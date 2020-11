Voor Oranje is een gelijkspel tegen Spanje het maximaal haalbare

Donny van de Beek viert de 1-1. Beeld AP

Dat proces is nog lang niet voorbij, zo bleek, al was de uitslag goed, 1-1, het maximaal haalbare. Weer was het doelpunt van Donny van de Beek, die na vier duels onder de nieuwe bondscoach Frank de Boer de hele productie van twee goals voor zijn rekening nam. De Boer wacht nog op een zege.

Nederland - Spanje was het levende bewijs van de theorie dat het verschil tussen de beste voetballers van Nederland en de rest vrij groot is, al ontluikt ook talent dat te zijner tijd een mooie aanvulling kan zijn van de huidige top. Nederland kan, als iedereen fit en gretig is, een aardig nationaal elftal opstellen dat als outsider voor succes kan meedoen aan een eindronde. Valt de bondscoach noodgedwongen terug op de tweede garnituur, dan daalt het niveau zienderogen. Al bood de wedstrijd de ideale gelegenheid om met flair spelende talenten als Calvin Stengs en Owen Wijndal te laten ruiken aan het niveau dat ze nodig hebben.

Omstreden was het uit het voorjaar overgehevelde duel sowieso, door de druk op de bomvolle kalender. Oefenen moet blijkbaar, want the ‘show must go on’ en ‘money rules’, zoals Frank de Boer zich uitdrukte, met alle mogelijke gevolgen voor de gezondheid van overbelaste spelers van dien. Afgaande op het geratel van de Spaanse radioverslaggevers in het lege stadion, was het belang levensgroot. Ze waanden zich vanaf seconde 1 in de WK-finale.

In zekere zin was het duel ook belangrijk, vooral door de precaire positie van Oranje op de wereldranglijst. De Fifa-ranking is volgende maand bepalend bij de loting voor de WK-kwalificatiegroepen. Nederland is het tiende Europese land op die lijst en tien landen voeren straks een Europese groep aan. De weg naar het WK in Qatar is theoretisch eenvoudiger te bewandelen als groepshoofd, waarbij alleen de nummers 1 zich direct plaatsen.

En dus stelde De Boer een soort compromisopstelling op. Grofweg zijn de doelman van woensdag, de matig debuterende Marco Bizot, en de verdedigers van de eerste helft zondag tegen Bosnië reserve, terwijl het middenveld en de aanval van voor de pauze grotendeels te zien zullen zijn zondag, vanaf de aftrap. Van hen werden de meesten gewisseld in de rust.

Daar kwam bij dat Nathan Aké al na vijf minuten geblesseerd uitviel en dat Daley Blind sneller dan de bedoeling moest voetballen. Wie ook speelde, Oranje was voor rust nauwelijks gevaarlijk en de defensie kraakte vervaarlijk. Neem het openingsdoelpunt van Spanje. Spits Morata liet zich zakken naar het middenveld. Niemand schaduwde hem. Morata passte naar Canales, die niet goed werd gedekt door Joël Veltman. Bizot keepte ook niet sterk op de schuiver van Canales.

Ach, af en toe waren mooie staaltjes te zien van Oranje. Georginio Wijnaldum, aanvoerder nu Virgil van Dijk geblesseerd is en nog jarig (30) ook, dribbelde met passie en kracht, en verspeelde vrijwel geen bal. De passes, het inzicht en het drukzetten van Frenkie de Jong, het was van zulk een hoog niveau dat het jammer was dat het vervolg zo matig was. Speelde hij iemand vrij op de vleugel, volgde een voorzet van niets. Het was alsof een waardevol schilderij geen plekje kreeg in de toonzaal, maar eindigde op de rommelmarkt.

Ook Spanje speelde deels met de tweede garnituur, maar bij de ploeg van Luis Enrique is dat minder een probleem. Spanje heeft pakweg vijftig profs die zonder al te veel verval in de nationale ploeg kunnen spelen, opgeleid als ze zijn in het land waar technische vaardigheid en mentale hardheid bij de basisscholing horen. Oranje mag al blij zijn met één topelftal Dat is overigens bijna nooit anders geweest. Het hoort bij de status van een groot klein voetballand.

Met vier invallers na rust kwam Oranje vrijwel meteen op 1-1, toen de bal na een voorzet van de uitstekende Wijndal bij Van de Beek belandde, die bekwaam uithaalde. Ook in Italië scoorde hij, vorige maand. Spanje zette daarop een tandje bij en kreeg meer halve dan hele kansen. Oranje ontsnapte soms knap aan de verdrukking en had zelfs een voorsprong kunnen nemen toen de zeer gedreven ingevallen Denzel Dumfries de bal bij een uitbraak teruglegde op Memphis Depay, na rust aanvoerder. Depay, door het meedoen van Luuk de Jong vooral linksbuiten deze keer, wilde de bal in de hoek plaatsen, maar deed dat te zacht. Ook Luuk de Jong had kunnen scoren, maar hij twijfelde over de oplossing. Een zege zou ook te veel van het goede zijn geweest.