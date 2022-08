Voor Pirates komt de Amerikaanse lokroep op het verkeerde moment

Denzel Richardson, die dit seizoen al acht homeruns sloeg, heeft uitgehaald voor Amsterdam Pirates. Beeld Arie Kievit

Na afloop van het derde play-offduel tussen HCAW en Amsterdam is het even onrustig op het veld. De hoofdsponsor komt verhaal halen bij de scheidsrechter, die volgens de fanatiekste thuisfans een net iets te vaak veranderende definitie hanteert van wat wel en wat niet als slag telt.

Maar de onrust is van korte duur. Het blijft honkbal in Nederland, een van de meest ontspannen sporten. De Caraïbische sfeer en het feit dat vrijwel elke speler weleens een ploeg heeft gedeeld met een tegenstander helpen flink bij de deëscalatie.

Voor de tweede keer in vier dagen tijd verliest Amsterdam na extra innings, na een gelijke stand na negen innings, op eigen veld. Dat de regerend kampioen nu met 2-1 achterstaat in wedstrijden, en dus nog één nederlaag verwijderd is van uitschakeling in de play-offs, is in elk geval niet te wijten aan de werpers. Ieder van de drie startende pitchers in deze play-offserie blijft tot diep in het duel op het veld staan, zonder ook maar één punt tegen te krijgen. Het jonge werptalent Scott Prins gooit ruim acht scoreloze innings in wedstrijd één, veteraan Shairon Martis gooit zelfs de volle negen innings scoreloos uit en in het derde duel staat de linkshandige Nelmerson Angela in zeven innings ook al geen score toe.

Werperstekort

Waar de startende werpers van Amsterdam domineren, hebben de relievers – de aangewezen mannen om de laatste innings tot een goed einde te werpen – het lastiger. Vooral Nicola Garbella heeft het moeilijk. De Italiaanse werper staat in elk van de twee verliespartijen in de play-offs de beslissende scores in de extra innings toe.

Het is dan ook niet ideaal dat Garbella op zo’n cruciaal moment de pitcher is om de boel tot een goed einde te brengen. Allereerst is de Italiaan vooral een slagman. En ook het feit dat hij na een interland met het Italiaanse team in Nederland clubloos kwam aanwaaien op het Loek Loevendie Ballpark, zegt dat hij niet de werper is die je op een beslissend moment op de heuvel wil hebben.

Dat dit toch het geval is, heeft gek genoeg te maken met het Amerikaanse schooljaar. Op 1 september starten de universiteiten weer aan nieuw semester, wat betekent dat Nederlandse honkbaltalenten die hun geluk willen beproeven op collegeniveau in augustus moeten verkassen naar de Verenigde Staten. Precies op het moment dat de play-offs in de hoofdklasse aanvangen.

En zo moet titelverdediger Amsterdam voorafgaand aan de belangrijkste wedstrijden van het jaar afscheid nemen van liefst zes getalenteerde spelers, en op cruciale momenten terugvallen op een noodverband.

Beulswerk

Dat er tóch veel talenten op zo’n belangrijk moment afzwaaien, kan startend pitcher Prins wel verklaren. De 20-jarige werper is een van de weinige jonge spelers die binnenboord bleef, maar hij speelde de afgelopen twee seizoenen wel al op universiteitsniveau in Amerika, bij Hill College, gelegen in Hillsboro (Texas).

In het Amerikaanse honkbal ligt het leertempo behoorlijk hoger. ‘Het is heel andere ervaring dan hier. Je begint al om zes uur ’s ochtends met krachttraining. Dan ga je om negen uur naar school, tot één uur in de middag, om dan tot etenstijd zes uur achtereen te trainen. Daarna moet je ook nog aan het huiswerk’, vat Prins zijn Amerikaanse ervaring samen.

Het enorme beulswerk op het trainingsveld betaalt zich dubbel en dwars uit bij de jonge werper. Waar Prins voorafgaand aan zijn trip naar Amerika vooral te boek stond als talent, keerde hij terug als een volwassen man. In zijn eerste seizoen behoort hij meteen tot de allerbeste werpers van de hoofdklasse.

‘Ik denk dat er door dat extra werk in Amerika zo’n 10 kilometer per uur qua werpsnelheid is bijgekomen. Maar wat al dat trainen mij vooral opleverde, is meer controle over de plaatsing van mijn pitches’, vervolgt Prins. Ook is het een goede tactische leerschool geweest. ‘Amerikaanse slagmannen zijn agressiever. Dat dwingt je om handiger te worden in het vermommen van het type worp dat je gaat gooien, om ze vanaf de eerste pitch op het verkeerde been te zetten.’

Mental coach

Sterspeler Denzel Richardson, die ook dit seizoen de competitie leidt in homeruns (8) en binnengeslagen punten (39), heeft er ondanks de nederlagen nog vertrouwen in dat het goedkomt. ‘Ik geef mezelf vijf minuten om overstuur te zijn. Mijn hoofddoel is elke dag hetzelfde: een gelukkig mens zijn’, vertelt Richardson, die in het dagelijks een succesvolle onderneming heeft als personal trainer en mental coach.

‘Daarnaast verhoogt boosheid alleen maar de druk op de volgende dag’, aldus Richardson. ‘En ik geloof dat je als honkballer op je allerbest bent als je gewoon blijft beseffen hoe leuk dit spel is. Er is altijd wel weer een volgende slagbeurt om je te bewijzen.’