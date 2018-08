Voor PSV gloort de Champions League na uitstekend herstel (2-3) tegen Bate Borisov

PSV kan het licht boven het podium van de Champions League al zien door de kieren. Het moet de deur naar het sportieve en financiële walhalla van het clubvoetbal alleen nog opengooien. Dat kan nog best lastig zijn, volgende week in Eindhoven, want het voetbal in de play-offs tegen Bate Borisov was dinsdag te wisselvallig om zich zeker te wanen.

Donyell Malen viert de derde en winnende treffer. Luuk de Jong komt aangesneld om hem te feliciteren. Foto Reuters

Na een verschrikkelijk eerste half uur volgde uitstekend herstel, eindigend met een zege voor PSV: 2-3. Na die erbarmelijke openingsfase, waarin een afgang dreigde, stond PSV met flair op. Dat was een knappe prestatie. Opeens liep het spel aardig, opeens was daar lef en profileerden vooral de mannen met extra kwaliteiten zich: Lozano, Pereiro, Bergwijn ook, en opnieuw linksachter Angelino, een fijne aankoop.

Luuk de Jong miste de unieke kans op de geruststellende 1-3, na een slim steekpassje van Bergwijn, door de bal vrij voor het doel over te jagen. De slotfase bracht nog volop spektakel: eerst de 2-2 van de 37-jarige routinier Hleb, na een blunder van doelman Zoet, daarna toch nog de 2-3, een kopbal van invaller Malen, na weer een voorzet van Angelino.

PSV stond een deel van de avond, met name in het eerste half uur, model voor de strompeling van de Nederlandse clubs door de krochten van het Europese voetbal. AZ, Vitesse en Feyenoord zijn al uitgeschakeld in de voorronden van de Europa League, nog voordat de maand augustus voorbij is. Alleen PSV en Ajax zijn overgebleven, met zekerheid van de groepsfase in de Europa League, doch met de uitdrukkelijke wens te promoveren naar de Champions League. Daar is het grote geld te verdienen, daar willen de beste spelers zich meten met collega’s van Barcelona, Manchester City of Bayern München.

Eerste keer voorronde

Voor het eerst speelt de kampioen van Nederland, PSV dus in dit geval, een voorronde, als gevolg van de teloorgang van het nationale clubvoetbal. Trainer Mark van Bommel zei voor de aftrap, op het veld, over de in zijn ogen denigrerende opmerkingen van perslieden over de kracht van Bate: ‘Wij mogen geen grote mond hebben, want wat hebben wij nu gepresteerd als Nederland de laatste jaren.’

Zo is dat. Relatief weinig is gepresteerd, op uitschieters na. De weerspiegeling van die sportieve dorheid van het clubvoetbal was aanvankelijk ook te aanschouwen in de Borisov Arena, waar PSV in de eerste 25 minuten vreselijk voetbal toonde: slordig, nerveus, zonder initiatief. Wie maar een beetje kan liplezen, zag de vloeken uit de mond van Van Bommel, de zo ervaren oud-voetballer die debuteerde als trainer in de Europa Cup.

Bate aanvallender

Bate, de laatste twaalf seizoenen kampioen van Wit-Rusland, voetbalde ook aanvallender dan menigeen had verwacht. Na negen minuten stond het al 1-0, toen linksachter Filipovic ongehinderd mocht oprukken en laag voorzette, waar de Fin Tuominen ook al helemaal vrij was. Het was bijna voortdurend chaos voor het doel van Jeroen Zoet, met PSV’ers die zich telkens lieten verrassen, die de bal op vreemde momenten verloren, met middenvelder Hendrix als exponent. Een ouderwetse schrobbering leek in de maak.

Dieptepunt van de armoede bij PSV was de poging van Luuk de Jong om een strafschop te versieren. Hij speelde de bal langs de doelman en liet zich knullig vallen, wat hem op een gele kaart kwam te staan. Maar zowaar: na een half uur herstelde PSV zich en het kwam vrij snel en wat gelukkig aan de gelijkmaker. PSV kreeg een strafschop toen Bergwijn de bal langs Milunovic wilde tikken, na een mooi passje van Angelino, en de arm raakte van de verdediger. Pereiro benutte de penalty koeltjes.

Vertrouwen

Daarmee veranderde het spelbeeld. PSV kreeg vertrouwen, durfde de weg naar voren met overtuiging in te slaan. PSV had zelfs al voor rust op voorsprong kunnen komen. Doelman Tsjerbitski redde fabuleus op een kopbal van Lozano en Luuk de Jong kopte tegen de paal. Na rust bleef PSV aardig in het ritme. Pereiro raakte de paal met een schuiver, Lozano scoorde na ruim een uur met een prachtig geplaatst schot, na een aanval met overleg. En daar kwamen die spectaculaire slotminuten dus nog bij.

Zo verwierf PSV een uitstekende uitgangspositie voor het bereiken van het hoofdtoernooi, al blijft het oppassen met Bate, dat in de vorige voorronden thuis gelijkspeelde tegen Helsinki en Qarabag, maar dat beide uitwedstrijden won.