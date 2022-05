Voor milieuvriendelijke volksclub Freiburg breekt de week van de waarheid aan

Mark Flekken is uitgegroeid tot topkeeper bij Freiburg. Beeld EPA

Vorig jaar stond trainer Christian Streich tijdens de 33ste speelronde van de Bundesliga nog huilend op het veld. Niet vanwege het resultaat, Freiburg eindigde vorig seizoen keurig als tiende.

Dat de club uit het Zuidwesten van het land de laatste jaren vaker meehobbelt in de middenmoot van de Bundesliga, is al een klein wonder. Dit seizoen is er slechts één Duitse club (Arminia Bielefeld) op het hoogste niveau die minder aan spelerssalarissen kwijt is dan Freiburg.

Nee, de tranen van Streich waren vanwege het aanstaande vertrek uit het Dreisamstadion. Een plek waar hij toentertijd al 25 jaar werkzaam was. Juist, een kwart eeuw bij één club - in het moderne topvoetbal, waar een dienstverband van langer dan drie seizoenen voor een trainer al een zeldzaamheid is.

Christian Streich, als vanouds geanimeerd langs de zijlijn. Beeld Reuters

Streich, langs de lijnen van het veld een maniakale aanwezigheid, maar buiten het veld een bijzonder eloquente man, werkt sinds 1996 bij Freiburg. Eerst als jeugdtrainer, sinds 2011 als hoofdtrainer. Het geeft Freiburg een ongekend mate van continuïteit: de andere 17 Bundesligaclubs versleten in diezelfde tijdspanne gemiddeld 8,6 trainers per club.

Milieuvriendelijk

Een jaar na de tranen om het stadion waar Streich dagelijks naartoe fietste, is zijn ploeg bezig aan het succesvolste seizoen uit de clubgeschiedenis. Freiburg kan volgende week voor het eerst een Champions League-ticket bemachtigen, en de week erop zijn eerste DFB Pokal ooit winnen. RB Leipzig wacht in de bekerfinale.

Opmerkelijk, want Freiburg is wellicht de enige ploeg in de Europese topcompetities waar het niet in de eerste plaats om resultaat gaat. Freiburg is er voor de fans. Zo biedt de club gemiddeld een van de goedkoopste seizoenskaarten, bieren en snacks in de hele Bundesliga aan. En ook de idealistischer ingestelde fan wordt bediend: Freiburg is een club die uitgesproken milieuvriendelijk is.

Zo heeft het nieuwe Europa-Park Stadion het grootste zonnepanelendak wat er wereldwijd op een voetbalstadion te vinden is. Ook kan Streich nog steeds fietsend naar zijn werk: een fietsenkelder met 3.700 gratis plekken moet fans ontmoedigen om met de auto naar het stadion te komen.

Koopjesploeg

Met een elftal vol koopjes heeft Freiburg zich in de Bundesligatop geknokt. Het meest opgestelde basiselftal heeft een gezamenlijke aankoopwaarde van 22 miljoen euro. Ter context: directe concurrenten Leverkusen (137 miljoen) en RB Leipzig (155 miljoen) stellen basisteams op die qua transfersommen zes à zeven keer zoveel hebben gekost.

Doelman Flekken kwam voor slechts 2 miljoen over van Duisburg, en is dit seizoen op basis van de metriek expected goals de meest impactvolle keeper in de Bundesliga. Spits Lucas Höler moest hetzelfde kosten, en leidt de competitie in gewonnen luchtduels (124). Spelmaker Vincenzo Grifo schopte het zelfs tot het nationale team van Italië.

Maar de gezichten van deze ploeg zijn linksback Christian Günter en voorstopper Nico Schlotterbeck. Spelers uit de eigen jeugdopleiding, die komende winter naar alle waarschijnlijkheid meegaan met die Mannschaft naar het WK. Elf spelers uit de eigen opleiding kwamen in actie dit seizoen, het meest van alle Bundesligaclubs. En met eigen idealen en eigen kweek bestormt Freiburg nu de Duitse voetbaltop.