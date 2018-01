Voor Ronaldinho was het voetbalveld altijd een grote speeltuin

Ronaldo de Assis Moreira



Ronaldinho werd in 2002 met Brazilië wereldkampioen in Japan. Hij speelde in totaal 98 interlands. Zijn laatste in 2013.



Barcelona kocht hem in 2003 voor 32 miljoen euro van Paris St. Germain.



Hij bleef vijf seizoenen in Catalonië, waarna hij voor 25 miljoen naar AC Milan ging.



In 2006 won hij met Barcelona de Champions League, een jaar eerder werd hij Europees voetballer van het jaar.

Op het veld combineerde Ronaldinho zijn techniek uit het zaal- en beachvolleybal met een uitstekend schot en loopvermogen. Creativiteit was zijn grootste wapen.



In een Champions Leaguewedstrijd tegen Werder Bremen schoot hij eens een vrije trap onverwacht onder de muur door. Hij was de meester van de no-lookpass en verraste tegenstanders met trucjes als de akka, een subtiele dubbele voetbeweging waarbij de bal met de punt van de schoen net voldoende wordt getoucheerd om de tegenstander te kunnen passeren.



In zijn jaren als speler van Barcelona (2003 tot 2008) behoorde Ronaldinho tot de beste voetballers ter wereld. In 2004 en 2005 werd hij door de voetbalwereld verkozen tot Fifa wereldvoetballer van het jaar. Op het WK in Korea en Japan in 2002 speelde hij een belangrijke rol in de wereldtitel van Brazilië.