dan Van Veenendaal en tikte bij de eerste paal het winnende doelpunt binnen. ‘Drie goals tegen. Dat is gewoon te veel voor mij. Aan de eerste twee goals kon ik niet zoveel doen, bij die derde had ik alerter moeten zijn’, zegt Van Veenendaal teleurgesteld na de wedstrijd.’

Het was Van Veenendaals debuut op Sportpark Diekman, maar zeker niet haar eerste wedstrijd in Enschede. Op een steenworp afstand van het sportpark ligt De Grolsch Veste, waar Van Veenendaal grootse successen beleefde. Tussen 2010 en 2015 werd ze met de tukkers vier keer landskampioen, won de KNVB-beker en debuteerde in de Champions League. ‘Ik heb bij Twente een fantastische tijd gehad’, vertelt Van Veenendaal. ‘In mijn laatste jaar kreeg ik keeperstraining van clubicoon en voormalig international Sander Boschker. Onder zijn begeleiding heb ik het laatste stapje naar de top gemaakt.’

Volgens Van Veenendaal is de ontwikkeling van Nederlandse vrouwenvoetbal mede te danken aan FC Twente. ‘Twente liep tien jaar geleden al voor de troepen uit. Er werd veel geld geïnvesteerd in de vrouwentak en zo onderstond een combinatie van talentvolle speelsters en een goede staf’, zegt Van Veenendaal. Dat bleek ook bij het EK in eigen land in 2017. De vrouwen versloegen Denemarken in de finale en naast Van Veenendaal hadden nog vijf andere basisspeelsters een verleden bij Twente.

Ook dit seizoen lijkt Twente een ploeg om rekening mee te houden in de titelstrijd, zeker na de overwinning van zondag op PSV. Twente nadert PSV tot op twee punten. Koploper Ajax heeft na zeven wedstrijden al zes punten voorsprong op de Eindhovenaren.

Ondanks de nederlaag en de achterstand op Ajax blijft Van Veenendaal optimistisch over de titelkansen van haar ploeg. ‘De punten gaan bij het ingaan van de play-offs door de helft. Het is dus veel te vroeg om al conclusies te trekken, maar we moeten meer creëren en beter gaan verdedigen.’