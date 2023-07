Voor materiaalman Joost Hoetelmans begint de Tour de France al in november

Materiaaldeskundige Joost Hoetelmans levert namens Shimano onderdelen aan de mecaniciens van de Tourploegen. Beeld Privéfoto

Voor Joost Hoetelmans begint de Tour de France eigenlijk al in november. Dan beginnen de ploegen met het opbouwen van de nieuwe racefietsen voor het komende seizoen. Als materiaaldeskundige vanuit onderdelenfabrikant Shimano praat Hoetelmans de mecaniciens van de ploegen bij over de nieuwste snufjes.

In de Tour hebben de mechaniekers van de ploegen maanden aan de nieuwe versnellingsapparaten, reminrichting en andere Shimano-onderdelen kunnen wennen. Ze kunnen Hoetelmans immers altijd bellen als ze vragen hebben. ‘En als je ze niet ziet, dan blijft het meestal stil. Maar als je ze ziet, dan komen de vragen toch.’

Zes ploegen worden door het bedrijf gesponsord, nog eens twaalf andere gebruiken de onderdelen van Shimano. En tijdens de Ronde van Frankrijk staat Hoetelmans samen met zijn Belgische collega en oud-tijdritspecialist Bert Roesems deze achttien ploegen ten dienst.

Ontluchten van de olie

Zij vormen met zijn tweeën de zogenaamde ‘race support’ en staan klaar voor alle technische vragen. Dat kan van alles betreffen, van de afstelling van een derailleur en het ontluchten van de olie in de remleidingen tot de lengte van de ketting. ‘Als de ketting één schakeltje te lang is, trap je de boel heus niet kapot, maar het zorgt er wel voor dat het minder soepel schakelt.’

Dat er soms alsnog weleens wat misgaat in koers, is niet anders. Het onderhoud blijft mensenwerk en is tijdens een grote ronde niet eenvoudig. ‘De mechaniekers hebben het keidruk.’ Hoetelmans weet hoe het is. Hij was zelf ook een aantal jaar mecanicien. Bij Rabobank en de opvolgers van die ploeg, Blanco en Belkin. Maar zijn huidige functie is wat beter te combineren met het gezinsleven. Hij is nog steeds veel op pad, maar niet meer het jaar rond weken achtereen.

Tijdens de Ronde van Frankrijk gebruikt Hoetelmans ook zijn tijd om te kijken wat de trends zijn bij de verschillende wielerploegen en bij de concurrentie. Zo merkte hij afgelopen jaren op dat de renners steeds grotere tandwielen aan hun crankstel lieten monteren. Was lang 53 tandjes gebruikelijk, tegenwoordig rijden de mannen in vlakke etappes met een voorblad met 56 tanden.

Zwaarder verzet

Zijn observatie leidde ertoe dat de ingenieurs in Japan, waar Shimano gevestigd is, veranderingen in hun producten doorvoerden om de ploegen tegemoet te komen. Want een zwaarder verzet betekent dat de renners makkelijker bij kunnen trappen als het heel rap gaat. En dat is nodig. ‘Het gaat steeds harder. Door de fietsen, de helmen, de wielen en pakken. Het is een compleet aero-machientje.’

Behalve de schakel tussen het Japanse bedrijf en de profploegen heeft Hoetelmans ook de schoeiselliaison. ‘Ik doe de schoenensponsoring’, legt hij uit. Met name de dagen voor de tourstart in Bilbao waren wat dat betreft belangrijk. Alle coureurs die nog een nieuw of reservepaar Shimanoschoenen konden gebruiken bracht hij een doos. Zo ging hij nog langs bij Mathieu van der Poel. ‘Hij heeft een unieke schoen van Shimano, speciaal voor hem gemaakt omdat hij… Nou ja, omdat hij Mathieu is.’

En mocht een van de talloze door Shimano gesponsorde renners zijn schoenen na een valpartij onbruikbaar achten of om een andere reden om een nieuw paar verlegen zitten, terwijl hij alweer terug in Nederland is, dan komt Hoetelmans gewoon weer langs. ‘Dat vind ik dan ook leuk om te doen.’