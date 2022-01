Voor Mathieu van der Poel lijkt het veldritseizoen al voorbij

Mathieu van der Poel in actie in december tijdens de wereldbekercross in Dendermonde, mogelijk zijn laatste race van dit winterseizoen. Beeld BELGA

Wielrenner Mathieu van der Poel is door rugklachten mogelijk maanden uitgeschakeld. Dat is althans de verwachting van zijn vader Adrie en broer David, allebei wielrenners met een door rugproblemen gekenmerkte profcarrière. Wat hen betreft kan de meest opvallende Nederlandse renner van het moment beter tijdelijk stoppen met koersen.

Volgens vader Adrie is het ‘heel verstandig om pas echt te gaan fietsen als alle rugproblemen verdwenen zijn’, zei hij dinsdag tegen de Belgische tv-zender Sporza. Van der Poel senior schat die herstelperiode op drie maanden. Dan kan zijn zoon de Ronde van Vlaanderen nog wel halen, maar de vorig jaar door hem gewonnen Strade Bianche, niet.

‘Het is een familiekwaaltje’, vertelde David van der Poel aan Sporza nadat hij dinsdag tiende was geworden in de veldrit van Gullegem. Twee dagen eerder moest hij in Hulst de strijd staken door een onwillige rug. ‘Mijn vader heeft er altijd mee gesukkeld en zijn zoons nu ook. Ik heb er zo goed als elke dag last van. Ik kan in wedstrijden ook niet voluit gaan. Mathieu heeft een beetje hetzelfde probleem als ik. Bij inspanningen krijgt hij achteraf, en ook al tijdens de wedstrijd, last.’

De rugklachten van Mathieu van der Poel werden tot dusver verklaard door zijn veelzijdigheid. De afgelopen seizoenen maakt hij in één jaar steeds de overstap van de crossfiets naar de wegracefiets met uitstapjes naar de mountainbike.

Spelen van Tokio

In zijn olympische mountainbikewedstrijd in augustus vorig jaar kwam hij van meters hoog hard ten val. Een klap die, aldus zijn ploegleider en ontdekker Christoph Roodhooft, de rug in elk geval geen goed heeft gedaan. Volgens Van der Poel heeft hij na elke overstap even last, maar tot dusver weet hij dat aan het opnieuw moeten wennen aan een andere houding op een andere fiets. Mountainbiken en veldrijden belasten de rug meer dan rijden op een vlakke asfaltweg.

Van der Poel moest na een zwaar, maar succesvol jaar zijn rentree in het veld uitstellen door de rug en een wond op de knie. Op tweede kerstdag verbaasde hij zichzelf in Dendermonde met een tweede plaats achter Wout van Aert, die tot dusver bijna elke cross wint waaraan hij meedoet. Een dag later stapte Van der Poel na een val af in de cross in Heusden-Zolder en kwam daarna niet meer in actie.

Zijn ploeg, Alpecin-Fenix, verklaarde daarna dat medisch onderzoek vorige week ‘een zwelling op een tussenwervelschijf aan het licht had gebracht’. Dat er een aanwijsbare oorzaak is voor zijn rugprobleem, dat met extra rust en behandeling kan worden verholpen, maakte Van der Poel ‘ergens wel opgelucht’.

Volgens een door het Belgische sportblad Knack geraadpleegde osteopaat, Yves Jochems, duidt de diagnose op een discusbulging, het voorstadium van een hernia. Een operatie heeft daarbij weinig zin. Medicatie kan de zwelling wegnemen en in combinatie met therapie, rugoefeningen en een andere fietspositie, zouden de klachten langzaam kunnen verminderen. Hoe dan ook, stelt Jochems, zal het herstel flink wat tijd kosten en moet Van der Poel er rekening mee houden dat een pijnlijke rug hem de rest van zijn carrière zal dwarszitten.

Het wachten is nu op een mededeling van Alpecin-Fenix over de deelname van hun belangrijkste renner aan het NK veldrijden, zondag in het Brabantse Rucphen. De ploeg was dinsdag nog niet zo ver om te verklaren dat Van der Poel zijn cross-seizoen voor gezien houdt en dus ook niet zijn WK-titel op 30 januari verdedigt in het Amerikaanse Fayeteville.

Dat zijn zoon enkele maanden zijn fiets aan de haak moet hangen, is ‘natuurlijk mijn persoonlijke mening’, verklaarde Adrie van der Poel. ‘Uiteindelijk zal de ploeg daar zoals in het verleden verstandig mee omgaan’, zei de wereldkampioen veldrijden van 1996.