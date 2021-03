Voor Max Verstappen is een vraag cruciaal bij begin F1-seizoen: hoe goed is Mercedes echt?

Zijn Red Bull voelt in balans en de testdagen verliepen goed. Toch waarschuwt Max Verstappen voor te veel optimisme bij de start van het F1-seizoen, zondag in Bahrein. Mercedes en Lewis Hamilton waren misschien niet top tijdens de test, de Duitse renstal won de laatste zeven wereldtitels. En dat was geen ongelukje.

Zijn auto voelt beter dan in andere jaren. Hij won de laatste race van vorig seizoen met overmacht en er is dit jaar regeltechnisch weinig veranderd. Een betere kans op de wereldtitel in de Formule 1 heeft Max Verstappen nog niet gehad. Daarover zijn de vele oud-wereldkampioenen en analisten het wel eens in de bespiegelingen op het nieuwe seizoen, dat zondag start in Bahrein. Of Verstappen er iets voor koopt, hangt af van hoe goed de kampioen van de afgelopen zeven jaar in 2021 is.

Verstappens racejaar begon twee weken geleden perspectiefrijk. Terwijl de Nederlander in zijn nieuwe RB16B probleemloos zijn testrondjes reed, stonden bij de grote concurrent Mercedes monteurs te sleutelen aan een kapotte versnellingsbak. Het team miste daardoor een halve dag aan cruciale oefentijd.

Het was een zeldzaam tafereel bij de renstal die sinds 2014 ongenaakbaar is, vooral omdat het team wegblijft van ellende. De laatste uitvalbeurt van regerend kampioen Lewis Hamilton stamt uit juli 2018. In de dagen na de valse teststart oogde de nieuwe Mercedes grillig; Hamilton spinde twee keer en teambaas Toto Wolff omschreef de auto als ‘een kleine diva’.

Het was voor zowel Hamilton als Wolff reden om Red Bull als titelfavoriet te bestempelen. ‘Ook als je ziet hoe ze de laatste race hebben gewonnen’, zei Hamilton, doelend op de seizoensafsluiter van vorig jaar in Abu Dhabi. Verstappen vertrok daar vanaf de eerste plek en won probleemloos de wedstrijd.

Bij de testdagen bleef de 23-jarige Nederlander vrij van problemen. Hij vond zijn auto vanaf de eerste meters ‘meer in balans’ dan in voorgaande jaren. Verder heeft motorleverancier Honda de krachtbron aanzienlijk verbeterd. De Japanse fabrikant verlaat na dit jaar de Formule 1 en heeft daarom alle geplande updates naar voren gehaald.

Kortom: alle ingrediënten om in Bahrein direct vanaf de eerste race mee te doen om de zege zijn aanwezig. En dat lukte Red Bull de afgelopen jaren maar niet. Steevast beloofden Red Bull-topman Marko en teambaas Horner na de winter dat het gat met Mercedes nu echt was gedicht. Om vaak al bij het testen te ontdekken toch weer op achterstand te staan.

Liever niet in de favorietenrol

Bijvoorbeeld omdat de motor niet krachtig genoeg was of omdat de auto lastig te besturen bleek vanwege verkeerde data uit de windtunnel, zoals vorig jaar. Juist dit seizoen, nu er aanmerkelijk meer redenen zijn om optimistisch te zijn, is het team terughoudend als het gaat om verwachtingen.

Horner schreef deze week in zijn column op de teamsite op de hoede te zijn voor Mercedes. ‘We zagen hetzelfde een paar jaar geleden tijdens het testen en toen waren ze bij de eerste race ongenaakbaar. Ze hebben de afgelopen zeven jaar niet per ongeluk die titels gewonnen.’ Volgens Horner is Mercedes daarom de favoriet.

Verstappen ziet zichzelf ook ‘totaal niet’ als grootste kanshebber op de wereldtitel, zei hij afgelopen weekeinde in een interview bij Ziggo Sport. Mercedes is beter dan iedereen denkt, aldus Verstappen. ‘Wij hebben wat meer informatie dan journalisten en je kunt op de data zien wat ze doen. Ze reden hun snelste ronde bijvoorbeeld met minder vermogen. Dus die komen er echt wel’, zei hij.

‘En als het in het begin dan iets moeilijker gaat, proberen ze ons in die favorietenrol te drukken. Als ze dan toch snel blijken, is het opeens allemaal geniaal. Dat deden ze vorig jaar ook bij bepaalde wedstrijden.’

Daar komt bij dat de auto’s voor dit jaar grotendeels hetzelfde zijn gebleven, omdat rigoureuze regelwijzigingen met een jaar zijn uitgesteld vanwege de coronapandemie. Wel zijn de auto’s via een aantal aerodynamische aanpassingen aan de onderkant - de zogenoemde vloer - iets langzamer gemaakt, om zo de druk op de eveneens iets aangepaste banden te verlichten.

Verstappen denkt niet dat die aanpassingen Mercedes opeens traag maken. ‘Want als je zo dominant bent geweest de afgelopen zeven jaar en zo’n sterke auto hebt, ben je met de slechtste vloer nog steeds goed.’ Donderdag was hij in de persconferentie in Bahrein overduidelijk wel klaar met vooruitblikken: ‘We gaan het wel zien’, herhaalde hij.

Hoge verwachtingen

Het neemt niet weg dat veel prominenten inzetten op een tweestrijd tussen Hamilton en Verstappen. Bijvoorbeeld enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button, die bij Sky Sports zei dat Verstappen van hetzelfde niveau als Hamilton is. ‘Hij maakt geen fouten meer, zoals aan het begin van zijn loopbaan, en hij heeft nu alles om met Hamilton de strijd aan te gaan.’

Nico Rosberg, de enige coureur die in de afgelopen zeven jaar een titel afsnoepte van Hamilton, zette bij de Britse zender ook zijn geld op een gevecht tussen Verstappen en de zevenvoudig kampioen. ‘Ik denk dat niemand in de afgelopen jaren zo dichtbij is geweest’.

Volgens F1-analist en oud-coureur Martin Brundle ziet Verstappen er fitter en scherper uit dan ooit. Mercedes moet vrezen voor zijn positie, zegt hij tegen de krant The Guardian, ‘behalve als ze de tests hebben gereden met heel veel brandstof en een lage motorstand en ons allemaal hebben uitgelachen’.

In hetzelfde artikel denkt oud-wereldkampioen Damon Hill dat Hamilton zich ‘een beetje zorgen’ maakt. ‘Maar dat zal hem niet ontmoedigen. Sterker: Lewis zal genieten van een gevecht met Max.’ Brundle verwacht dat de coureur die de minste fouten maakt in het langste F1-seizoen ooit (23 races) uiteindelijk wereldkampioen wordt. ‘En Lewis maakt zelden fouten, dus Red Bull moet alles goed doen om hem te verslaan.’