Voor Rob Kwaijtaal zijn de lessen die zijn zoon leert als rugbyer belangrijker dan zijn sportieve prestaties

Pieter-Bas, geboren in Heerlen, kwam in Indonesië in aanraking met rugby. Vader Rob was daar werkzaam voor Heineken, en in het weekend werd met andere vaders en zonen tikrugby gespeeld. Eenmaal thuis in Nederland werd het spel serieus opgepakt.



Dat Pieter-Bas talent had voor rugby was al snel duidelijk.