Voor purist Arne Slot staat tegen cynicus José Mourinho nu ook het resultaat voorop

Roma-trainer José Mourinho heeft wat hij wil: een 1-0-voorsprong zoals vorig jaar tegen Feyenoord. Beeld Getty Images

Feyenoord-trainer Arne Slot keek afgelopen weekeinde niet naar Torino - AS Roma (0-1) hoewel die laatste club donderdagavond de tegenstander is in de kwartfinale van de Europa League. Er is bovendien een rekening te vereffenen met de Romeinen vanwege het minimale verlies vorig seizoen in de Conference League-finale (1-0). Slot verkoos echter een wedstrijd tussen Southampton en Manchester City, de nummer twintig en de nummer twee van Engeland dat eindigde in een voorspelbare 4-1-zege voor City. ‘Dat kan ik iedereen aanraden. Als City op tv is, móét je City kijken.’

Slot is een adept van Josep Guardiola, coach van Manchester City. Van het razendsnelle combinatiespel, de ingeslepen aanvalspatronen, het hoge tempo, de aanvalsdrift en de technische voetballers waar Guardiola altijd voor kiest. De manier waarop hij telkens weer een nieuw aanvalsplan bedenkt om defensieve ploegen te demonteren. ‘Over hem hebben we het over vijftig jaar nog,’ zei hij al meerdere malen over de Spanjaard.

Roma-coach José Mourinho is in wezen de anti-Guardiola, de twee coaches hebben een hekel aan elkaar. Mourinho heeft niets met mooi voetbal. Bij hem tellen maar drie dingen: resultaat, resultaat, resultaat. De Portugees stelt er zelfs een bepaalde eer in om dit op een lelijke manier voor elkaar te krijgen.

Feyenoord-linksback Quilindschy Hartman weet: ‘Het is soms bloed onder de nagels vandaan halen, irriteren, soms vervelend gedrag dat ze laten zien. Het is aan ons om rustig te blijven, ons hoofd koel te houden.’

Roma heeft weinig geheimen

Roma heeft voor Slot overigens weinig geheimen, stelt de coach. Hij analyseerde de ploeg al tot in den treure voor de Conference League-finale. ‘En na de finale heb ik ook wel eens nagedacht of ik iets anders had moeten doen. We hebben toen best veel dingen goed gedaan, en maar een kans weggegeven. Daaruit viel helaas wel een goal. Als je een ding niet moet doen tegen een elftal van Mourinho is het achter komen.’

Doorlopend zag Slot Roma-spelers tijdrekken en Mourinho bij de arbitrage klagen. In Italië zijn de scheidsrechters daar wel klaar mee, de coach is al drie keer weggestuurd dit seizoen. Mourinho probeert ook dit in zijn voordeel te gebruiken, hij werpt voortdurend complotten op die tegen hem of zijn club gericht zijn. Op het trainingscomplex is hij vaak juist een warme man, die zijn spelers volstopt met complimenten en ze soms spontaan op vakantie stuurt. ‘Dan kom je terug en ben je bereid te moorden en te sterven voor die man. En dat is wat hij wil,’ vertelde Wesley Sneijder al eens.

Wie hem in de maling neemt is, kan rekenen op een keiharde afrekening. Mourinho noemde Rick Karsdorp eerder dit seizoen ‘een verrader’ na een slechte invalbeurt tegen Sassuolo. Pas maanden later werd de momenteel geblesseerde rechtsback weer in genade aangenomen. ‘Hij heeft de stap gezet die ik wilde zien.’

Roma verkocht afgelopen zomer net als Feyenoord voor een flinke som (67 miljoen) spelers waaronder Nicolò Zaniolo, doelpuntenmaker in de finale, en gaf weinig uit aan transfersommen (9 miljoen). De huidige nummer drie van Italië stak wel veel geld in de salarissen en huursommen van enkele nieuwkomers zoals Georginio Wijnaldum. De Nederlandse middenvelder kampte met een zware blessure, maar geraakt steeds beter in vorm. Paolo Dybala, transfervrij overgekomen van Juventus en invaller in de WK-finale voor Argentinië, tekende al voor elf doelpunten en acht assists in 31 wedstrijden. Hem niet vrij laten komen in of rond het strafschopgebied zal een van de belangrijkste aandachtspunten zijn voor Feyenoord in defensief opzicht. Net als het verdedigen van corners en vrije trappen, want Roma slaat daar dankzij de vele lange, kopsterke spelers vaak uit toe.

Defensie staat als een huis

De beste speler in de finale, spelmaker Lorenzo Pellegrini, en de snelle, lange spits Tammy Abraham zijn dit seizoen minder in vorm, maar de defensie staat wel weer als een huis. Roma stond, na Manchester City, de minste doelrijpe kansen toe dit seizoen in de belangrijkste Europese competities.

Bovendien heeft Mourinho bij de Roma-fans echt iets losgemaakt door de club afgelopen zomer de eerste Europese prijs ooit te bezorgen. Het oude, doorgaans niet al te gezellige Stadio Olimpico, waar Feyenoord-fans bij de return volgende week niet welkom zijn, zit zeker tijdens Europese wedstrijden ramvol en leeft fanatiek mee.

Feyenoord-trainer Arne Slot in hetzelfde duel als boven: de verloren finale van de Conference League tegen Roma. Beeld Getty Images

Slot: ‘We moeten daarom thuis een resultaat halen.’

Zelfs bij de voetbalpurist is de uitvoering in deze fase minder belangrijk. ‘Het gaat vooral om winnen. Al ben ik wel een trainer die er heilig in gelooft dat je winnen kunt afdwingen door goed te voetballen.’

Ploegen die winnen met fraai voetbal blijven ook langer in de herinnering voortleven, stelde Slot eerder al. Desondanks zegt hij ook respect te hebben voor Roma. ‘Het zal zeker niet de best betalende club in Italië zijn, maar ze draaien bovenin mee in de competitie en in Europa halen ze weer de kwartfinale. Maar als ik de kans heb, kijk ik liever naar City.’